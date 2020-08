Pokemon Go đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc dù bị cấm

Nintendo đã đăng ký hai nhãn hiệu bằng tiếng Trung liên quan đến game Pokemon Go, dù game này không được phép hoạt động tại Trung Quốc.

Đơn xin đăng ký thương hiệu được Nintendo gửi lên Cục Sở hữu trí tuệ quốc gia Trung Quốc vào tháng trước. Cục này cũng ghi nhận, công ty game Nhật Bản đã gửi hàng chục nhãn hiệu liên quan đến Pokemon khác đến đây nhiều tháng qua, gồm tên các Pokemon như Pikachu, Jigglypuff, cũng như các game liên quan như Pokémon Ga-Olé.

Pokemon Go là game bị cấm tại trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Một trong những nhãn hiệu mà Nintendo đăng ký là "Baokemeng Zou", có nghĩa là "Pokemon, biến đi". Trên Weibo, một số người dùng bình luận rằng tên buồn cười và khó hiểu. Một số ý kiến cho rằng, có thể Nintendo chỉ đăng ký loạt nhãn hiệu về Pokemon nhằm bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ thay vì phát hành Pokemon Go hoặc các trò chơi có liên quan tại Trung Quốc.

Pokemon Go là trò chơi dựa trên công nghệ thực tế tăng cường (AR) do Niantic của Mỹ sản xuất năm 2016. Game đã bị cấm tại Trung Quốc từ năm 2017 do lối chơi không phù hợp với quy định của nước này. Trong game, người chơi phải đi đến các địa điểm cụ thể để "bắt" Pokemon. Các cơ quan quản lý tại Trung Quốc cho rằng việc sử dụng các địa điểm công cộng trong game như vậy sẽ gây ra "rủi ro lớn cho xã hội", như mất an toàn giao thông.

Năm 2018, Niantic cho biết muốn đưa Pokemon Go đến Trung Quốc. Khi đó, công ty được cho là đã hợp tác với hãng game nổi tiếng NetEase, nhưng kế hoạch chưa thành công.

Năm ngoái, NetEase thừa nhận đang làm việc trên một trò chơi liên quan đến Pokemon, nhưng không liên quan đến Pokemon Go. Cùng năm, hãng cho ra trò chơi Pokemon Quest hợp tác với studio Game Freak của Nhật Bản, thuộc thể loại nhập vai, có thể huấn luyện Pokemon và tham gia các cuộc phiêu lưu.

Trong khi đó, Tencent - đối thủ của NetEase, cũng phát hành một game về Pokemon riêng có tên Pokemon Unite. Đây là một trò chơi thuộc thể loại đấu trường trực tuyến nhiều người chơi (MOBA) do TiMi Studios của Tencent sản xuất, có cho smartphone và Nintendo Switch.

Pokemon Go cán mốc một tỷ lượt tải vào cuối tháng 7/2019 sau ba năm ra mắt. Theo Sensor Tower, tính đến cuối tháng 6/2019, trò chơi di động này đã đạt doanh thu hơn 2,65 tỷ USD, vượt mặt cả Clash Royale, Candy Crush Saga và chỉ xếp dưới Clash of Clans.

Bảo Lâm (theo SCMP)