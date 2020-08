POPS bước chân vào thị trường eSport

Hai tháng sau khi công bố thương hiệu POPS Comic, cuối tuần qua, POPS ra mắt thương hiệu POPS eSports. Bước đầu, POPS eSports tài trợ cho nhiều đội tuyển chuyên nghiệp như V Gaming, Saigon Phantom, Division X Gaming, Percent Esports, CERBERUS eSports tại Việt Nam và POPS Bacon Time tại Thái Lan. Danh sách các đội tuyển mà POPS eSports đồng hành sẽ tiếp tục được nối dài với những cái tên nổi tiếng khác trong khu vực Đông Nam Á.

"Bên cạnh việc tài trợ cho các đội tuyển chuyên nghiệp trong khu vực, hỗ trợ nguồn lực để họ tranh tài với nhiều đội tuyển trên thế giới, POPS eSports sẽ mang đến cho người hâm mộ những nội dung gốc độc quyền, phát trực tiếp và theo chân các tuyển thủ tại các giải đấu, đồng thời xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với cộng đồng thể thao điện tử", bà Esther Nguyễn, CEO của POPS cho biết.

Bà Esther Nguyễn - CEO của POPS chia sẻ trong buổi livestream ra mắt POPS eSports .

Ở mảng nội dung, các chương trình của eSports có nội dung tập trung cập nhật và phản ánh thị trường, theo chân các đội tuyển tại các giải đấu, cuộc sống xoay quanh các tuyển thủ và các nhân vật liên quan. Các nội dung POPS eSports sẽ ra mắt trong thời gian tới bao gồm Beyond the game, Tips to pro, POPS street challenge eSports, eSports Comic, bản tin Thể thao điện tử trong tuần, POPS eSports ranking và đặc biệt là talkshow Net Đêm. Hiện tại, 3 mảng nội dung đầu tiên đã có trên kênh YouTube POPS eSports.

Các chương trình POPS eSports sản xuất sẽ lần lượt ra mắt trên kênh YouTube POPS eSports và ứng dụng POPS.

Nổi bật nhất là talkshow Net Đêm, ra mắt ngày 16/8 vừa qua. Khách mời Tinikun (Dương Nguyễn Duy Thanh), cựu huấn luyện viên của tuyển GAM eSports, nổi tiếng tài năng nhưng cá tính khá lập dị có những chia sẻ chân thật và tạo ra hiệu ứng tốt.

Net Đêm là tên gọi của mùa đầu tiên trong chương trình eSport Talkshow. Khách mời trong mỗi tập của chương trình là những người nổi tiếng, được mến mộ trong giới eSports. 5 khía cạnh Net Đêm khai thác sẽ hướng về gia đình, sức khỏe, công việc, đam mê và tình yêu của khách mời. Tất cả sẽ diễn ra tại loạt bối cảnh mà khó ai ngờ tới. Họ sẽ không được biết trước câu hỏi để có thể đưa ra những câu trả lời tự nhiên, chân thật nhất. Net Đêm ra mắt định kỳ 2 tuần 1 tập kể từ ngày 16/8.

Với mô hình đơn giản nhưng được xây dựng bài bản, 2 chương trình bản tin Thể thao điện tử trong tuần, và chương trình điểm danh kỷ lục "làng" eSports - POPS eSports ranking cũng thu hút sự chú ý theo dõi của nhiều khán giả.

Trước khi đến với sân chơi eSports, POPS đã gây ấn tượng mạnh khi ra mắt POPS Comic cùng một loạt sản phẩm chất lượng đi kèm vào tháng 6. Định hướng là mang đến cho độc giả những IPs (tài sản trí tuệ) mới lạ và hấp dẫn nhất; phát triển đa dạng sản phẩm giải trí như Truyện tranh, Hoạt hình, Moving Toon, Live action, Games, Merchandise...

POPS Comic đã cho ra mắt 2 dự án Moving Toon dựa trên 2 bộ truyện nổi tiếng cùng tên "Nhật ký sống sót của nữ phụ phản diện" của tác giả Vân MC và "Anh trai tôi là khủng long" của tác giả Châu Chặt Chém, được làm chi tiết theo quy trình chuyên nghiệp, vận hành chặt chẽ trong từng khâu của Hàn Quốc. Tác phẩm đã nhận sự ủng hộ lớn không chỉ độc giả trong nước mà còn ở các nước như Thái Lan, Trung Quốc... với hàng triệu lượt xem và chia sẻ.

Với định hướng mở rộng đa nền tảng, POPS phát triển ứng dụng OTT truyền phát trực tuyến để có thể đáp ứng nhu cầu giải trí của các khán giả ở hiện tại và trong tương lai. Nội dung giải trí về eSports sẽ là bước đi tiếp theo của POPS tại thị trường Việt Nam.

