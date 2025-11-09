Ông lớn thép miền Nam muốn tái cấu trúc khi lỗ lũy kế hơn 3.000 tỷ

Lỗ 14 quý liên tiếp khiến lợi nhuận lũy kế của Thép Pomina âm hơn 3.000 tỷ đồng, công ty muốn họp bất thường bàn kế hoạch tái cấu trúc.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Pomina (POM) gần đây quyết định triệu tập phiên họp bất thường dự kiến trong tháng 12. Mục đích nhằm thông qua báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2025 và phương án tái cấu trúc Pomina. Nội dung chi tiết của kế hoạch tái cấu trúc vẫn chưa được công bố.

Đây không phải lần đầu, công ty tìm cách trở mình. Năm 2024, Pomina cho biết ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn thép Nansei (Nhật Bản) để tái cấu trúc bằng cách bán 51% cổ phần cho họ. Tuy nhiên vì vướng quy định pháp lý về giới hạn sở hữu của nước ngoài thời điểm đó, đôi bên không thể hoàn thành thương vụ. POM cũng tìm đến các đối tác trong nước như Thaco Industries nhưng bất thành.

Đến nay, sức khỏe tài chính của Pomina vẫn chưa chuyển biến khả quan. Quý III, họ có gần 203 tỷ đồng doanh thu, giảm gần 59% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cải thiện 36% nhưng vẫn âm hơn 182,7 tỷ đồng. Đây là quý thứ 14 liên tiếp, doanh nghiệp này báo lỗ. Tính đến cuối tháng 9, lỗ lũy kế của POM đã gần 3.051 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu bị âm gần 187 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo cho biết nguyên nhân chủ yếu là nhà máy Pomina 3 vẫn trong tình trạng tạm ngưng, hoạt động sản xuất chính tại các nhà máy khác chưa được phục hồi hoàn toàn. Trong khi đó, chi phí lãi vay ngắn hạn ở mức cao. 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp này phải trả hơn 481 tỷ đồng lãi vay.

POM ghi nhận gần 5.950 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính, 88% trong đó là các khoản ngắn hạn. Họ chủ yếu vay ngắn hạn ở Vietinbank, BIDV, Vietcombank... Ngoài ra, doanh nghiệp này còn đang mượn Đại Quang Minh 300 tỷ đồng.

Trong các khoản dài hạn, vay 680 tỷ đồng ở Vietinbank là lớn nhất để đầu tư dự án lò cao thuộc nhà máy luyện phôi thép công suất 1 triệu tấn mỗi năm tại Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP HCM). Dự án lò cao này cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến tình hình kinh doanh của POM trở nên bết bát nhiều năm qua. Doanh nghiệp này phải đưa chuyên gia từ Trung Quốc sang thực hiện nhưng bị vướng ngay cao điểm dịch bệnh khiến dự án bị kéo dài. Công ty cho biết đã chịu tổn thất lớn về chi phí máy móc thiết bị, nhân công.

Một lô hàng thép Pomina. Ảnh: POM

Cổ phiếu POM bị huỷ niêm yết trên HoSE từ tháng 5/2024 sau 14 năm lên sàn. Hiện mã chứng khoán này giao dịch trên UPCoM với giá 2.300 đồng một đơn vị. POM đang bị hạn chế giao dịch, tức chỉ được mua - bán vào thứ Sáu hàng tuần, do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán từ năm 2023 đến nay và không họp đại hội đồng cổ đông suốt 2 năm gần nhất.

Trong văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) hồi cuối tháng 7, ban lãnh đạo nói chậm nộp báo cáo tài chính do âm vốn lưu động. Họ đang ưu tiên ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh cho các công ty con và chi nhánh trực thuộc để từng bước tái cấu trúc toàn diện.

Chuyển biến mới nhất là việc doanh nghiệp này sẽ bắt tay cùng Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSteel) để thành lập liên doanh Pomina Phú Mỹ với vốn điều lệ 2.700-2.800 tỷ đồng. Trong đó, VNSteel góp bằng tiền, còn POM góp bằng toàn bộ đất đai, nhà xưởng, dây chuyền thiết bị của hai nhà máy Pomina 1 và Pomina 3. Liên doanh dự kiến ra đời trong quý I/2026.

Dự kiến đến quý II/2026, công ty sẽ cung cấp đủ số liệu cho đơn vị kiểm toán để hoàn thiện báo cáo tài chính năm 2023, 2024 và 2025. Đồng thời, họ cũng sẽ tổ chức phiên họp thường niên trễ nhất trong khoảng thời gian này.

Tất Đạt