Porsche ra mắt Cayenne S phiên bản điện

Hãng Đức bổ sung phiên bản Cayenne S Electric vào dòng SUV thuần điện, nằm giữa bản tiêu chuẩn và bản Turbo hiệu năng cao.

Cayenne S Electric sử dụng hai môtơ điện đặt ở cầu trước và sau, tạo thành hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Cả hai môtơ điện đều là loại đồng bộ nam châm vĩnh cửu, và môtơ phía sau sử dụng hệ thống làm mát bằng dầu trực tiếp để quản lý nhiệt khi tải nặng. Hệ thống này sản sinh công suất 536 mã lực, và có thể tăng lên 657 mã lực khi kích hoạt tính năng Launch Control.

Theo Porsche công bố, mẫu SUV điện có khả năng tăng tốc 0-97 km/h trong khoảng 3,6 giây và tốc độ tối đa đạt 250 km/h.

Nguồn năng lượng đến từ bộ pin dung lượng 113 kWh với kiến trúc điện áp cao, hỗ trợ sạc nhanh công suất 400 kW. Xe trang bị đầu nối kiểu NACS ở phía người lái và cổng J1772 ở phía hành khách, đồng thời mỗi xe cũng được cung cấp bộ chuyển đổi CCS. Khi sử dụng trạm sạc DC phù hợp, xe có thể sạc 10%-80% chỉ trong khoảng 16 phút.

So với các phiên bản Cayenne Electric khác, bản S có một số chi tiết nhận diện như các điểm nhấn đặc trưng màu xám kim loại Volcano ở cản trước và sau, cùng bộ vành khí động học Cayenne S Aero kích thước 21 inch.

Porsche cũng cung cấp các tùy chọn nâng cấp công nghệ hiệu năng cho Cayenne S Electric như: hệ thống phân bổ mô-men xoắn, hệ thống treo chủ động, phanh gốm và gói Sport Chrono với chức năng push-to-pass, bổ sung thêm khoảng 120 mã lực trong 10 giây khi cần tăng tốc.

Khách hàng có thể lựa chọn nhiều cấu hình cá nhân hóa với 13 màu sơn ngoại thất và các gói tùy chỉnh nội thất khác nhau. Porsche cũng giới thiệu gói nội thất Style mới với phối màu hai tông đen/xanh lá và các chi tiết trang trí ốp nhôm sơn màu đặc biệt.

Tại thị trường Mỹ, Porsche Cayenne S Electric có giá khởi điểm 126.300 USD và dự kiến bắt đầu giao xe vào mùa hè năm nay. Mức giá này cao hơn 17.300 USD so với phiên bản Cayenne Electric tiêu chuẩn.

Trong dòng Cayenne Electric, phiên bản S đóng vai trò trung gian giữa bản tiêu chuẩn và bản Turbo Electric hiệu năng cao, giúp mở rộng lựa chọn cho khách hàng trong phân khúc SUV điện hạng sang của Porsche.

Porsche cũng đã xác nhận phiên bản Cayenne Electric Turbo công suất 1.139 mã lực dự kiến ra mắt vào cuối mùa hè này với mức giá chưa được công bố.

Chí Nguyên (theo Carscoops)