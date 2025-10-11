Prime giới thiệu các dòng gạch mới theo tiêu chuẩn quốc tế

Prime ra mắt loạt sản phẩm gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh tại triển lãm VIBE diễn ra từ ngày 1 đến 4/10.

Tham dự triển lãm VIBE 2025, doanh nghiệp giới thiệu dòng gạch Flexitech có thiết kế bề mặt linh hoạt, đạt độ an toàn chống trơn tiêu chuẩn Anh BS EN 16165:2021. Công thức bề mặt cho phép gạch khi gặp nước tạo độ bám rít, từ đó hạn chế trơn, trượt. Sản phẩm gồm các kích thước gạch khổ lớn, bề mặt bóng như 60x120 cm, 80x80 cm. Gạch có độ dày 20 mm, phù hợp các công trình có nhiều khu vực ứng dụng như sân, vườn.

Gian hàng được bài trí với tông màu nổi bật tại triển lãm. Ảnh: Prime

Các vách ốp trang trí cách điệu khổ nhỏ, kích thước 7,5 x30 cm hoặc gạch đa sắc mosaic dạng lưới dán cũng xuất hiện tại triển lãm. Dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu tại các khu vực có hình khối uốn lượn.

Gian hàng năm nay của Prime trưng bày theo hai phong cách "Play" và "The Elite" với mục tiêu đề cao tính ứng dụng của sản phẩm trong không gian kiến trúc cụ thể. Tại không gian mang chủ đề "Play, thương hiệu sử dụng tông màu tươi sáng, những sản phẩm có bề mặt mịn, thân thiện với người sử dụng.

Góc không gian Play với màu sắc tươi sáng. Ảnh: Prime

Tại góc chủ đề "The Elite", Prime ưu tiên cách xử lý nghệ thuật các khối gạch trên sàn dạng kim cương với tông màu đen, bề mặt bóng tạo cảm giác sang trọng.

Gian hàng ghi nhận hàng trăm lượt khách tham quan những ngày đầu, trong đó có cả nhà thầu, kiến trúc sư. Thương hiệu kỳ vọng mang đến nhiều lựa chọn mới cho người tiêu dùng, nâng cao không gian sống.

Prime giới thiệu nhiều sản phẩm chất lượng tại triển lãm. Ảnh: Prime

