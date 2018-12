Dự án chi triệu đô đưa công nghệ Hologram 7D của Dubai về Việt Nam

Theo đó, nhà phát triển của dự án D-One Sài Gòn - Tổ hợp giải trí – mua sắm - ẩm thực – lưu trú phong cách đường phố tại Quận Gò Vấp cho biết khi hoàn thành, dự án sẽ sở hữu phố đi bộ độc nhất sử dụng công nghệ thực tế ảo này.

Ảnh dựng 3D về dự án D-One Sài Gòn.

D-One Sài Gòn nằm trên 2 con đường sầm uất nhất khu vực Gò Vấp là Phan Văn Trị - Dương Quảng Hàm, được phát triển theo mô hình thiên đường mua sắm - giải trí - ẩm thực "street style" thành công nhất trên thế giới như: Clarke Quay (Singapore), Carnaby (London).

"Đi dạo tại D-One, du khách, đặc biệt là trẻ em sẽ ngạc nhiên thích thú khi thấy những chú cá heo bơi lội tung tăng trên phố, những chú khủng long bay rợp bầu trời ngay trên quảng trường trung tâm hay những loài thú hoang dã của khu đồng cỏ Savan Châu Phi cũng được mang về đây...", vị này mô tả.

Mỗi dịp giáng sinh, công nghệ 7D Hologram cũng biến tuyến phố đi bộ của D-One Sài Gòn hoá thành châu Âu mùa đông, với những cung đường tuyết rơi, cây thông, đàn tuần lộc đi lại và ông già tuyết.

Anh Huy Hoàng, một khách hàng xuống tiền đầu tư slot thương mại tại D-One cho biết, anh đầu tư dự án này do nhận thấy tiềm năng thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm của D-One Sài Gòn. "Tôi cho rằng một trong những yếu tố sẽ mang tới thành công là những tiện ích mới, chưa có tại Việt Nam như cung đường Hologram 7D".