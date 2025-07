Hệ tiện ích theo tiêu chuẩn 5 sao tại The Nelson

Hệ sinh thái tiện ích chuẩn 5 sao khép kín tại The Nelson được cá nhân hóa theo nhu cầu, hướng đến trải nghiệm sống riêng tư, biệt lập của giới tinh hoa sống tại lõi trung tâm Thủ đô.

Trên thế giới, nhiều dự án bất động sản cao cấp tại New York, Tokyo và Singapore đang chuyển hướng sang mô hình sống đề cao sự riêng tư, với tiện ích khép kín, cá nhân hóa và giới hạn số lượng cư dân. Tại New York, các tòa tháp như 432 Park Avenue hay Central Park Tower tích hợp phòng tiệc, phòng rượu, lounge và khu ẩm thực có đầu bếp riêng phục vụ theo nhu cầu. Ở Tokyo, xu hướng "silent luxury" hiện diện qua các dự án có lounge riêng, thư viện, bếp fine-dining và không gian trà đạo như Park Court Akasaka Hinokicho The Tower hay Toranomon Hills Residential Tower. Tới Singapore, Wallich Residence hay Eden by Swire Properties phát triển không gian sống biệt lập trên cao, giới hạn số lượng căn hộ và ưu tiên sự yên tĩnh, kín đáo.

Phối cảnh hệ tiện ích đặc quyền cho cư dân tại dự án căn hộ hạng sang The Nelson. Ảnh: HD Mon

Tại Việt Nam, sự tăng trưởng của tầng lớp giàu có đang thúc đẩy nhu cầu về bất động sản cao cấp, đặc biệt các dự án đáp ứng yếu tố riêng tư và trải nghiệm cá nhân hóa. Theo báo cáo của Knight Frank, số lượng người siêu giàu tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng 30% vào năm 2028, đưa quốc gia này vào nhóm có tốc độ tăng trưởng nhanh hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bên cạnh vị trí hay thiết kế, nhóm khách hàng này đặc biệt quan tâm đến các giá trị sống mang tính riêng tư và biệt lập - yếu tố được xem là thước đo mới cho chuẩn sống thượng lưu.

Tọa lạc trên khu phố Láng Hạ (Hà Nội), The Nelson Private Residences là một trong số ít dự án áp dụng mô hình tiện ích - dịch vụ khép kín, giới hạn số lượng cư dân để đảm bảo sự riêng tư. Dự án có tổng cộng 175 căn hộ, với mật độ chỉ 8 căn mỗi tầng, hướng đến nhóm khách hàng có yêu cầu cao về chất lượng sống và tính biệt lập.

Phối cảnh dự án The Nelson Private Residences. Ảnh: HD Mon

The Nelson phát triển theo mô hình "all-in-one" với hệ thống tiện ích nội khu đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày như gym, sauna, bể bơi, khu vui chơi trẻ em, phòng khám, siêu thị mini, quầy giặt là và dịch vụ vệ sinh theo giờ. Tất cả được vận hành khép kín, hạn chế tối đa sự chia sẻ không gian sống và tiện ích dịch vụ với những cư dân bên ngoài tòa nhà.

Bên cạnh các tiện ích chung, một số không gian chức năng được thiết kế dành riêng cho từng cư dân như phòng tiệc, lounge tiếp khách, khu cafe hay tủ rượu cá nhân. Đặc biệt là không gian phòng tiệc sang trọng là món quà cho cư dân tổ chức những buổi gặp gỡ gia đình và bạn bè. Tại đây, chủ nhân có thể mở những bữa tiệc quy mô ấm cúng 10-25 người ngay trong tòa nhà với không gian riêng tư, nội thất sang trọng... Hệ thống âm thanh, ánh sáng được tinh chỉnh linh hoạt theo ý chủ nhân. Nội khu dự án có khu lounge sang trọng để cư dân thư giãn hoặc đón khách.

Phòng tiệc sang trọng dành riêng cho cư dân. Ảnh: HD Mon

Một điểm nhấn khác là hệ thống tủ rượu thiết kế riêng theo yêu cầu, cho phép cư dân lưu trữ bộ sưu tập rượu cá nhân trong điều kiện tối ưu. Chủ đầu tư cho biết, đây là tiện ích mang tính cá nhân hóa cao, ít xuất hiện tại các dự án cùng phân khúc.

Bước vào The Nelson, cư dân còn được chào đón tại sảnh lễ tân cao cấp với đội ngũ doorman chuyên nghiệp hỗ trợ mọi nhu cầu từ xách hành lý đến đỗ xe vào hầm. Hệ thống bảo vệ an ninh 24/7 kiểm soát người ra vào, đảm bảo sự an toàn và riêng tư cho khu dân cư.

Tất cả những tiện ích trên được vận hành đồng bộ, tạo thành một hệ dịch vụ khép kín phục vụ đầy đủ mọi nhu cầu sống của cư dân ngay trong tòa nhà. Từ việc rèn luyện, nâng cao sức khỏe với phòng gym, sauna, bể bơi vô cực, chăm sóc gia đình như khu vui chơi trẻ em, phòng khám nội khu đến các nhu cầu thường nhật: siêu thị mini 24/7, quầy giặt là, dịch vụ dọn dẹp, đặt xe riêng... đều hiện diện trong nội khu dự án.

Bên cạnh đó, cư dân còn được cung cấp nhiều dịch vụ cá nhân hóa như chăm sóc cây xanh, dọn dẹp theo lịch hẹn, hỗ trợ đặt xe riêng hoặc nhà hàng - khách sạn. Các tiện ích này góp phần nâng cao trải nghiệm sống, đồng thời đảm bảo sự riêng tư - yếu tố được đánh giá cao trong xu hướng sống hiện đại.

Khu gym cao cấp giúp cư dân rèn luyện sức khỏe. Ảnh: HD Mon

Với mật độ dân cư thấp, hệ thống tiện ích khép kín và nhiều dịch vụ được cá nhân hóa dành riêng cho cư dân, The Nelson hướng đến nhóm khách hàng đề cao không gian sống biệt lập giữa trung tâm đô thị, để nâng tầm chất lượng sống.

Song Anh