Prudential: 68% người châu Á duy trì tiết kiệm hàng tháng

Khảo sát của Prudential cho thấy xu hướng duy trì tích lũy định kỳ tại châu Á, đồng thời nhấn mạnh vai trò của các giải pháp tài chính cho các mục tiêu dài hạn.

Theo đó, 68% người được khảo sát tại châu Á duy trì thói quen tiết kiệm mỗi tháng, nhưng chỉ 46% cho biết họ tự tin có thể ứng phó với các khoản chi phí lớn và bất ngờ. Prudential đánh giá, sự đối lập này cho thấy dù việc tiết kiệm đều đặn mang lại cảm giác yên tâm trong ngắn hạn, song điều này chưa thể hiện rõ mức độ sẵn sàng dài hạn của cá nhân cùng gia đình trong việc chống chịu các cú sốc tài chính lớn và theo đuổi các mục tiêu tài chính.

Kết quả trên nằm trong báo cáo Chỉ số An sinh Tài chính đầu tiên do Prudential thực hiện tại nhiều thị trường châu Á. Khảo sát thực hiện với 7.707 người tại 8 thị trường châu Á, gồm Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan, Philippines, Singapore, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Thời gian khảo sát trong tháng 9-12/2025. Kết quả cung cấp góc nhìn tổng thể về mức độ tự tin và khả năng sẵn sàng tài chính của người dân trong khu vực.

Người trẻ tìm hiểu về các cách cân đối tài chính. Ảnh: Prudential

Nhóm người trưởng thành từ 18 đến 35 tuổi đạt điểm an sinh tài chính tổng thể cao nhất khu vực, với 59,8 trên 100. Điểm số này giảm dần ở các nhóm tuổi lớn hơn, còn 58,2 ở nhóm 36-49 tuổi và 57,7 ở nhóm 50-60 tuổi.

Dữ liệu lưu ý, mặc dù người trẻ châu Á cho thấy mức độ tự tin và khả năng kiểm soát tài chính cá nhân tương đối tốt ở giai đoạn hiện tại, sự lạc quan này vẫn đi kèm với những thách thức ngày càng rõ nét trong đảm bảo an toàn và tự do tài chính dài hạn. Trong nhóm tuổi 18-35, gần 30% bày tỏ sự không chắc chắn về khả năng quản lý và ứng phó với các rủi ro tài chính. Trong khi đó, 35% cho rằng họ sẽ phải tiếp tục tạo ra thu nhập khi bước vào tuổi nghỉ hưu, trước những lo ngại liên quan đến sự ổn định nghề nghiệp và sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Gia đình chuẩn bị, cân đối tài chính cho các mục tiêu tương lai. Ảnh: Prudential

Prudential nhận định, thực tế trên cho thấy sự song hành giữa "tự tin hôm nay" và "bất an cho tương lai", qua đó là rõ khoảng trống trong cách người trẻ tiếp cận, chuẩn bị cho kế hoạch tài chính dài hạn. Báo cáo cũng ghi nhận 67% người tham gia khảo sát duy trì thói quen tiết kiệm hàng tháng, đây là nền tảng quan trọng cho các mục tiêu dài hạn như giáo dục, hưu trí hay đầu tư của họ.

Song, đơn vị khảo sát đánh giá, tiết kiệm vốn không được thiết kế để "hấp thụ" các cú sốc tài chính lớn và bất ngờ. Khi rủi ro như bệnh tật, tai nạn hay gián đoạn thu nhập xảy ra, nhiều gia đình buộc phải sử dụng chính các khoản tích lũy dài hạn để xử lý nhu cầu trước mắt. Điều này cho thấy, tiết kiệm là cần thiết, nhưng chỉ thực sự phát huy giá trị khi được đặt trong hệ thống tài chính có khả năng bảo vệ mục tiêu.

Trong bối cảnh đó, Prudential đánh giá các giải pháp bảo vệ - tích lũy, đặc biệt là bảo hiểm, đóng vai trò như "vùng đệm tài chính" giúp giảm áp lực tài chính tức thời. Các giải pháp giúp tránh việc phải "cháy" các quỹ dành cho tương lai, hỗ trợ người trẻ duy trì sự chủ động trong các kế hoạch dài hạn. Thông qua việc hỗ trợ tài chính kịp thời bảo hiểm nhân thọ giúp các gia đình vượt qua những cú sốc tài chính, tránh phải sử dụng nguồn lực dành cho các mục tiêu dài hạn như giáo dục hay hưu trí. Nhờ đó, gia đình duy trì khả năng thực hiện kế hoạch và giữ vững quyền tự do lựa chọn.

Đáp ứng nhu cầu gia tăng, các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm tập trung phát triển các sản phẩm phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống. Prudential Vietnam triển khai các giải pháp bảo hiểm linh hoạt, cho phép khách hàng chủ động kết hợp giữa bảo vệ và đầu tư, phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống cùng mục tiêu tài chính khác nhau.

Một số sản phẩm được giới thiệu trong năm qua gồm: bảo hiểm liên kết chung Pru Bảo vệ tối đa và bảo hiểm liên kết đơn vị Pru Đầu tư vững tiến. Những sản phẩm này thể hiện cam kết lâu dài của Prudential trong việc củng cố khả năng chống chịu tài chính, mang lại sự yên tâm, giúp cá nhân và gia đình bảo vệ những giá trị quan trọng hôm nay, đồng thời hướng tới tự do tài chính trong tương lai.

Nền tảng này được củng cố bởi bề dày gần 180 năm hình thành, phát triển của Tập đoàn Prudential, với vai trò là đối tác đồng hành tin cậy và bảo vệ cho nhiều thế hệ. Trong năm 2025, tập đoàn ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số trên các chỉ số tài chính trọng yếu lợi nhuận từ hoạt động khai thác mới đạt 2.782 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ. Đà tăng trưởng bền vững này cho thấy hiệu quả hoạt động nhất quán của hãng trong việc đáp ứng nhu cầu đa dạng về bảo vệ, hưu trí và tích lũy tài sản của khách hàng.

Hoàng Đan