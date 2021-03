Post Malone hát về nỗi đau

17 ca khúc trong "Hollywood's Bleeding" của Post Malone kể về những mối quan hệ khiến anh đau đớn.

MV 'Sunflower' - Post Malone Bài hát "Sunflower" trong album từng được dùng làm nhạc phim hoạt hình "Spider-Man: Into the Spider-Verse". Nguồn: Youtube Post Malone.

Ca sĩ tiếp tục khai thác phong cách emo rap quen thuộc - kết hợp giữa hip hop và emo (một nhánh của rock). Emo rap sử dụng cách chơi guitar đặc trưng của emo, lồng với phần beat (nhạc nền) và lối rap của nhạc hip-hop. Các ca khúc trong album đều có phần điệp khúc bắt tai, dễ nhớ. Lời hát là những tâm sự của Post Malone khi đứng ở đỉnh cao danh vọng, nhìn vào những thất bại trong tình cảm, nỗi đau đớn từ các mối quan hệ.

Trong ca khúc chủ đề, Hollywood's Bleeding, Post Malone lột tả mặt trái của sự nổi tiếng và lối sống Hollywood. Anh hát: "Chìm trong giấc ngủ, chúng ta đang sống trong một giấc mơ". Nửa đầu bài hát nhẹ nhàng theo hướng pop, nửa sau trở nên dữ dội hơn khi nam ca sĩ chuyển sang hát rap. Phần âm nhạc sử dụng tiếng bass dày đặc, tạo nên không khí đen tối, u ám. Ở phần điệp khúc, nam ca sĩ tâm sự về người yêu: "Anh chỉ hy vọng em gọi cho anh/ Rằng em nói muốn gặp anh, nhưng không thể/ Em chưa từng dành thời gian để thấu hiểu anh".

'Hollywood's Bleeding' - Post Malone Post Malone trình diễn ca khúc "Hollywood's Bleeding" tại lễ trao giải Grammy tối 14/3 tại Los Angeles, Mỹ (giờ địa phương). Video: Youtube Post Malone.

Phần lớn ca khúc trong album kể về những mối quan hệ mang lại nhiều muộn phiền, đau khổ cho ca sĩ. Trong Enemies, Post Malone chia sẻ cảm giác sau khi bị bạn bè phản bội: "Từng có nhiều bạn, giờ tôi có nhiều thù/ Từng giữ họ thật gần, giờ với tôi họ đều đã chết". Anh tiếp tục than vãn về bạn gái cũ trong A Thousand Bad Times: "Cô làm cuộc sống tôi khốn khổ/ Nhưng chính điều đó giúp tôi thoát khỏi cô". Đến Take What You Want, người hát dường như không còn gì để mất trong tình yêu: "Tôi thấy em vỡ vụn trong vòng tay tôi hướng về trái tim em sắt đá/ Em khiến tôi khô cạn như những giọt lệ em không bao giờ rơi".

Với ca từ ngắn gọn, Allergic đi thẳng vào tâm trí người nghe bằng phần hook (điểm nhấn). Trong bài, ca sĩ thú nhận mình phải tìm đến ma túy sau những thất vọng về tình yêu. Sunflower mang màu sắc tươi sáng nhất trong album. Post Malone nhường đất diễn cho rapper Swae Lee ở nửa đầu bài. Đến nửa sau, anh hào hứng hát về tình yêu: "Em sẽ bị bỏ lại nơi cát bụi/ Trừ khi anh kẹt cùng em/ Em là đóa hướng dương tỏa nắng".

Album kết thúc bằng Wow, cũng là đĩa đơn đầu tiên được phát hành. Ca khúc đứng vị trí thứ hai tại Billboard 100 khi ra mắt, có nội dung tương tự Congratulations - một bài hit trích từ album đầu tay Stoney phát hành năm 2016. Cả hai đều là lời đáp trả của Post Malone dành cho những người nghi ngờ tài năng của anh trước khi nổi tiếng.

Circles - Post Malone Ca khúc "Circles" lập kỷ lục khi trụ đến 39 tuần trên Billboard. Video: Youtube Post Malone.

Post Malone bắt tay thực hiện Hollywood's Bleeding chỉ sáu tuần sau khi giới thiệu album thứ hai Beerbongs & Bentleys. Album có tổng thời lượng 51 phút, đều do Post Malone tham gia sáng tác và sản xuất. Đội ngũ sản xuất gồm tên tuổi như Andrew Watt, BloodPop, Brian Lee, DJ Dahi... Khách mời gồm 10 người, tiêu biểu là Future, Halsey (Die For Me), SZA (Staring At The Sun), Travis Scott (Sunflower), Young Thug (Goodbyes)... Tuy nhiên, Post Malone hoàn toàn không bị lu mờ nhờ chất giọng chắc khỏe và nam tính. Các nhà sản xuất sử dụng kỹ thuật auto-tune (chỉnh giọng bằng máy tính) để giọng hát luôn có độ vang khi kết thúc.

Hollywood's Bleeding được giới phê bình lẫn khán giả đón nhận nồng nhiệt. Tờ Consequence of Sound đánh giá đây là album "bắt tai nhất trong năm 2019". Tác giả A. D. Amorosi của tờ Variety khen ngợi album vì đã kết hợp tài tình những yếu tố "country, rock, hip-hop và soul hiện đại". Khi ra mắt tháng 9/2019, album đứng vị trí đầu bảng xếp hạng Billboard 200, hiện bán được 1,9 triệu bản ở Mỹ, giúp nam ca sĩ nhận ba đề cử "Big Four" tại Grammy 2021, gồm: "Album của năm", "Ghi âm của năm" và "Ca khúc của năm" cho bài Circles. Sáu đĩa đơn đều đạt thành tích cao về mặt thương mại.

Điểm trừ của Hollywood's Bleeding là thời lượng quá dài. Nam ca sĩ chọn đến 17 ca khúc, khiến cho nửa sau của album bị loãng, thiếu tính thống nhất. Điều này xuất hiện trong cả ba album phòng thu của Post Malone, đặc biệt là album Beerbongs & Bentleys - dài 65 phút với 18 ca khúc.

Post Malone tên thật là Austin Richard Post, sinh ngày 4/7/1995. Anh là một rapper, ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm kiêm nghệ sĩ guitar người Mỹ. Post Malone bắt đầu nổi tiếng sau khi phát hành đĩa đơn đầu tay White Iverson trên SoundCloud tháng 2/2015. Ca khúc nhanh chóng leo lên vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Billboard 100, bán được hơn 5 triệu bản nhạc số. Cả ba album phòng thu của Post Malone đều được khán giả đón nhận tích cực, giúp anh trở thành một trong những nghệ sĩ có lượt nghe trực tuyến cao nhất hiện nay.

Sơn Phước