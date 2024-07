Hơn 1.900 tỷ đồng chi trả bảo hiểm cho khoảng 179.000 trường hợp,

cùng nhiều nỗ lực cải tiến quy trình, giúp Prudential nhận giải thưởng

Insurance Asia Awards 2024.

Hơn 1.900 tỷ đồng chi trả bảo hiểm cho

khoảng 179.000 trường hợp, cùng nhiều nỗ

lực cải tiến quy trình, giúp Prudential nhận

giải thưởng Insurance Asia Awards 2024.

Số ca bồi thường bảo hiểm tăng theo từng năm

Số ca bồi thường bảo hiểm

tăng theo từng năm

Một vai trò khác của bảo hiểm nhân thọ là giảm gánh nặng y tế cho mọi đối tượng. Theo đánh giá từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong 10 quốc gia Đông Nam Á, tuổi thọ nam giới Việt Nam đứng thứ 5 và tuổi thọ phụ nữ đứng thứ 2. Song số năm sống cùng với bệnh tật của người Việt lại cao so với các nước khác. Mỗi người Việt trung bình có tới 10 năm phải “làm bạn” với các căn bệnh khác nhau. Thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2023 cho thấy, người Việt đang phải tự trả khoảng 40% chi phí khám chữa bệnh, gấp đôi so khuyến nghị của WHO và cao hơn mặt bằng chung các nước trong khu vực. Điều này cho thấy gánh nặng chi phí y tế mỗi người Việt đang phải chịu là lớn.

Cũng trong một báo cáo của WHO, các bệnh lý nghiêm trọng như ung thư, tim mạch, đái tháo đường... là nguyên nhân gây ra trên 70% ca tử vong trên thế giới. Do nhiều yếu tố như ô nhiễm môi trường, cuộc sống hiện đại áp lực, sinh hoạt thiếu khoa học, bệnh lý nghiêm trọng có xu hướng trẻ hóa, xuất hiện nhiều hơn ở độ tuổi lao động.

Theo các chuyên gia, người dân cần giải pháp dự phòng tài chính để hạn chế sức ép chi phí do bệnh tật. Trong đó, 25-39 là thời điểm “vàng” để mỗi cá nhân trang bị cho mình vì đây là giai đoạn có thể tạo ra nguồn thu nhập ổn định, sức khỏe còn đáp ứng và ít rủi ro.