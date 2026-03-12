Prevoté làm lạnh bằng điện thay nhiên liệu diesel

Prevoté triển khai hệ thống làm lạnh bằng điện Endurance của Sunswap cho xe moóc chở hàng đông lạnh của Carrefour - tập đoàn bán lẻ và vận hành chuỗi siêu thị hàng đầu của Pháp.

Hệ thống được dùng để vận chuyển hàng đông lạnh ở mức âm 20 độ C trên các tuyến giao của Carrefour tại Hauts-de-France và Paris. Đây là lần đầu tiên giải pháp Endurance được ứng dụng thực tế tại Pháp, sau khi Sunswap công bố hợp tác với Chereau tại Solutrans 2025 (Lyon, Anh).

Moóc lạnh của Prevoté lắp hệ thống làm lạnh điện Sunswap Endurance, tích hợp pin và tấm pin mặt trời trên nóc. Ảnh: Fleet Owner

Theo doanh nghiệp, Endurance có thể giúp giảm tới 81% chi phí làm lạnh so với hệ thống chạy nhiên liệu diesel. Bộ phận quản lý đội xe có thể theo dõi dữ liệu nhiệt độ và năng lượng theo thời gian thực, qua đó tối ưu vận hành và lập kế hoạch tuyến đường. Hệ thống pin và tấm pin mặt trời trên moóc hoạt động độc lập với động cơ diesel của đầu kéo.

Ông Stéphane Bouvry, quản lý mua sắm và đội xe tại Prevoté, cho biết kết quả thử nghiệm ghi nhận thời gian vận hành 21 giờ liên tục ở điều kiện đông lạnh, cho thấy mức độ hoàn thiện công nghệ cao. Nhiệt độ mùa hè có thể ảnh hưởng nhẹ đến thời lượng hoạt động, song hệ thống pin mặt trời trên nóc moóc giúp bù đắp phần lớn biến động này.

Prevoté là doanh nghiệp logistics chuyên vận tải lạnh cho hệ thống siêu thị tại Pháp. Công ty tập trung vào tối ưu hóa chuỗi cung ứng thực phẩm đông lạnh và tươi sống. Việc triển khai giải pháp làm lạnh điện nằm trong chiến lược giảm phát thải và nâng cao hiệu quả vận hành của doanh nghiệp.

Gia Hân (Theo Fleet Owner)