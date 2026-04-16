Porsche 911 GT3 S/C - xe hiệu suất cao mui trần ra mắt

Xe thể thao hiệu suất cao lần đầu trang bị mui điện, lắp động cơ GT3 công suất 502 mã lực, giá 275.350 USD.

Hãng xe thể thao Đức Porsche giới thiệu 911 GT3 S/C mới cho thị trường toàn cầu. 911 S/C là lần đầu tiên Porsche trang bị hệ thống truyền động của GT3 vào một mẫu xe có mui vải gập điện.

Về mặt kỹ thuật, hãng xe Đức từng cung cấp một mẫu xe mui trần với động cơ GT3 trước đây, nhưng 911 Speedster đời trước là phiên bản giới hạn đặc biệt với mui xếp thủ công và kính chắn gió cắt ngắn. Tuy nhiên, S/C mới có hệ thống mui xếp điện tiện dụng hơn và kính chắn gió tiêu chuẩn. Với một nút bấm, mui vải sẽ hạ xuống hoặc nâng lên trong khoảng 12 giây ở tốc độ dưới 50 km/h.

Cơ chế mui xe phức tạp hơn sẽ làm tăng trọng lượng, nhưng Porsche tuyên bố GT3 S/C chỉ nặng hơn 30 kg so với bản Speedster. 911 S/C dành cho thị trường Mỹ nặng 1.507 kg, trong khi bản cho châu Âu nhẹ hơn chỉ 1.497 kg. Mặt khác, đây cũng là chiếc 911 mui trần đầu tiên sử dụng hệ thống treo tay đòn kép ở trục trước. Khung gầm được tinh chỉnh để tương đồng với phiên bản coupe 911 GT3 với gói Touring Package.

Để giảm trọng lượng, hãng xe Đức sử dụng nhựa gia cường carbon (CFRP) cho nắp ca-pô, chắn bùn, cửa và thanh chống lật phía sau. Ngoài ra, các liên kết nối và tấm chắn gầm dưới trục sau cũng là từ CFRP. Vành xe bằng magie tiêu chuẩn và phanh gốm giúp giảm trọng lượng. Cấu trúc mui cũng sử dụng magie để kiểm soát trọng lượng.

Ghế của 911 S/C dạng tùy chọn ghế kiểu xô nhẹ có thể gập lại với vỏ bằng sợi carbon. Chỉ có ghế cho một hành khách vì ghế sau loại bỏ, khiến GT3 S/C trở thành chiếc 911 duy nhất bán ra chỉ 2 chỗ.

Xe trang bị động cơ boxer 6 xi-lanh nằm ngang dung tích 4 lít hút khí tự nhiên của GT3, sản sinh công suất 502 mã lực tại 9.000 vòng/phút với hộp số sàn 6 cấp. Mô-men xoắn cực đại 460 Nm, tương đương GT3 tiêu chuẩn. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây và đạt tốc độ tối đa 313 km/h.

Porsche 911 GT3 S/C có giá 275.350 USD tại Mỹ. Mức giá này cao hơn bản GT3 và GT3 Touring Coupe giá 238.150 USD, nhưng lại thấp hơn bản Turbo S Carbriolet giá 286.650 USD.

Minh Vũ