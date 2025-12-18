Provimi đẩy mạnh phát triển bền vững ngành thức ăn chăn nuôi

Provimi cung cấp giải pháp dinh dưỡng vật nuôi, hỗ trợ nhà máy và trang trại nâng cao hiệu quả, kiểm soát chi phí, hướng tới phát triển bền vững ngành thức ăn chăn nuôi Việt Nam.

Doanh nghiệp thành lập năm 1927 ở Hà Lan, có gần 30 năm hoạt động và phát triển tại thị trường Việt Nam, cung cấp các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ tiên tiến trong lĩnh vực dinh dưỡng vật nuôi. Đơn vị tập trung hỗ trợ các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và trang trại nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng và an toàn dinh dưỡng.

Năm 2011, đơn vị sáp nhập vào Tập đoàn Cargill, qua đó hình thành chuỗi giải pháp toàn diện về dinh dưỡng và sức khỏe vật nuôi. Danh mục sản phẩm bao gồm vi chất và phụ gia mang thương hiệu Provimi, cùng các dòng thức ăn chăn nuôi hoàn chỉnh của Cargill. Trên nền tảng này, đơn vị hỗ trợ đối tác kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, xây dựng công thức dinh dưỡng phù hợp thông qua các giải pháp số hóa, đồng thời cung cấp dịch vụ tư vấn và quản lý trang trại.

Nhà máy Provimi Premix tại Khu công nghiệp Giang Điền. Ảnh: Provimi

Thời điểm năm 2023, Provimi đưa vào vận hành nhà máy Premix mới tại Khu công nghiệp Giang Điền (Đồng Nai). Nhà máy được tự động hóa hơn 95% các công đoạn sản xuất, nhằm đảm bảo độ chính xác và tính ổn định của dinh dưỡng trong sản phẩm. Năng lực sản xuất này giúp đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe phục vụ xuất khẩu, đồng thời thay thế một phần các sản phẩm trước đây phải nhập khẩu từ châu Âu.

Bên cạnh đó, công ty triển khai các giải pháp giảm sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi thông qua phụ gia có nguồn gốc thảo dược. Cách tiếp cận này hỗ trợ các nhà máy và trang trại phát triển sản phẩm giúp vật nuôi khỏe mạnh, duy trì năng suất và nâng cao chất lượng đầu ra. Những nỗ lực này được ghi nhận bằng các giải thưởng trong nhiều năm liên tiếp, trong đó có danh hiệu "Doanh nghiệp FDI sản xuất thức ăn chăn nuôi bổ sung tốt nhất" tại các kỳ triển lãm Vietstock.

Trong 15 năm qua, ngành chăn nuôi là một trong những mũi nhọn của nông nghiệp Việt Nam, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng 4,5-6,5% mỗi năm. Đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, ngành thức ăn chăn nuôi cũng chuyển mình phát triển mạnh mẽ về quy mô, số lượng, công suất thiết kế, trình độ công nghệ, cũng như sản lượng, giá thành, chất lượng và an toàn sản phẩm.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện Việt Nam nằm trong top đầu khu vực ASEAN và đứng trong top 10 thế giới về sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp. Cả nước có 267 cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp dạng hỗn hợp hoàn chỉnh, tổng sản lượng trung bình mỗi năm đạt 21 triệu tấn.

Báo cáo Tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành năm 2024 và triển khai kế hoạch công tác năm 2025 của Cục Chăn nuôi cho thấy, năm 2024, sản lượng thức ăn chăn nuôi cả nước đạt 21,5 triệu tấn, tăng 3,4% so với năm trước đó; trong đó thức ăn chăn nuôi cho heo chiếm 55,3%, cho gia cầm chiếm 40,9%, còn lại 3,7% là thức ăn cho vật nuôi khác. Trong năm ngoái nước ta cũng nhập khẩu gần 22,4 triệu tấn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trị giá 7,7 tỷ USD và xuất khẩu mới đạt khoảng 1,05 tỷ USD.

Nhiều thương hiệu thức ăn chăn nuôi hàng đầu thế giới có mặt tại Việt Nam cho thấy sức hút của ngành nhờ vào quy mô chăn nuôi lớn, thị trường rộng và tiềm năng, cơ quan chức năng có nhiều chính sách hỗ trợ... Song, ngành cũng đối mặt nhiều thách thức như phụ thuộc lớn vào nhập khẩu nguyên liệu (trên 65% nguyên liệu thô và trên 90% thức ăn bổ sung), chi phí cao, biến động tổng đàn vật nuôi lớn, kiểm soát dịch bệnh còn khó khăn...

Ông Phạm Đức Thắng, Tổng giám đốc ngành Dinh dưỡng và Sức khỏe Vật nuôi, Cargill Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: Provimi

Theo ông Phạm Đức Thắng, Tổng giám đốc ngành Dinh dưỡng và Sức khỏe Vật nuôi, Cargill Việt Nam và Thái Lan, thức ăn chăn nuôi là yếu tố đầu vào quyết định năng suất, chất lượng và giá thành sản phẩm. Chi phí thức ăn chiếm khoảng 60-65% giá thành thịt heo và 70-75% giá thành gia cầm. Việc phối trộn thức ăn đòi hỏi kiến thức toàn diện về dinh dưỡng, điều kiện chăn nuôi, tình trạng sức khỏe và đặc điểm giống vật nuôi.

Ông cho rằng sau giai đoạn tăng trưởng nhanh, sản lượng thức ăn chăn nuôi trong nước những năm gần đây tăng chậm hơn và có xu hướng ổn định. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, hội nhập sâu và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, ngành chăn nuôi cần đẩy mạnh đổi mới công nghệ, quản trị tinh gọn và phát triển theo hướng bền vững. Trong vai trò là đối tác của các nhà máy và trang trại, Provimi cùng Tập đoàn Cargill tiếp tục đồng hành với ngành chăn nuôi Việt Nam, hướng tới mục tiêu nuôi dưỡng vật nuôi theo phương thức an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm, góp phần xây dựng nền nông nghiệp bền vững trong dài hạn.

Hoàng Đan