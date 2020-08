Precia kiến tạo căn hộ phong cách Bắc Âu nơi cửa ngõ Thủ Thiêm

Căn hộ Precia theo phong cách tối giản của Bắc Âu, tối ưu công năng, chú trọng hài hòa với thiên nhiên cùng tầm nhìn xanh mát hướng sông Sài Gòn.

Dự án Precia do kiến trúc sư Lý Trường Hải đảm nhiệm thiết kế nội thất. Từng có thời gian tu nghiệp tại Đan Mạch, anh hiểu rõ phong cách kiến trúc Bắc Âu vốn hiển hiện trong từng ngôi nhà tại vùng đất này.

Dự án Precia do Rio Land phát triển, với 333 căn hộ và 8 căn thương mại dịch vụ, xây dựng trên diện tích 7.156 m2. Mật độ xây dựng của dự án tương đối thấp, chỉ 28,7%, cùng với vị thế cửa ngõ khu đô thị Thủ Thiêm - khu vực đắt đỏ, hiện đại hàng đầu TP HCM.

Triết lý sống "Less is More" cũng là một trong những yếu tố rõ nét ở phong cách kiến trúc Bắc Âu. Theo đó, sự tối giản thể hiện qua những không gian sống rộng mở trong nhà. Những đồ vật chỉ đơn thuần đóng vai trò tô điểm về mặt thẩm mỹ thường ít hiện diện trong một ngôi nhà kiểu Bắc Âu. Đa số những món đồ nội thất đều mang giá trị về mặt công năng hoặc chí ít cũng thể hiện một phong cách sống, mang giá trị kỷ niệm, kết nối cộng đồng.

Xác định chủ nhân căn hộ Precia là những người bận rộn, muốn dành tối đa thời gian cho việc phát triển sự nghiệp, nhà phát triển Rio Land muốn đem đến không gian sống tối giản, giúp họ giảm tải về mặt thị giác, gia tăng trải nghiệm rộng mở trong căn hộ, và tối ưu sự tương tác, kết nối giữa những thành viên trong gia đình.

Do đó, dự án này chú trọng lối thiết kế tối ưu công năng. Các khu vực trong không gian sống được phân hóa chức năng rõ ràng, đúng mục đích, tận dụng từng góc phòng nhỏ, phù hợp với thói quen sống của gia đình hiện đại. Thiết bị nội thất thanh thoát với các kiểu dáng nhiều nét thẳng, thanh mảnh, trang nhã cũng góp phần đem lại cảm giác nhẹ nhàng, hài hòa trong không gian sống.