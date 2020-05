Poulter lo âu khi PGA Tour sắp trở lại

Golfer Ian Poulter xem gia đình là ưu tiên cao hơn sự nghiệp khi PGA Tour mở cửa trở lại vào thời điểm dự báo lắng dịch.

"Ở góc độ thi đấu, tôi tự tin bản thân sẵn sàng cho sự kiện tại Texas. Tuy nhiên, cảm giác an tâm đánh giải lại là vấn đề khác. Theo tình hình hiện nay thì thật khó mà thấy được kế hoạch rõ ràng trong câu chuyện xét nghiệm trước khi lên đường dự sự kiện, xét nghiệm tại chỗ từ lúc bước vào đến khi hạ màn", Poulter nói về tình trạng PGA Tour thời gian tới.

PGA Tour đã công bố kế hoạch tái đấu sau khủng hoảng nCoV, mở màn bằng Charles Schwab Challenge khởi tranh ngày 11/6 ở Texas và sẽ cấm cửa khán giả ở bốn sự kiện đầu. Tuần này, golfer 44 tuổi bắt đầu cầm gậy trở lại. Nhưng anh vẫn ngóng chờ sự đảm bảo cụ thể hơn từ tổ chức chủ quản và khẳng định sẽ không đánh cược sức khoẻ gia đình trên đường trở lại môn thể thao mà anh yêu.

Trong 50 ngày qua, Poulter ít khi rời nhà riêng ở Lake Nona thuộc bang Orlando. Anh hiểu nơi này trở thành chiếc lồng giam lỏng nhịp sống của gia đình, dù được "sơn son thếp vàng" vì Covid-19. Nhưng cả nhà gắng lòng chấp nhận và tuân thủ tuyệt đối lệnh và các quy định phòng dịch vì an toàn chung, nhất là cậu con trai tám tuổi Joshua.

"Con trai Joshua là đứa mà tôi lo nhất trong gia đình. Thằng bé bị viêm phổi hai lần. Tám tuần trước, nó không khoẻ nên chúng tôi đưa đi xét nghiệm nCoV. Thật may vì cháu không nhiễm bệnh, nhưng đấy cũng là mối lo. Rồi tôi mà đánh giải theo lịch mới thì sẽ vắng nhà suốt bốn tuần. Chẳng lẽ khoanh tay ngồi nhìn?", anh kể về nỗi ưu tư hiện tại. "Thà Joshua nhiễm virus, có lẽ tôi còn an tâm hơn vì nó giúp cơ thể cháu có hình thức đề kháng nào đó. Đằng này thì không nên tôi càng lo hơn".

Sau 25 năm, Poulter đoạt ba chức vô địch PGA Tour, 12 cúp European Tour, dự sáu kì Ryder Cup trong màu áo tuyển châu Âu trong đó có năm lần thắng.

Nhà của Poulter nằm gần sân golf vẫn được phép mở cửa trong mùa phong toả. Nhưng anh không hề bước ra vung gậy kể từ sau lần ghi bảng điểm 70 tại vòng khai cuộc The Players Championship ở Florida hôm 12/3. Giải đấu này bị huỷ vào tối cùng ngày vì nCoV.

Nơi làm việc bị đóng cửa, Poulter trở về nhà, tập các bài duy trì sức khoẻ và vui vầy với vợ Katie và bốn con. Anh tận dụng thời gian giãn cách xã hội để lên kế hoạch gây quỹ cứu trợ nạn nhân Covid-19 bằng hình thức đấu giá đồ golf lưu niệm golf dự kiến vào ngày 9/5 sắp tới. Bộ vật phẩm gồm 235 đôi giày có chữ ký riêng, quần áo, mũ, găng tay...

Nhiều người gợi ý "sao không luyện golf như bao đồng nghiệp khác?". "Tập mà chẳng vì điều gì thì khó tập lắm", Poulter đáp.

Cùng PGA Tour, Ryder Cup trên sân Whistling Straits ở bang Wisconsin đã được đặt lịch vào tuần cuối tháng 9. Tại đấu trường này, Poulter là diễn viên chính, không chỉ trong thi đấu mà còn với người hâm mộ qua những trò vui. Kỳ năm nay, chủ nhà Mỹ đang tính chuyện đấu kín với lý do an toàn cho cộng đồng. Còn Poulter hy vọng tình hình khả quan hơn để cuộc so tài định kì hai năm có thể mở rộng cửa, hoặc ít nhất hạn chế khán giả thực địa.

"Tôi hiểu quan điểm của mọi người về Ryder Cup. Một số không muốn đấu kín. Số khác đề nghị hoãn giải. Còn tôi thì thích thi đấu trước mắt fan. Chuyện đó thì miễn bàn về cá nhân rồi. Nhưng thực sự thì chúng tôi biết Ryder Cup cần khán giả. Chính họ, qua không khí cuồng nhiệt, đã tạo nên một trong những giá trị quan trọng của sự kiện này".

Quốc Huy (theo Sports Mail)