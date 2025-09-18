Porsche nhờ AI thử nghiệm ảo để không phải dùng 120 xe thật

ĐứcViệc mô phỏng trên máy tính giúp Porsche không cần sử dụng hàng chục nguyên mẫu xe thực tế, rút ngắn thời gian phát triển Cayenne Electric.

Việc sử dụng mô phỏng không phải là điều mới mẻ trong ngành công nghiệp ôtô. Các nhà sản xuất ôtô thường xuyên áp dụng chúng để tăng tốc quá trình và bổ sung các thử nghiệm mà họ không đủ khả năng (về thời gian và/hoặc tiền bạc) để thực hiện trên xe thật. Nhưng với Cayenne Electric sắp ra mắt, Porsche sử dụng sức mạnh máy tính để bỏ qua toàn bộ một quy trình phát triển xe truyền thống.

"Đây là dự án đầu tiên chúng tôi chuyển trực tiếp từ thử nghiệm kỹ thuật số sang sản xuất hàng loạt", Michael Steiner, phó chủ tịch Porsche và là một nhân vật quan trọng trong nhóm R&D, cho biết.

Thay vì chuyển từ giai đoạn thiết kế sang giai đoạn chế tạo, rồi đến nguyên mẫu tiền sản xuất, Porsche đã thành công trong việc bỏ qua hoàn toàn giai đoạn chế tạo. Nhờ đó, các kỹ sư của hãng gửi các nguyên mẫu ảo tham gia các chuyến lái thử kỹ thuật số ngay từ giai đoạn thiết kế.

Porsche Cayenne Electric thử nghiệm thực tế. Ảnh: Porsche

Porsche chưa công bố số tiền tiết kiệm được nhờ chiến lược tập trung vào kỹ thuật số, nhưng được cho là rất lớn. Hãng tuyên bố chương trình thử nghiệm ảo loại bỏ nhu cầu chế tạo khoảng 120 xe thử nghiệm thực tế, vốn không chỉ tốn kém mà còn mất thời gian sản xuất. Nhờ đó, thời gian phát triển được rút ngắn 20%.

Các buổi lái thử ảo vẫn bao gồm cả những vòng đua Nurburgring, và gồm cả các tình huống giao thông hàng ngày để mô phỏng việc sử dụng thực tế. Vì các thành phần như lốp, giảm xóc và giá treo có thể được điều chỉnh trong chương trình máy tính, nên việc tìm ra thông số kỹ thuật nào hiệu quả nhất tương đối nhanh chóng và đơn giản. Mỗi thành phần ảo được phê duyệt sau đó sẽ được thử nghiệm thực tế để xác thực.

Không phải tất cả các mô phỏng đều yêu cầu người lái ngồi sau tay lái theo phong cách Gran Turismo. Nhiều mô phỏng chỉ được điều khiển bằng máy tính. Porsche phát triển một băng ghế thử nghiệm mới để kiểm tra môtơ, hệ thống quản lý pin và hệ thống sạc trong điều kiện thực tế.

Tuy nhiên, thử nghiệm AI của Porsche không hoàn toàn loại bỏ nhu cầu thử nghiệm thực tế, vốn được triển khai ngay từ giai đoạn nguyên mẫu tiền sản xuất. Một đội SUV vẫn được vận hành khắp nơi, từ cái nóng thiêu đốt 50 độ C của Death Valley đến vùng đất băng giá -35 độ C của Scandinavia, mỗi chiếc xe di chuyển khoảng 150.000 km.

Cayenne Electric sẽ ra mắt vào mùa đông năm nay và dự kiến bán ra vào đầu năm 2026. Được xây dựng dựa trên phiên bản kéo dài của nền tảng PPE 800 V được sử dụng trên Macan Electric, xe sở hữu bộ pin 108 kWh cho phạm vi hoạt động 600 km theo tiêu chuẩn WLTP và hệ thống treo chủ động của Porsche. Xe phát ra tiếng động cơ V8 ở chế độ đường đua và được cho là sẽ có ba mức công suất: 394 mã lực cho Cayenne tiêu chuẩn, 592 mã lực cho bản S và 794 mã lực cho bản Turbo.

Ngoài ra, Porsche cũng dự kiến bán bộ sạc không dây dành cho Cayenne Electric với mức giá khoảng 6.000 USD tại châu Âu. Tuy nhiên, xe còn cần trang bị phần cứng cần thiết để sạc cảm ứng, khiến tổng chi phí của hệ thống là khoảng 7.000 Euro (8.240 USD).

Mỹ Anh (theo Carscoops)