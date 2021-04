Priyanka Chopra kêu gọi quốc tế cứu trợ Ấn Độ

Hoa hậu Priyanka Chopra kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn cấp giúp Ấn Độ vượt đại dịch.

Ngày 28/4, diễn viên The White Tiger đăng một đoạn video quay tại nhà riêng ở London lên Instagram, cho biết không thể im lặng thêm nữa khi tình dịch tại quê nhà ngày càng tồi tệ. "Quê hương tôi đang chảy máu. Và chúng ta, với tư cách một cộng đồng toàn cầu, cần quan tâm. Bởi vì, trừ khi tất cả an toàn, không ai thực sự an toàn", Chopra nói trong video.

Nữ diễn viên Priyanka Chopra. Ảnh: Business Insider.

Cô cho biết cùng chồng, Nick Jonas, đã và đang liên tục gửi tiền và thiết bị y tế cứu trợ quê hương. Tuy nhiên, hoa hậu khẳng định Ấn Độ đang rất cần sự ủng hộ của cả thế giới: "Tôi có gần 63 triệu người theo dõi trên mang xã hội. Nếu 100.000 người chung tay đóng góp 10 USD, chúng ta đã gây quỹ được 1 triệu USD, một khoản tiền lớn".

Ấn Độ hiện là vùng dịch lớn thứ hai thế giới. Ngày 27/4, nước này ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm và khoảng 2.700 người tử vong. Kể từ đầu tháng 4, số bệnh nhân Covid-19 tăng vọt. Các bệnh viện quá tải, thiếu hụt giường bệnh và oxy y tế.

>>> Sao Ấn Độ vật lộn trong đại dịch

Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ thế giới kêu gọi người hâm mộ và các tổ chức nhân đạo toàn cầu tham gia cứu giúp. Will Smith và Mick Jagger cùng nhiều sao Hollywood tham gia một liveshow trực tuyến dài 5 tiếng để gây quỹ chống dịch cho Ấn Độ. Các diễn viên Bollywood như Akshay Kumar, Twinkle Khanna tặng hàng trăm máy thở cho chính quyền.

Priyanka Chopra, sinh năm 1982, là người mẫu, diễn viên nổi tiếng Ấn Độ. Cô từng đại diện quê nhà tranh tài tại Miss World 2000 và đăng quang. Năm 2017, Forbes đưa Priyanka Chopra vào danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Cô được chọn vào danh sách 100 người truyền cảm hứng của tạp chí Time cùng năm.

Priyanka Chopra ở BAFTAs 2021 Vợ chồng Priyanka Chopra ở lễ trao giải BAFTA 2021. Video: Priyanka Chopra Instagram.

Phương Mai (theo Eonline)