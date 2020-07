Đơn vị phát triển PPG Holdings tổ chức lễ ra quân dự án The Apus với sự tham gia của hơn 500 nhân viên bán hàng.

Sự kiện diễn ra tại TP HCM với chủ đề "Top of the sea - Thủ lĩnh đại dương". Trong khuôn khổ chương trình, chủ đầu tư Tân Thành, tổng đại lý tư vấn tiếp thị và phân phối Thủ Thiêm Real cùng Cường Thịnh Land đã ký kết hợp tác phát triển dự án The Apus (Phước Hải, Vũng Tàu).

Bà Đỗ Thanh Vân - Phó tổng giám đốc phát triển dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Thủ Thiêm, đại diện đơn vị tiếp thị và phân phối cho biết đội ngũ hơn 500 nhân viên bán hàng sẽ trở thành đại sứ lan tỏa hình ảnh của The Apus đến với khách hàng.

Với quy mô hơn 5 ha, khu nghỉ dưỡng The Apus có mức đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành điểm đến du lịch tại Phước Hải, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp không khói tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khu nghỉ dưỡng do Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Tân Thành làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Phạm Phúc Gia (PPG Holdings) phát triển dự án.

Dự án được xây dựng theo mô hình beach club - câu lạc bộ nghỉ dưỡng, mang đến trải nghiệm mới cho du khách. Bên cạnh đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi cho gia đình, đây sẽ là điểm đến cho các nhóm khách mê siêu xe, thú chơi du thuyền.

"Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ cung cấp nhiều sản phẩm hấp dẫn cho thị trường bất động sản du lịch phía Nam, mang đến loạt hoạt động giải trí, trải nghiệm nghỉ dưỡng sôi động cho du khách", đại diện chủ đầu tư Tân Thành cho biết.

The Apus xây dựng trên quỹ đất thuộc thị trấn Phước Hải - nơi sở hữu bờ biển đẹp, bãi tắm hoang sơ. Dự án cách TP HCM 86 km, du khách chỉ mất khoảng 90 phút lái xe để đến khu nghỉ dưỡng The Apus, tận hưởng khí hậu trong lành.

Ông Phạm Công Tuyến - Chủ tịch Hội đồng quản trị PPG Holdings phát biểu tại sự kiện.

Ông Phạm Công Tuyến - Chủ tịch Hội đồng quản trị PPG Holdings cho biết The Apus áp dụng nhiều công nghệ trong xây dựng, quản lý vận hành, mang lại tiện nghi cho chủ sở hữu. Dự án sử dụng năng lượng tái tạo giúp tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải ra môi trường. Chẳng hạn, khu nghỉ dưỡng kết hợp hệ thống những tấm pin năng lượng mặt trời solar làm mái che hồ bơi nước mặn, giúp du khách không bị cháy nắng khi bơi.

"PPG Holdings gia nhập thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Vũng Tàu sau nhiều tên tuổi lớn quốc tế và trong nước nên muốn đi nhanh, đi trước, chúng tôi phải tạo nên sự khác biệt và đẳng cấp", ông Phạm Công Tuyến nói.

Hà Thanh.