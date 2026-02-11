'Primate' - tinh tinh cuồng nộ

Ben - thú cưng của gia đình Lucy - nhiễm bệnh dại, dần mất kiểm soát và thành mối đe dọa chết người, trong phim "Primate".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer phim "Primate" Trailer của "Primate", công chiếu toàn quốc ngày 23/1. Video: CGV Cinemas Vietnam

Theo Box Office Mojo, Primate đã cán mốc doanh thu 39,6 triệu USD sau hơn một tháng ra rạp trên toàn cầu. Kết quả được xem là thành tựu đáng ghi nhận đối với dòng phim kinh dị quy tụ dàn sao trẻ tuổi.

Sau thời gian xa nhà, sinh viên Lucy trở về biệt thự ở Hawaii để đoàn tụ cùng gia đình và Ben - tinh tinh được nuôi từ nhỏ. Ngôi nhà trở nên náo nhiệt khi Lucy mời bạn bè đến chơi. Tuy nhiên, mọi thứ xáo trộn lúc thú cưng bị con cầy mangut nhiễm dại cắn. Nó phát bệnh, dần mất kiểm soát, lần lượt tấn công những người có mặt trong ngôi nhà.

Vì Ben sợ nước, mọi người đã nhảy xuống hồ bơi để lánh nạn. Họ cố thủ và tìm cách liên lạc với bên ngoài. Ben quyết canh giữ nhóm bạn, không cho họ có cơ hội trốn thoát. Từ đây, tác phẩm tập trung nhấn mạnh hệ lụy của việc xem tinh tinh như một thành viên trong gia đình.

Johnny Sequoyah trong một phân cảnh của "Primate". Ảnh: IMDb

Với thời lượng 89 phút, nhịp phim duy trì sự dồn dập qua màn rình rập và truy đuổi liên tiếp. Tình tiết trong phim gợi nhớ tác phẩm kinh điển The Shining (1980) và Halloween (1978) như hành động tinh tinh phá tủ, lùng sục Lucy và người bạn Kate. Đạo diễn Johannes Roberts đan cài nhiều yếu tố hài hước từ phản ứng hoảng hốt của các nhân vật, tạo ra khoảng nghỉ cần thiết trước khi đẩy khán giả vào những cao trào mới.

Thời điểm Erin bị thương, hồ bơi không còn là vùng an toàn. Nhóm của Lucy buộc phải rời đi để tìm đường thoát thân thay vì cố thủ chờ người đến giúp. Khi Hannah có cơ hội chạy trốn, Ben đã nhanh chóng ngăn cản cô, dập tắt hy vọng của người tiếp theo muốn đưa ra quyết định mạo hiểm. Qua các tình tiết, Roberts dồn các nhân vật vào đường cùng để tạo nút thắt quan trọng, gợi mở về cuộc sinh tồn mà một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến kết cục bi thảm.

Tạo hình linh trưởng trong phim "Primate". Ảnh: Screen Rant

Diễn xuất của nữ chính Johnny Sequoyah dừng ở mức tròn vai. Trong phân cảnh Lucy cùng em gái Erin kết nối Ben với nhóm bạn, năng lượng của Sequoyah thành công khuấy động buổi chào đón, tạo bước khởi đầu tốt cho phim. Khi vật nuôi trở thành mối đe dọa, nữ diễn viên thể hiện khả năng phản ứng nhanh, từ trốn chạy, tìm đường cầu cứu đến đối mặt với nguy hiểm.

Tác phẩm ghi điểm nhờ khâu hóa trang, kỹ xảo. Tạo hình tinh tinh Ben không dùng CGI mà do diễn viên Miguel Torres Umba đảm nhận. The Hollywood Reporter nhận định các chuyển động của Miguel làm nhân vật trở nên khó đoán, mang đến cảm giác chân thật khi tương tác với bạn diễn Sequoyah. Theo Bloody Disgusting, Roberts cho biết ông đã đặt hàng Millennium FX chế tác diện mạo cho linh trưởng, thay vì dùng công nghệ motion capture (nắm bắt chuyển động) như Planet of the Apes. Đơn vị này sử dụng mô hình tích hợp cảm biến mắt và miệng ở phần đầu, giúp đoàn phim dễ dàng điều khiển biểu cảm theo ý muốn.

Âm nhạc gây ấn tượng với phong cách Synthwave thập niên 1980 do Adrian Johnston sáng tác. Tờ TheWrap bình luận: "Nhạc sĩ dùng các dải âm điện tử tạo nên một bầu không khí ngột ngạt, khiến người xem cảm thấy bất an xuyên suốt quá trình theo dõi bộ phim".

Tuy nhiên, dự án vẫn mắc lỗ hổng phần kịch bản. Tờ Slash Film nhận định biên kịch gặp mâu thuẫn trong việc xây dựng tâm lý linh trưởng. Khi hai chàng trai lạ mặt lẻn vào nhà Lucy, Ben không tấn công mà lặng lẽ quan sát, chọn thời điểm đối phương mất cảnh giác để dồn họ vào đường cùng. Dù con vật được cho là mất nhận thức, đôi lúc nó lại hành động khôn ngoan, dẫn dụ các nạn nhân có sự tính toán.

Vi Đoàn