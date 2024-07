Prodezi hợp tác nhiều thương hiệu lớn triển khai LA Home

Long AnChủ đầu tư Prodezi hợp tác cùng những đối tác hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, kiến trúc và quy hoạch để kiến tạo nên dự án LA Home.

Theo đại diện Prodezi, khu đô thị LA Home nhiều tiềm năng nhờ vị trí liền kề TP HCM. Vì vậy chủ đầu tư đã chọn lựa kỹ càng các đối tác để mỗi "viên gạch" được đặt xuống đều là sự cam kết về chất lượng, sự đầu tư bài bản và tâm huyết, tạo tiền đề cho hành trình kiến tạo khu đô thị sinh thái bền vững.

Bắt tay cùng những thương hiệu uy tín

LA Home do Hướng Việt (HVH) làm đơn vị phát triển dự án. Đây cũng là doanh nghiệp đã ghi dấu ấn với tòa văn phòng The Hallmark tọa lạc tại vị trí đắc địa ở khu vực được xem như trung tâm tài chính mới của TP HCM, nơi quy tụ nhiều tập đoàn tài chính đa quốc gia, ngân hàng trong nước và quốc tế. The Hallmark đạt nhiều danh hiệu uy tín như "Tòa nhà văn phòng tốt nhất 2023" (Vietnam Property Awards), chứng nhận công trình xanh BCA Green Mark (Gold) Singapore.

Phối cảnh cổng vào khu đô thị LA Home. Ảnh: Prodezi

"Tiếp nối thành tựu từ The Hallmark, HVH đang cùng chúng tôi kiến tạo LA Home thành khu đô thị sinh thái cùng loạt tiện ích đa dạng hiện đại", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

HVH và Prodezi đã chọn thương hiệu tư vấn thiết kế PTW (Australia) - đơn vị thiết kế trung tâm thể thao dưới nước Bắc Kinh tại Olympic 2008, đảm nhiệm quy hoạch tổng thể cho toàn khu đô thị. Tại LA Home, PTW áp dụng giải pháp quy hoạch hài hòa giữa sự tiện lợi, hiện đại và tôn trọng dòng chảy tự nhiên của khu vực, tạo tiền đề phát triển hệ cảnh quan xanh mát ven 7 dòng kênh thiên nhiên, mang lại một bản quy hoạch đặc thù sông nước miền Tây Nam bộ. Hệ thống giao thông nội khu được bố trí hợp lý, tạo sự đa dạng và linh hoạt trong việc đi lại, kết nối từ các khu nhà ở đến các tiện ích nội khu như trung tâm thương mại, chợ, công viên trung tâm, trung tâm thể dục thể thao.

Phối cảnh công viên trung tâm. Ảnh: Prodezi

Về cảnh quan, chủ đầu tư và đơn vị phát triển đã hợp tác với công ty kiến trúc lâu đời nhất Singapore, Swan & Maclaren, để phác họa hệ thống cảnh quan cho toàn khu đô thị. Lấy cảm hứng từ sông nước đồng bằng sông Cửu Long, văn hóa bản địa và lối sống của người dân, khu đô thị sinh thái cân bằng giữa không gian sống bình yên thiên nhiên và đủ đầy tiện ích, thuận tiện kết nối nhịp sống sôi động.

"Nhờ vậy thiết kế cảnh quan của LA Home được ví như một bản giao hưởng, chuyển tải câu chuyện về hành trình trải nghiệm văn hóa và tôn vinh vẻ đẹp sông nước nhưng vẫn đảm bảo yếu tố hiện đại", đại diện Prodezi nhận xét.

Còn Korn Architects là đơn vị thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố, đã triển khai các sản phẩm như Crescent Mall (quận 7, TP HCM) và các dự án nhà ở cao cấp khu vực Phú Mỹ Hưng. Những ngôi nhà tại LA Home được Korn Architecs thiết kế hiện đại và tiện dụng, phân bố đa dạng từ nhà phố liền kề, nhà phố thương mại, biệt thự ven kênh, biệt thự thương mại... phù hợp nhu cầu đầu tư từ nhiều khách hàng khác nhau. Sản phẩm sử dụng nguyên vật liệu thân thiện môi trường, đón nhận tối đa ánh sáng và gió trời, đem lại sự thoáng đãng, rộng rãi cho không gian sống.

Phối cảnh biệt thự ven kênh. Ảnh: Prodezi

Prodezi hợp tác với nhà thầu xây dựng uy tín hàng đầu Việt Nam - Coteccons, thi công hạ tầng kỹ thuật, cam kết đảm bảo tiến độ, an toàn và chất lượng.

"Với sự bắt tay cùng những đối tác quốc tế đã được bảo chứng trong lĩnh vực bất động sản, kiến trúc và quy hoạch, LA Home hứa hẹn trở thành điểm đến nổi bật của lối sống xanh và bền vững liền kề TP HCM", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Phát triển theo hướng khu đô thị sinh thái

Nằm ở vị trí cửa ngõ kết nối TP HCM, LA Sol hướng tới một nhịp sống sôi động và đầy trải nghiệm. Trải rộng trên quy mô 100 ha tại Bến Lức - Long An, LA Home kết hợp hài hòa giữa lối thiết kế kiến trúc hiện đại và không gian xanh mát. Khuôn viên có hệ công viên trung tâm 2,2 ha, 8 công viên nội khu phân bổ đều trên toàn khu đô thị và 7 dòng kênh tự nhiên kết hợp với hệ công viên ven kênh, tạo nên một môi trường sống sinh thái trong lành.

"Hệ thống tiện ích đồng bộ, từ giáo dục, y tế đến thương mại, giải trí, ẩm thực hướng tới xây dựng một lối sống lành mạnh, giúp cư dân thư giãn, tái tạo năng lượng và cân bằng thân tâm trí", đại diện chủ đầu tư nói.

Tọa lạc ngay mặt đường đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh với lộ giới 60 m do chính Prodezi làm chủ đầu tư, LA Home phù hợp với những người tìm chốn an cư sinh thái, mang lại cơ hội đầu tư triển vọng. Kế cận là khu công nghiệp sinh thái Prodezi 400 ha mở ra cho cư dân cơ hội việc làm và kinh doanh với tiềm năng sinh lời cao.

Phối cảnh phân khu đầu tiên LA Sol vừa ra mắt thị trường. Ảnh: Prodezi

Hiện tại, LA Home đã ra mắt phân khu đầu tiên LA Sol với đa dạng sản phẩm gồm nhà phố liền kề, nhà phố hai mặt tiền, shophouse trục dãy phố xuyên tâm, shophouse mặt tiền đường Lương Hòa - Bình Chánh, biệt thự ven kênh...

Hoài Phương