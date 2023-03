Predator Helios 16 - laptop chuyên game giá trăm triệu đồng

Helios 16 là một trong những laptop 16 inch có cấu hình mạnh nhất hiện nay với chip Core i9-13900HX 24 nhân 32 luồng, RAM 32 GB DDR5, ổ cứng SSD dung lượng 2 TB, card đồ họa GeForce RTX 4080 12 GB. Thông số CPU và bộ nhớ tương đương các laptop trăm triệu đồng khác như ROG Strix Scar 18 của Asus hay Stealth 17 Studio MSI nhưng dung lượng RAM và card đồ họa thấp hơn (hai model kể trên có RAM 64 GB, card màn hình cũng RTX 4090 nhưng dung lượng 16 GB).

Hệ thống tản nhiệt sử dụng hai quạt kim loại 3D AeroBlade thế hệ 5 cùng ống đồng cải tiến dạng Vector. Trải nghiệm cho thấy máy hoạt động ở mức 25-35 độ C cho các tác vụ thông thường và khoảng 65-80 độ C khi chơi game nặng - mức nhiệt độ không quá cao so với một laptop gaming.