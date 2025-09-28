Prodezi triển khai 400 căn nhà ở xã hội cửa ngõ Tây TP HCM

Chủ đầu tư Prodezi Long An ký kết nhà thầu Viteccons để xây dựng hơn 400 căn hộ nhà ở xã hội tại khu đô thị LA Home 100 ha, cửa ngõ phía Tây TP HCM, ngày 27/9.

Lễ ký kết đánh dấu mốc quan trong để xây dựng hoàn thiện chung cư nhà ở xã hội LA Home, gồm hai khối nhà 8 tầng với hơn 400 căn hộ. Tổ hợp này là dự án thành phần trong tổng thể khu đô thị sinh thái LA Home (xã Lương Hòa tỉnh Tây Ninh), do Prodezi làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch, công trình này sẽ hoàn thành trong vòng 12 tháng, bàn giao cho cư dân vào cuối năm 2026, đồng thời với tiến độ bàn giao phân khu LA Sol.

Phối cảnh dự án chung cư nhà ở xã hội. Ảnh: Prodezi

Ông Đỗ Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Viteccons cho biết đơn vị sẽ phụ trách toàn bộ thi công gói thầu từ hạ tầng, cảnh quan, kết cấu đến cơ điện, phòng cháy chữa cháy và hoàn thiện nội thất. Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo nguồn cung nhà ở, đáp ứng nhu cầu an cư của lực lượng lao động trong khu vực, nhất là khi khu công nghiệp Prodezi quy mô 400 ha ngay đối diện đang chuẩn bị đi vào hoạt động.

"Chúng tôi cam kết đảm bảo chất lượng thi công, tiến độ, tạo môi trường sống hiện đại, an toàn và đầy đủ tiện nghi cho cư dân", đại diện Viteccons nhấn mạnh.

Ông Huỳnh Thiên Quân, Tổng giám đốc Prodezi cho biết dự án nhà ở xã hội góp phần đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho lực lượng lao động đang tăng nhanh tại khu vực, góp phần hoàn thiện hạ tầng xã hội và gia tăng sức hút của khu đô thị La Home. Đến nay, phần móng đã hoàn thiện, được Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh phê duyệt và công bố giá bán.

Theo đại diện Prodezi, khi chung cư hoàn thành và cư dân vào sinh sống, kéo theo nhiều dịch vụ và tiện ích đi kèm, LA Home sẽ sớm hình thành diện mạo một đô thị sôi động, đồng bộ về tiện ích.

Sân chơi thiếu nhi tại khuôn viên chung cư nhà ở xã hội LA Home. Ảnh: Prodezi

Cư dân tại chung cư nhà ở xã hội được tận hưởng trọn hệ tiện ích của đô thị 100 ha như trung tâm thể dục thể thao 1 ha đã vận hành, trung tâm thương mại, công viên, y tế, tuyến phố thương mại, trường học... Từ dự án, cư dân kết nối đến TP HCM trong 5 phút qua đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh. Ngoài ra, quanh dự án là loạt hạ tầng trọng điểm quốc gia như Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành, giúp kết nối Đông - Tây Nam bộ.

Lễ ký kết hợp đồng gói thầu xây dựng. Ảnh: Prodezi

Theo chủ đầu tư, LA Home hướng đến hình mẫu đô thị tích hợp, vừa cung cấp nhà ở đa dạng phân khúc, vừa đảm bảo không gian sống xanh và hạ tầng dịch vụ hiện đại. Việc triển khai công trình trong khuôn viên được kỳ vọng sẽ tạo sức hút cư dân, thúc đẩy hình thành cộng đồng đô thị quy mô lớn ngay cửa ngõ Tây TP HCM.

Viteccons là nhà thầu có hơn 16 năm kinh nghiệm, đã thi công hơn 100 dự án khắp cả nước. Năm 2024, đơn vị được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín Việt Nam tại BCI Award 2024, vào Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất, Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, theo công bố bảng xếp hàng VNR 500.

Hoài Phương