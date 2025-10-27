Porsche 'hy sinh' 99% lợi nhuận để đầu tư xe điện

Sau ba quý 2025, lợi nhuận hoạt động của Porsche giảm 99% do chi phí tái cấu trúc sản xuất, đầu tư nhà máy pin, mở rộng dòng xe điện.

Những chiếc Porsche 911 vốn được ví như "máy in tiền" trong ngành ôtô toàn cầu, nhưng ngay cả các lãnh đạo ở Stuttgart cũng đang cảm nhận rõ sức ép của một năm thương mại đầy thách thức. Báo cáo tài chính mới nhất của Porsche cho thấy chi phí chuyển đổi sản xuất tăng mạnh, trong khi quan hệ thương mại quốc tế ngày càng bất ổn.

Mặc dù Porsche vẫn đang ở vị thế tốt hơn phần lớn đối thủ. Tuy nhiên, báo cáo tài chính mới công bố vài ngày trước cho thấy một vài con số đáng lo ngại: lợi nhuận hoạt động của hãng giảm tới 99%, chỉ còn 40 triệu euro (40,65 triệu USD) trong ba quý đầu năm 2025, so với 4,035 tỷ euro (4,69 tỷ USD) cùng kỳ năm ngoái.

Không chỉ lợi nhuận, doanh thu và doanh số toàn cầu của Porsche cũng giảm 6%, tương đương mức sụt giảm doanh thu 1,7 tỷ euro (1,976 tỷ USD) và khoảng 13.000 xe. Tuy đây là bức tranh đáng lo ngại, song các lãnh đạo Porsche cho rằng những con số này phản ánh giai đoạn khó khăn tạm thời mà mọi hãng xe đều phải đối mặt dù sớm hay muộn.

Mẫu Porsche Macan thuần điện. Ảnh: Porsche

"Kết quả năm nay phản ánh tác động từ việc tái định hướng chiến lược của chúng tôi. Tuy nhiên, những biện pháp này là cần thiết. Chúng tôi chủ động chấp nhận các con số tài chính yếu hơn một cách tạm thời, nhằm tăng cường khả năng chống chịu và lợi nhuận dài hạn của Porsche", ông Jochen Breckner, thành viên ban điều hành phụ trách tài chính và công nghệ thông tin của Porsche AG, cho biết. Ông nói thêm 2025 sẽ là đáy, và Porsche sẽ cải thiện rõ rệt từ năm 2026, mục tiêu là làm sắc nét bản sắc thương hiệu và khiến sản phẩm trở nên độc đáo, cao cấp và hấp dẫn hơn.

Dù mang tính trấn an nhà đầu tư, nhận định trên vẫn có cơ sở thực tế. Doanh số xe điện của Porsche đã tăng gần 35% so với cùng kỳ, trong đó 21,3% là xe thuần điện và 12,1% là xe plug-in hybrid. Tại châu Âu, xe điện chiếm 56% doanh số, trong khi thị trường Mỹ tăng nhẹ 5%. Chính sự tăng trưởng này phần nào giúp Porsche vững tin hơn trong quá trình chuyển đổi sang sản xuất xe điện, là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sụt giảm mạnh.

Theo báo cáo, nguồn gốc của đà giảm lợi nhuận nằm ở việc đầu tư cho "tăng tính linh hoạt danh mục sản phẩm và mảng pin", tức nâng cấp nhà máy và xây dựng cơ sở sản xuất pin. Porsche đã chi 2,7 tỷ euro (3,139 tỷ USD) cho các hạng mục này, trong khi chi phí thuế quan do căng thẳng thương mại khiến hãng mất thêm hàng trăm triệu euro. Tổng mức đầu tư năm 2025 dự kiến đạt 3,1 tỷ euro (3,6 tỷ USD), và nếu tính cả thuế nhập khẩu 15% tại Mỹ, Porsche dự đoán tốc độ tăng trưởng doanh thu vẫn có thể dương.

Hồ Tân (theo RoadAndTrack)