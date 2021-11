Prospan đạt giải vàng marketing với ‘thư viện tiếng ho’

Xây dựng "thư viện tiếng ho" trên nền tảng số, Prospan Việt Nam giành giải vàng tại cuộc thi chiến dịch marketing được tổ chức bởi Hiệp hội Mobile Marketing (MMA) 2021.

"Thư viện tiếng ho" lưu trữ tất cả kiến thức về ho, mô phỏng các cơn ho bằng âm thanh và hình ảnh trực quan. Khi hiểu được âm thanh của tiếng ho và các dấu hiệu đi kèm, cha mẹ có thể dự đoán sớm các bệnh lý đường hô hấp của trẻ.

Các thông tin mà "thư viện tiếng ho" cung cấp giúp người lớn nhận thức mức độ nguy hiểm của tiếng ho để có giải pháp phù hợp bảo vệ sức khỏe của con, ngăn cơn ho diễn tiến nặng hơn. Phụ huynh có thể truy cập thông tin về bệnh ho bằng cách khám phá thế giới ho, hoặc làm bài trắc nghiệm về bệnh ho để đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ.

Thư viện tiếng ho cung cấp nhiều thông tin hữu ích qua những hình ảnh trực quan.

Ngoài ra, Prospan Việt Nam còn thực hiện MV "Thần chú tiếng cười" kể về câu chuyện của một người mẹ khám phá Thế giới ho để tìm ra giải pháp trị ho cho con bằng cách phân biệt các cơn ho khác nhau thông qua hình ảnh và âm nhạc.

Đại diện công ty cho biết, MV đạt 14 triệu lượt xem sau 5 tuần ra mắt trên hai nền tảng YouTube và Facebook, với hơn 200.000 lượt tương tác trên mạng xã hội và gần 193.000 lượt truy cập website. Thử thách cover điệu nhảy trên nền tảng TikTok cũng góp phần khiến bài hát được lan truyền trên mạng xã hội.

Đây là hai giải pháp marketing nằm trong chiến dịch "Discover The World Of Cough" của Prospan. Với chiến dịch này, công ty đã giành giải vàng tại hạng mục Most Engaging Mobile Creative của cuộc thi SMARTIES Việt Nam 2021.

Lễ ra mắt "Thư viện thế giới tiếng ho" nhận được nhiều sự quan tâm.

Ngoài giải vàng, Prosan cũng được vinh danh giải bạc ở hạng mục Cross Media Mobile Integration. Công ty thực hiện chiến lược truyền thông kỹ thuật số bằng cách tập trung vào thiết bị di động, trong đó Youtube và Facebook được sử dụng làm kênh chính để truyền tải các thông điệp. Các hình thức TrueView, iTVC, Bumper Ads, Display Ads, GPRs Ads... được sử dụng phù hợp với các sở thích khác nhau của người tiêu dùng.

Thử thách nhảy trên TikTok cũng tạo ra nhiều nội dung trên thiết bị di động. Song song với các hoạt động digital, Prospan vẫn kết hợp truyền thông đa kênh, bao gồm: events, TV ads, OOH... nhằm tối đa hóa tác động của chiến dịch tiếp cận đông đảo người dùng, đại diện công ty cho biết.

SMARTIES là một cuộc thi tôn vinh sự sáng tạo, đột phá và thành công trong lĩnh vực tiếp thị di động, được tổ chức bởi Hiệp hội Mobile Marketing (MMA). Đây là năm thứ 8 giải thưởng được tổ chức ở Việt Nam. Prospan là một trong những thương hiệu hàng đầu ngành hàng siro ho thảo dược với hơn 10 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam.

"Prospan cho thấy sự chuyển mình, nhanh chóng bắt kịp những thay đổi trong thời đại số. Đồng thời, với một chiến dịch hữu ích, nhãn hàng khẳng định tinh thần đối mặt với thử thách, biến khó khăn thành cơ hội để phát triển bền vững", người đại diện nói.

Châu Vũ