Prodezi: Khu công nghiệp 'xanh' nhiều lợi thế hút FDI

Khu công nghiệp quan tâm ESG, dùng năng lượng tái tạo, chú trọng kinh tế tuần hoàn có lợi thế hút vốn FDI từ các quốc gia cam kết Net Zero, theo lãnh đạo Prodezi.

Bất động sản công nghiệp dần đặt yêu cầu cao hơn về ESG, vận hành tối ưu và phát triển bền vững. Đơn cử Prodezi Long An phát triển khu công nghiệp Prodezi tại Bến Lức (Tây Ninh) rộng 400 ha, theo mô hình công nghiệp sinh thái, hướng tới trung hòa carbon.

Trao đổi với VnExpress, ông Trương Khắc Nguyên Minh - Phó tổng giám đốc CTCP Prodezi Long An, chia sẻ về chuyển động thị trường và lý do doanh nghiệp chọn mô hình khu công nghiệp sinh thái tích hợp.

- Nhìn lại năm 2025, theo ông, điểm nổi bật của thị trường bất động sản công nghiệp là gì?

- 2025 là năm bản lề. Thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh tự nhiên sau nhiều năm tăng trưởng. Nếu trước đây nhà đầu tư quan tâm chủ yếu đến quy mô, giá thuê hay tốc độ lấp đầy, thì hiện nay trọng tâm chuyển sang ESG, tiêu chuẩn vận hành, sự sẵn sàng đón dòng vốn FDI thế hệ mới và cam kết Net Zero của Việt Nam tại COP26.

Cùng lúc đó, Việt Nam đẩy mạnh tái cấu trúc không gian phát triển, nâng chất hạ tầng, thúc đẩy kinh tế xanh. Đây là áp lực nhưng cũng là cơ hội. Doanh nghiệp có định hướng từ sớm sẽ đi nhanh hơn.

Với Prodezi, đây là thời điểm phù hợp để khẳng định giá trị của mô hình khu công nghiệp sinh thái tích hợp - mô hình chúng tôi kiên trì xây dựng ngay từ đầu, thay vì mở rộng diện tích bằng mọi giá.

Ông Trương Khắc Nguyên Minh - Phó tổng giám đốc Prodezi Long An. Ảnh: Prodezi

- Vì sao Prodezi chọn mô hình "khu công nghiệp sinh thái" làm chiến lược trung tâm?

- Cốt lõi của khu công nghiệp sinh thái nằm ở tối ưu tài nguyên và tạo giá trị cộng sinh. Các nhà máy không vận hành riêng lẻ mà chia sẻ hạ tầng, năng lượng, nước và giải pháp xử lý chất thải. Nhờ đó giảm chi phí vận hành, giảm phát thải và nâng hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Prodezi phát triển mô hình này dựa trên ba trụ cột. Thứ nhất là hạ tầng xanh – thông minh - tuần hoàn, đáp ứng Nghị định 35/2022/NĐ-CP và phù hợp tiêu chuẩn ESG quốc tế. Thứ hai là hệ sinh thái hỗ trợ đầu tư và vận hành toàn diện, giúp nhà đầu tư rút ngắn thời gian triển khai và đáp ứng yêu cầu bền vững trong chuỗi cung ứng. Thứ ba là không gian sản xuất kết nối chuỗi giá trị, tạo điều kiện để doanh nghiệp gắn bó dài hạn.

Khác biệt lớn nhất của Prodezi là xem ESG như cấu phần cốt lõi của mô hình kinh doanh. Các tiêu chí liên quan nước, năng lượng, cây xanh hay phát thải đều được lượng hóa thành chỉ số từ quy hoạch đến vận hành.

Với định hướng phát triển công nghiệp bền vững, chúng tôi kỳ vọng thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao và thân thiện với môi trường như điện tử, sản xuất và lắp ráp ô tô, công nghiệp phụ trợ cho ngành công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, logistics, công nghiệp bán dẫn, AI...

- Cùng với khu công nghiệp, đơn vị còn phát triển khu đô thị đối diện. Mô hình này mang lại giá trị gì?

- Chúng tôi quy hoạch Prodezi quy mô 400 ha và khu đô thị LA Home 100 ha như một chỉnh thể thống nhất, tạo thành mô hình công nghiệp - đô thị - dịch vụ đồng bộ ngay từ đầu.

Đối với nhà đầu tư, điều này mang lại lợi thế dài hạn. Khi doanh nghiệp vận hành nhà máy trong một khu công nghiệp gắn liền với một khu đô thị hoàn chỉnh, bài toán tuyển dụng và giữ chân nhân lực sẽ thuận lợi hơn. Quá trình vận hành cũng ổn định hơn, đáp ứng yêu cầu từ các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đối với người lao động, mô hình này giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực giao thông và tạo điều kiện nâng cao chất lượng sống nhờ hệ thống nhà ở, thương mại, dịch vụ được tích hợp trong cùng một khu vực.

Đối với cộng đồng, dự án tạo thêm việc làm, tăng giá trị bất động sản và giảm tác động tiêu cực thường thấy ở mô hình khu công nghiệp truyền thống. Mục tiêu của chúng tôi là hình thành một hạt nhân phát triển bền vững, không chỉ là một cụm sản xuất.

Mô hình khu công nghiệp sinh thái đối diện khu đô thị. Ảnh: Prodezi

- Năm qua, đơn vị nhận nhiều giải thưởng về phát triển bền vững. Những giải thưởng này có ý nghĩa gì?

- Chúng tôi đã vào top 50 doanh nghiệp bền vững 2025 và top 10 doanh nghiệp bất động sản tiêu biểu tại các giải thưởng trong nước. Ngoài ra, Prodezi cũng là "Nhà phát triển bất động sản công nghiệp có chiến lược chuyển đổi xanh năm 2025" tại Diễn đàn Bất động sản Công nghiệp 2025.

Đây là sự ghi nhận cho hướng đi mà chúng tôi kiên trì từ đầu bao gồm đầu tư vào hạ tầng xanh, nước tuần hoàn, năng lượng tái tạo và quy trình vận hành minh bạch.

Quan trọng hơn, các giải thưởng cho thấy mô hình khu công nghiệp sinh thái là khả thi tại Việt Nam nếu được thiết kế và quản trị đúng cách. Tuân thủ tiêu chí sinh thái giúp doanh nghiệp giảm rủi ro, giảm chi phí vận hành và đáp ứng yêu cầu của đối tác quốc tế.

Prodezi Long An được vinh danh "Nhà phát triển bất động sản công nghiệp có chiến lược chuyển đổi xanh năm 2025" tại Diễn đàn Bất động sản Công nghiệp 2025. Ảnh: Prodezi

- Kế hoạch Prodezi trong giai đoạn 2026-2030 là gì?

- Chúng tôi làm song song giữa nâng tiêu chuẩn mô hình hiện tại và mở rộng sang các địa phương khác. Trọng tâm trước mắt là nâng chuẩn mô hình tại Prodezi Long An bao gồm đa dạng hóa sản phẩm, hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ và tối ưu vận hành theo hướng tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.

Cùng lúc, Prodezi nghiên cứu mở rộng mô hình. Mục tiêu không phải mở rộng số lượng dự án mà là nhân rộng mô hình chuẩn. Mỗi dự án mới phải đáp ứng tiêu chí sinh thái và kết nối với khu đô thị - dịch vụ, hướng đến khu công nghiệp tích hợp thông minh và bền vững.

Về dài hạn, chúng tôi kỳ vọng Prodezi trở thành hình mẫu cho việc chứng minh rằng phát triển xanh và hiệu quả kinh tế có thể song hành, đồng thời góp phần định hình chuẩn mực mới cho khu công nghiệp Việt Nam trong thập kỷ tới.

Hoài Phương