Porsche Cayenne EV - SUV điện hiệu suất cao sắp ra mắt thế giới

Mẫu xe điện hiệu năng cao công suất 1.000 mã lực cùng phạm vi hoạt động 1.000 km dự kiến ra mắt toàn cầu vào cuối 2025.

Hãng xe Đức Porsche đang phát triển Cayenne thế hệ tiếp theo và tiết lộ bản chạy điện cho mẫu SUV này ra mắt vào cuối năm 2025. Báo cáo của hãng xe Đức tiết lộ, Cayenne EV có phạm vi hoạt động lên đến 1.000 km.

Bản chạy điện Porsche Cayenne EV ra mắt cuối 2025. Ảnh: Porsche

Hình ảnh lộ diện cho thấy Cayenne EV có thiết kế gọn gàng và khí động học hơn so với người anh em động cơ đốt trong. Lưới tản nhiệt dạng kín, kiểu thiết kế thường thấy trên xe điện, các nan dọc đóng vai trò tạo luồng khí động học. Porsche cải tiến với lưới tản nhiệt tích hợp cửa chớp chủ động, bộ vành khí động học kích thước 20 inch và cụm đèn hậu LED mỏng hơn.

Bên cạnh điểm nhấn phạm vi hoạt động, Cayenne EV còn có công suất khoảng 1.000 mã lực, theo tiết lộ từ Porsche. Xe trang bị hai môtơ điện với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Theo kế hoạch, Porsche Cayenne EV ra mắt toàn cầu vào cuối 2025 tại triển lãm Los Angeles, Mỹ. Trong khi các bản máy xăng thế hệ mới giới thiệu trong năm 2026.

Tại Việt Nam, Cayenne bán ra 8 phiên bản, gồm S E-Hybrid, tiêu chuẩn, S, GTS, Coupe, S Coupe, GTS Coupe, Turbo GT. Giá 6,33-14,36 tỷ đồng.

Minh Vũ