Prudential dẫn đầu Việt Nam về số thành viên MDRT ba năm liền

Prudential ghi nhận 546 tư vấn viên đạt danh hiệu MDRT, đứng đầu thị trường Việt Nam, tính đến tháng 7 năm nay.

Theo thống kê từ Hiệp hội MDRT, đây là năm thứ ba liên tiếp Prudential duy trì vị trí dẫn đầu về số lượng tư vấn viên đạt danh hiệu này tại thị trường Việt Nam. Năm 2024, đơn vị ghi nhận 1.522 thành viên MDRT, xếp thứ 12 toàn cầu. Năm 2023 có 1.976 tư vấn viên đạt MDRT, đứng thứ 6 thế giới.

Ngoài ba năm liên tiếp đứng đầu về số lượng MDRT tại thị trường Việt Nam, Prudential còn nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực châu Á.

Doanh nghiệp tổ chức nhiều chương trình hằng năm nhằm thúc đẩy tinh thần tư vấn viên MDRT. Ảnh: Prudential

Đại diện Prudential cho biết, dù tổng số thay đổi theo từng năm, doanh nghiệp vẫn duy trì thứ hạng cao nhờ chiến lược đầu tư bài bản cho chất lượng nhân sự - từ tuyển chọn đầu vào đến đào tạo chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và tư duy phục vụ khách hàng.

"Kết quả trên thể hiện sự nhất quán trong chiến lược xây dựng đội ngũ tư vấn hiệu quả, đồng hành khách hàng với sứ mệnh yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt", đại diện doanh nghiệp nói.

Đơn vị phân tích, trong bối cảnh kinh tế - xã hội biến động, niềm tin vào bảo hiểm nhân thọ không chỉ đến từ sản phẩm mà còn từ đội ngũ tư vấn có chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Họ giúp khách hàng nhận diện nhu cầu, hoạch định tài chính và đưa ra lựa chọn phù hợp. Tư vấn viên cũng đại diện cho cam kết thương hiệu, giữ vai trò then chốt trong kết nối với khách hàng.

Từ các yếu tố trên, Prudential luôn ưu tiên xây dựng đội ngũ dựa trên chuyên môn, chuẩn mực đạo đức và tư duy lấy khách hàng làm trọng tâm. Việc đạt danh hiệu MDRT vừa là thành tích cá nhân, vừa minh chứng cho cam kết đồng hành dài hạn cùng khách hàng. Doanh nghiệp xác định đây là cách để củng cố niềm tin và nâng cao chất lượng mỗi lần tiếp xúc, từ buổi tư vấn đầu tiên đến các giai đoạn quan trọng trong cuộc sống của khách hàng.

Không dừng ở MDRT, Prudential tiếp tục tạo điều kiện để tư vấn viên chinh phục các nấc thang cao hơn như COT (Court of the Table - điều kiện đạt chứng nhận cao gấp ba lần MDRT) và TOT (Top of the Table - điều kiện đạt chứng nhận cao gấp 6 lần MDRT). Các chương trình học thuật chuyên biệt, huấn luyện theo tiêu chuẩn quốc tế được triển khai nhằm trang bị cho tư vấn viên kiến thức sâu, kỹ năng giao tiếp và năng lực phân tích tài chính phù hợp với từng khách hàng.

Bên cạnh việc phát triển lực lượng gắn với danh hiệu MDRT, Prudential xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho tư vấn viên. Từ khâu tuyển chọn, đào tạo đến huấn luyện kỹ năng và tư duy phục vụ khách hàng đều được triển khai theo chuẩn quốc tế. Các hoạt động như "Nhà luyện kim", "MDRT - Đẳng cấp tinh hoa" và hội nghị Prudential MDRT châu Á thường niên đều thuộc hệ sinh thái này.

Prudential còn là đối tác tài trợ cao cấp toàn cầu của Hiệp Hội MDRT. Qua đó, tư vấn viên Prudential được tiếp cận trực tiếp với tài nguyên đào tạo quốc tế, có cơ hội phát triển, hiểu rõ trách nhiệm nghề nghiệp và lan tỏa giá trị tích cực, nhân văn của ngành bảo hiểm.

Tất cả hoạt động của doanh nghiệp đều xoay quanh nguyên tắc đặt sự yên tâm của khách hàng làm trung tâm. Đây cũng là định hướng chung của mọi tư vấn viên MDRT tại đơn vị này: không chạy theo doanh số, mà tập trung xây dựng niềm tin và sự đồng hành dài hạn. Mỗi cuộc gặp, mỗi hợp đồng ký kết đều phản ánh tinh thần trách nhiệm và sự thấu hiểu.

Ông Cyrus Hsu, Phó tổng giám đốc kênh đại lý Prudential Việt Nam cho biết, đơn vị xem việc phát triển đội ngũ MDRT không chỉ là thành tích, mà là phần quan trọng trong việc tạo dựng sự yên tâm cho khách hàng. Tư vấn viên MDRT và lực lượng tư vấn viên Prudential nói chung, sẽ luôn lắng nghe nhu cầu của khách hàng, tư vấn minh bạch giúp họ yên tâm lựa chọn, đồng hành và yên tâm về tương lai tài chính của mình.

"Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển con người, không ngừng nâng cao năng lực và chuẩn mực nghề nghiệp của đội ngũ tư vấn viên - lực lượng nắm giữ vai trò quan trọng trong hành trình mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt", ông Cyrus Hsu nói.

MDRT (viết tắt của Million Dollar Round Table - Hiệp hội Bàn tròn Triệu đô) là hiệp hội được thành lập từ năm 1927 dành cho các chuyên gia tư vấn tài chính và bảo hiểm xuất sắc, được công nhận trên toàn cầu, xét duyệt trên các tiêu chí về kết quả kinh doanh - thu nhập cụ thể. Việc đạt và giữ vững danh hiệu MDRT là động lực của nhiều tư vấn viên, đồng thời khẳng định sự chuyên nghiệp, tâm huyết với nghề.

Hoàng Đan