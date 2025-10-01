Prodezi vào top 10 doanh nghiệp bất động sản tiêu biểu 2025

Prodezi Long An, với chiến lược phát triển khu công nghiệp hướng sinh thái kết hợp đô thị bền vững, được vinh danh tại Giải thưởng Bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2025, ngày 29/9.

Giải thưởng Bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2025 (VOPA) do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức. Prodezi Long An nhận danh hiệu ở hạng mục "Nhà đầu tư và phát triển bất động sản công nghiệp tiêu biểu", ghi nhận định hướng đầu tư dài hạn và mô hình khu công nghiệp định hướng sinh thái. Để được vinh danh Prodezi trải qua quá trình chấm điểm, xét duyệt xem xét năng lực tài chính, chất lượng dự án và cam kết ESG.

Đại diện Prodezi Long An nhận giải Top 10 doanh nghiệp bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2025. Ảnh: Prodezi

Theo ông Trương Khắc Nguyên Minh, Phó tổng giám đốc Prodezi, giải thưởng là sự khích lệ, khẳng định hướng đi kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp xanh. "Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển mô hình khu công nghiệp định hướng sinh thái và khu đô thị tích hợp, đồng hành cùng xu hướng xanh hóa và thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao", ông Minh nói.

Trụ cột trong chiến lược của doanh nghiệp là Khu công nghiệp Prodezi ở xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh (Long An cũ) quy mô 400 ha. Ngay từ đầu, dự án được quy hoạch theo tiêu chuẩn khu công nghiệp sinh thái, tuân thủ Nghị định 35/2022, cân bằng giữa sản xuất và bảo vệ môi trường. Tỷ lệ cây xanh, mặt nước chiếm ít nhất 25% diện tích, 20% năng lượng sử dụng từ nguồn tái tạo, toàn bộ nước thải xử lý đạt chuẩn, trong đó tối thiểu 25% được tái sử dụng.

Toàn cảnh khu công nghiệp Prodezi 400 ha và khu đô thị sinh thái La Home 100 ha. Ảnh: Prodezi

Prodezi hợp tác với các đối tác quốc tế như Tập đoàn Chitose (Nhật Bản) và TA Vital để áp dụng công nghệ sinh học xử lý bùn thải thành phân bón hữu cơ. Giải pháp này giúp giảm phát thải CO2, tiết kiệm tài nguyên và hỗ trợ nông nghiệp xanh.

Theo đại diện chủ đầu tư, khu công nghiệp Prodezi mang đến nhiều lợi thế cạnh tranh. Các doanh nghiệp hoạt động tại đây hưởng lợi từ vị trí chiến lược, cách TP HCM 5 phút di chuyển qua đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh, kết nối thuận tiện đến cao tốc TP HCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3... Môi trường đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế tạo sức hút cho doanh nghiệp toàn cầu. "Lợi thế này được cộng hưởng bởi các chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn và dịch vụ một cửa chuyên nghiệp, tạo nên một giải pháp đầu tư toàn diện, hiệu quả và an toàn", vị đại diện nhận định.

Song song, doanh nghiệp triển khai khu đô thị sinh thái LA Home liền kề, quy mô 100 ha, mật độ xây dựng 30%. Dự án dành phần lớn diện tích cho cảnh quan, công viên trung tâm rộng 2,2 ha và hệ thống 7 kênh tự nhiên, hình thành không gian sống cân bằng, điều hòa khí hậu, phục vụ lực lượng chuyên gia và lao động tại khu công nghiệp.

La Home đối diện khu công nghiệp Prodezi, cung cấp nguồn cung nhà cho người lao động, chuyên gia. Ảnh: Prodezi

Theo ông Trương Khắc Nguyên Minh, việc đồng thời triển khai hai dự án tạo nên hệ sinh thái công nghiệp - đô thị cộng sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế lẫn chất lượng sống. Mô hình là cơ sở để doanh nghiệp thu hút nhà đầu tư FDI và nâng cao năng lực cạnh tranh cho địa phương. "Chúng tôi tin rằng đây là con đường tất yếu để tạo ra những giá trị lâu dài cho nhà đầu tư, cộng đồng và xã hội", lãnh đạo Prodezi Long An khẳng định.

Giải thưởng VOPA 2025 gồm 12 hạng mục dành cho các nhà phát triển, chủ đầu tư, dự án, đơn vị thiết kế, phân phối, doanh nhân... tiêu biểu. Các đơn vị nộp hồ sơ đề cử sau đó trải qua vòng đánh giá, bình chọn từ hội đồng chuyên môn. Sự kiện quy tụ hàng trăm đơn vị trong ngành.

Trước đó, Prodezi từng được xướng tên trong Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tại Giải thưởng Corporate Sustainability Awards 2025 và nhận giải "Doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững 2024" của Báo Đầu Tư.

Hoài Phương