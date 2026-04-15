Prodezi hợp tác Swiss Asia triển khai dự án sữa Be Milk

Nhà máy sữa Be Milk 100 triệu USD tại Tây Ninh dự kiến triển khai hai giai đoạn, ứng dụng công nghệ châu Âu, hướng tới sản xuất bền vững.

Công ty Cổ phần Prodezi Long An (Prodezi) vừa tổ chức buổi làm việc giữa đoàn nhà đầu tư quốc tế do Swiss Asia Partner SA (Thụy Sĩ) dẫn đầu và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, ghi nhận bước tiến trong việc triển khai dự án Nhà máy sản xuất sữa Be Milk tại Khu công nghiệp Prodezi. Buổi làm việc diễn ra tại trụ sở UBND tỉnh Tây Ninh.

Đại diện Prodezi và Swiss Asia Partner SA ký thỏa thuận triển khai dự án Be Milk dưới sự chứng kiến của đại diện tỉnh Tây Ninh và các phái đoàn ngoại giao - đầu tư quốc tế. Ảnh: Prodezi

Trong khuôn khổ chương trình, các bên trao đổi về môi trường đầu tư, định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh Tây Ninh, kế hoạch triển khai dự án Nhà máy sản xuất sữa Be Milk do Swiss Asia Partner SA làm chủ đầu tư và phát triển thị trường. Dự án được thực hiện trên cơ sở hợp tác và nhượng quyền thương hiệu với Tập đoàn Sodiaal (Pháp), qua đó tích hợp tiêu chuẩn sản xuất và chất lượng châu Âu. Đồng thời, lễ ký kết thỏa thuận giữ đất giữa Swiss Asia Partner SA và Prodezi đã được diễn ra, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình xúc tiến và chuẩn bị đầu tư dự án.

Theo đại diện các bên, ở khía cạnh thị trường, lĩnh vực sữa tại Việt Nam vẫn đang duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Công ty Nghiên cứu thị trường IMARC Group ước tính quy mô thị trường sữa Việt Nam sẽ đạt 13,37 tỷ USD đến năm 2033. Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 9,5% trong giai đoạn 2025 - 2033. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ tăng cao nhưng nguồn cung nội địa còn hạn chế, ngành chế biến sữa đang mở ra dư địa phát triển lớn. Đây là cơ hội cho các dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến và đạt chuẩn quốc tế như định hướng của Be Milk.

Dự án nhà máy sản xuất sữa Be Milk có quy mô tổng vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD, dự kiến triển khai theo hai giai đoạn. Điểm nhấn là việc áp dụng công nghệ tiên tiến chuẩn châu Âu cùng sự góp mặt của mạng lưới đối tác chiến lược quốc tế gồm Tập đoàn Sodiaal (Pháp), IPEM Group (Pháp), Tetra Pak (Thụy Điển) và Takenaka Corporation (Nhật Bản).

Ông Philippe Phan Van Ho – Giám đốc điều hành Swiss Asia Partner SA phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Prodezi

Ông Philippe Phan Van Ho – Giám đốc điều hành Swiss Asia Partner SA cho biết, việc lựa chọn địa điểm đầu tư không chỉ dựa vào tiềm năng thị trường mà còn phụ thuộc khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn vận hành dài hạn. Ông nhận định Tây Ninh còn nhiều dư địa phát triển trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, trong khi Khu công nghiệp Prodezi cung cấp nền tảng phù hợp để triển khai dự án theo hướng hiệu quả, ổn định và bền vững.

Sự tương thích này thể hiện ở việc dự án Be Milk có thể tích hợp trực tiếp vào nền tảng hạ tầng ESG của Prodezi. Hệ thống xử lý nước thải được thiết kế đạt chuẩn trước khi đấu nối vào hệ thống tập trung. Các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tối ưu tài nguyên được áp dụng nhằm đảm bảo hiệu quả vận hành lâu dài. Bên cạnh đó, định hướng cộng sinh công nghiệp tại Prodezi tạo điều kiện để dự án kết nối với các hoạt động liên quan, hướng tới mô hình vận hành tuần hoàn, bền vững.

Hạ tầng khu công nghiệp định hướng sinh thái của Prodezi là nền tảng thu hút các dòng vốn FDI chất lượng cao. Ảnh: Prodezi

Đại diện Prodezi, ông Trương Khắc Nguyên Minh, Phó Tổng giám đốc Prodezi Long An, cho biết, ngay từ đầu doanh nghiệp đã định hướng phát triển khu công nghiệp sinh thái, bám sát tiêu chuẩn ESG và cộng sinh công nghiệp. Cách tiếp cận này phù hợp với yêu cầu của nhà đầu tư quốc tế. Việc Swiss Asia Partner SA lựa chọn Prodezi là tín hiệu tích cực, cho thấy tiềm năng môi trường đầu tư tại Tây Ninh. Thời gian tới, Prodezi sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp bền vững, mở rộng hợp tác với đối tác toàn cầu.

Ông kỳ vọng khi đi vào hoạt động, nhà máy sữa Be Milk sẽ nâng cao năng lực chế biến trong nước nhờ tiếp nhận công nghệ, tiêu chuẩn quản lý châu Âu, đồng thời thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị ngành sữa. Dự án không chỉ tạo việc làm, đóng góp ngân sách mà còn bổ sung mắt xích sản xuất giá trị cao, phù hợp định hướng thu hút FDI chất lượng và phát triển bền vững của Tây Ninh.

Hải My