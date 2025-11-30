Porsche thiết kế Panamera cho người sành xì gà và rượu vang

Chiếc Panamera Turbo được bộ phận cá nhân hóa Sonderwunsch của Porsche chế tạo, chỉ một chiếc trên thế giới dành cho đại gia Dubai.

Hai năm trước, Porsche từng hé lộ một chiếc Panamera Turbo được đặt riêng thông qua chương trình cá nhân hóa Sonderwunsch. Nay xe đang được trưng bày tại sự kiện Icons of Porsche ở Dubai.

Ngoại thất chiếc Panamera nổi bật với lớp sơn hai tông màu, gồm tím Leblon ánh kim và đỏ Sunset. Khi kết hợp, chúng tạo ra vùng chuyển màu mượt mà trên thân xe và cả vảy vàng bên trong, đem đến vẻ ngoài lấp lánh đặc biệt cho mẫu xe Porsche.

Ngoài ra, ngoại thất thêm nổi bật nhờ vào các chi tiết kim loại màu vàng Avium ánh kim ở đường viền cửa sổ và chạy dọc thân xe. Bộ la-zăng 21 inch cũng được thiết kế riêng và sử dụng màu vàng Avium.

Điểm nhấn trên chiếc xe nằm ở khoang nội thất. Giống như ngoại thất, nội thất sử dụng các chi tiết màu đỏ Sunset và đỏ Barrique, bao gồm cả dây đai an toàn và đường chỉ khâu.

Khắp khoang nội thất còn sử dụng da màu đen cao cấp, kết hợp các điểm nhấn màu vàng Avium ở viền logo vô-lăng, tay nắm cửa, các phím kim loại và kim đồng hồ Sport Chrono. Ở bảng điều khiển trung tâm có khắc chữ Sonderwunsch thể hiện phiên bản đặc biệt. Hơn nữa, các kỹ sư của Porsche còn khắc tọa độ quận Zuffenhausen lên tựa lưng hàng ghế trước, nơi đặt trụ sở chính của hãng xe Đức.

Chủ nhân chiếc xe còn cá nhân hóa hộp giữ ẩm xì gà trong hộc chứa đồ giữa hàng ghế trước, sử dụng gỗ tuyết tùng và ẩm kế để đảm bảo độ ẩm luôn ở mức hoàn hảo. Ngoài ra, ở hàng ghế sau còn trang bị tủ lạnh rượu champagne có đèn chiếu sáng.

Ở bản đặc biệt của Porsche Panamera Turbo, khoang hành lý cũng được lót hoàn toàn bằng da. Bên cạnh đó là các chi tiết kim loại mạ màu đen và điểm nhấn màu vàng Avium bao quanh không gian, tạo nên tổng thể đồng điệu với toàn bộ xe.

Alexander Fabig, phó Chủ tịch mảng Cá nhân hóa và Cổ điển của Porsche chia sẻ: "Khoang nội thất của Panamera Turbo ‘Sonderwunsch’ thể hiện niềm đam mê của chúng tôi trong việc biến giấc mơ cá nhân của từng khách hàng thành hiện thực với độ chính xác tuyệt đối và tỉ mỉ trong từng chi tiết". Ông thêm rằng, các sắc thái và màu sắc tương phản tái hiện phong cách của ngoại thất, trong khi không gian nội thất là sự kết hợp giữa thiết kế thanh lịch và trình độ thủ công cao nhất.

Porsche không công bố chi phí cho mức độ cá nhân hóa này. Nhưng xét về chất liệu, các chi tiết thửa riêng và là chiếc xe độc nhất vô nhị, mức giá chủ nhân phải trả không rẻ.

Minh Quân