Porsche Cayenne Electric ra mắt Đông Nam Á, giá từ 208.400 USD

Mẫu xe gầm cao hạng sang chạy điện cung cấp 3 phiên bản, lắp pin 113 kWh, phạm vi hoạt động 623-653 km, giá cao nhất 296.700 USD.

Hãng xe sang Đức Porsche giới thiệu Cayenne Electric tại Triển lãm ôtô Bangkok, Thái Lan 2026 (Bangkok Motor Show - BMS). Đây là lần đầu tiên, Cayenne bản chạy điện ra mắt thị trường Đông Nam Á.

Cayenne Electric bán 3 phiên bản tại Thái Lan, gồm tiêu chuẩn giá 208.400 USD, Cayenne S Electric giá 223.900 USD và Cayenne Turbo Electric giá 296.700 USD.

Chiếc Cayenne Electric trong bài là bản Turbo, trưng bày tại BMS 2026. Xe trang bị hai môtơ điện, dẫn động 4 bánh toàn thời gian, công suất 857 mã lực, hoặc lên đến 1.156 mã lực và mô-men xoắn 1.500 Nm khi kích hoạt chức năng Launch Control. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 2,5 giây, 0-200 km/h trong 7,4 giây và đạt tốc độ tối đa 260 km/h.

Hai bản còn lại, đều trang bị hai môtơ điện với hệ truyền động AWD. Trong đó, bản S sản sinh công suất 544 mã lực (hoặc 666 mã lực với Launch Control), thời gian tăng tốc 0-100 km/h trong 3,8 giây, tốc độ tối đa 250 km/h.

Bản tiêu chuẩn sản sinh công suất 408 mã lực hoặc 442 mã lực với Launch Control, cho phép tăng tốc 0-100 km/h trong 4,8 giây và đạt tốc độ tối đa 230 km/h.

Cả ba phiên bản của Cayenne Electric đều sử dụng gói pin 113 kWh, cho phạm vi hoạt động 623 km với bản Turbo, bản S là 642 km và 653 km cho bản tiêu chuẩn.

Nhờ ứng dụng kiến trúc điện 800V, Cayenne Electric hỗ trợ sạc nhanh DC lên đến 400 kW, cho phép sạc 10-80% chỉ trong 16 phút, hoặc cắm sạc 10 phút đi được 315 km. Cayenne Electric cũng là mẫu xe điện đầu tiên của Porsche hỗ trợ sạc cảm ứng, với công suất 11 kW.

Khả năng thu hồi năng lượng phanh lên đến 600 kW, trong đó 97% hoạt động phanh được thực hiện hoàn toàn bằng phanh tái tạo từ môtơ. Riêng bản Turbo trang bị đĩa phanh gốm. Xe sử dụng treo khí nén tiêu chuẩn, riêng bản Turbo lắp thêm bộ vi sai chống trượt PTV, cùng các tùy chọn khác như hệ thống đánh lái bánh sau (khoảng 5 độ) và hệ thống treo chủ động.

Bên trong, mẫu xe gầm cao hạng sang chạy điện trang bị màn hình hiển thị thông tin cho người lái OLED 14,25 inch và màn hình OLED cong Flow Display tích hợp vào bảng điều khiển trung tâm. Thêm lựa chọn màn hình giải trí riêng cho ghế phụ, kích thước 14,9 inch. Ghế sau có chỉnh điện.

Khách mua Porsche Cayenne Electric có tới 13 lựa chọn màu sơn ngoại thất tiêu chuẩn, 9 kiểu thiết kế vành, 12 tùy chọn chất liệu bọc nội thất.

Triển lãm ôtô quốc tế Bangkok 2026 (BMS) diễn ra tại Thái Lan từ 25/3-5/4.

