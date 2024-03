Premium Therapy kỷ niệm hành trình 10 năm phát triển

Tiệc tối với chủ đề 'Đêm thanh xuân tri ân' của Premium Therapy diễn ra tại khách sạn Hilton Sài Gòn, ngày 23/3.

Đây là dịp để Premium Therapy tri ân các đối tác y tế và khách hàng trong lĩnh vực điều trị y tế tại Đức. Chương trình có sự tham gia của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Nam ca sĩ là một khách hàng thân thiết của Premium Therapy.

Trước đó, chương trình cũng đã được tổ chức tại khách sạn Sheraton Hanoi ngày 20/3.

Ông Nguyễn Kiên Trì (ngoài cùng) - Chủ tịch HĐQT Premium Therapy và CEO Đàm Trang (thứ 3 từ trái sang) cùng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong tiệc kỷ niệm.

Đêm tiệc là hoạt động nằm trong chuỗi kỷ niệm hành trình 10 năm của Premium Therapy. Đây là dịp để doanh nghiệp tri ân khách hàng, đối tác ở hai nước Việt Nam - CHLB Đức đã đồng hành suốt chặng đường dài. 10 năm cũng là dấu mốc cho bước chuyển mình trong sự đổi mới và phát triển của Premium Therapy.

Đại diện ban lãnh đạo Premium Therapy cùng ông Hồ Quang Minh – chủ tịch BNI Việt Nam (chính giữa) và những khách hàng thân thiết trong sự kiện.

Tại sự kiện, CEO Đàm Trang đã giới thiệu các đối tác mới của Premium Therapy trong năm 2024 là các bệnh viện tại CHLB Đức như: bệnh viện đa khoa Quốc tế Schoen Klinik, bệnh viện tim mạch Osypka Herzzentrum, bệnh viện điều trị xương khớp ATOS Klinik.

Đây đều là các bệnh viện chuyên khoa nổi tiếng đồng thời là các trung tâm nghiên cứu của nước Đức với tuổi đời hơn 30 năm, sử dụng các phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu, dịch vụ cấp cứu 24/7 và đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm.

Sự kiện còn vinh dự đón nhận sự góp mặt của giáo sư, bác sĩ Elke Schwesig Seebach, chuyên gia trong lĩnh vực y học tái tạo, founder của Viện Tái tạo nội tiết Duale Medizin (Đức). Bác sĩ đã có phần chia sẻ về liệu pháp Exosome tự thân và tế bào New Cell, hai công nghệ Premium Therapy sẽ mang đến cho khách hàng trong thời gian tới. New Cell là dẫn xuất từ tế bào thực vật có cấu trúc sinh học tương đồng với cơ thể con người giúp trẻ hóa da; tăng cường trí nhớ; điều hòa tuyến giáp; giảm stress; nâng cao chức năng tim mạch, thận và giúp xương khớp chắc khỏe... Khi kết hợp New Cell và Exosome (những túi ngoại bào được tiết ra từ các loại tế bào trong cơ thể) sẽ đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào và hỗ trợ điều trị tổn thương của các mô.

Giáo sư. bác sĩ Elke Schwesig-Seebach chia sẻ về liệu pháp Exosome tự thân và tế bào New Cell

Trong chương trình, Premium Therapy còn công bố sắp cho ra mắt phòng khám German Clinic, đáp ứng 3 tiêu chí: công nghệ, hệ thống, dịch vụ chuyên nghiệp chuẩn Đức.

Premium Therapy là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn và thiết kế các chương trình điều trị y tế tại Đức kết hợp du lịch nghỉ dưỡng tại châu Âu. Công ty có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn phương pháp trị liệu, giúp bệnh nhân hoàn tất các khâu chuẩn bị: hồ sơ sức khỏe, visa, bảo hiểm, thư mời..., đảm bảo chuyến trị liệu sức khoẻ tại nước ngoài hiệu quả với phiên dịch viên am hiểu về y tế cùng dịch vụ chăm sóc chu đáo chuyên nghiệp trong suốt thời gian trị liệu. Đồng thời, Premium Therapy luôn theo dõi kiểm tra sức khoẻ cho quý khách trước và sau trị liệu tại các đối tác là phòng khám, bệnh viện ở Việt Nam.

(Nguồn: Premium Therapy)