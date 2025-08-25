Point Grey hợp tác DKSH đưa sản phẩm đến người tiêu dùng Việt

Thương hiệu chăm sóc gia đình Point Grey vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với DKSH Việt Nam (thuộc Tập đoàn phát triển thị trường DKSH) nhằm mở rộng phân phối.

Ông Richard Hon - Tổng giám đốc Point Grey Việt Nam (bên phải) và ông Kim Lê Huy - Phó chủ tịch ngành hàng Tiêu dùng, Tổng giám đốc DKSH Việt Nam (bên trái) ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Point Grey

Point Grey nổi tiếng với các sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình, gồm quần nguyệt san Wonder Free tã dán, tã quần cho bé Wonder Baby, tã người lớn Wonder Wear, khăn giấy ướt Wonder Wipes - những thương hiệu đến từ Nhật Bản. Ứng dụng công nghệ thấm hút tiên tiến, chất liệu an toàn và thiết kế tối ưu, thương hiệu đã xây dựng được vị thế nhờ triết lý "chăm sóc từ trái tim" - nghĩa là không chỉ đáp ứng công năng mà còn chú trọng cảm giác và sự an tâm của người dùng.

DKSH Việt Nam vốn thuộc tập đoàn đa quốc gia của Thụy Sĩ hơn 160 năm kinh nghiệm, chuyên cung cấp các dịch vụ phát triển thị trường cho các công ty muốn mở rộng kinh doanh tại thị trường châu Á và các khu vực khác. Sự hợp tác này được hai bên kỳ vọng mang đến cho Point Grey cơ hội tiếp cận hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam qua các kênh siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chuỗi bán lẻ hiện đại, thương mại điện tử. Không chỉ phân phối, DKSH còn đảm nhận đào tạo đội ngũ bán hàng, hỗ trợ phát triển chiến lược tiếp thị tại điểm bán.

Ông Richard Hon, Tổng giám đốc Point Grey Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Point Grey

Ông Richard Hon - đại diện Point Grey nhận định: "Sự kết hợp giữa chất lượng sản phẩm của Point Grey và hệ thống phân phối toàn diện của DKSH sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng, giúp Point Grey nhanh chóng trở thành thương hiệu được yêu thích tại Việt Nam".

Bốn dòng sản phẩm chủ lực được hai bên chú trọng trong lần hợp tác này đều được Point Grey phát triển dựa trên nghiên cứu chuyên sâu về nhu cầu của từng nhóm đối tượng.

Đầu tiên là Wonder Free - quần nguyệt san chất liệu cotton phủ ngọc trai, lõi 3D chống tràn, đai lưng co giãn ôm sát cơ thể, mang lại sự thoải mái và tự tin cho phụ nữ hiện đại. Thứ hai là Wonder Baby - tã dán và tã quần trẻ em mỏng 2 mm, gồm 5 lớp siêu thấm hút, bề mặt thoáng khí cấu trúc ngọc trai giúp bảo vệ làn da nhạy cảm của bé. Thứ ba là Wonder Wear - tã người lớn với lõi cotton kép siêu thấm, bề mặt mềm mại, công nghệ chống tràn thông minh, phù hợp cho người cao tuổi hoặc người cần chăm sóc đặc biệt. Cuối cùng là Wonder Wipes - khăn ướt chiết xuất tinh dầu tràm trà và lô hội kháng khuẩn, sử dụng nước tinh khiết, không chứa cồn, paraben hay MIT, an toàn cho cả trẻ em lẫn người lớn.

"Mỗi sản phẩm là sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến của thương hiệu từ Nhật Bản và sự thấu hiểu sâu sắc về thói quen, văn hóa tiêu dùng tại Việt Nam", đại diện Point Grey cho biết.

Khác với nhiều doanh nghiệp chỉ tập trung vào tính năng sản phẩm, Point Grey chú trọng cả yếu tố cảm xúc và bối cảnh sử dụng. Quần nguyệt san Wonder Free ra đời từ việc lắng nghe những lo lắng, bất tiện của phụ nữ trong kỳ nguyệt san, ứng dụng công nghệ tiên tiến để giúp phụ nữ an tâm vận động, làm việc và tận hưởng cuộc sống.

Theo số liệu ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), Việt Nam là một trong những thị trường năng động nhất Đông Nam Á. Điều này mở ra cơ hội lớn cho Point Grey, nhất là khi thương hiệu sở hữu năng lực sản xuất quy mô lớn, bên cạnh sự hỗ trợ từ hệ thống phân phối của DKSH.

Hai thương hiệu "bắt tay" với kỳ vọng cung cấp cho người tiêu dùng Việt những giải pháp chăm sóc thiết thực và bền vững. Ảnh: Point Grey

Bên cạnh mục tiêu kinh doanh, Point Grey thường xuyên chú trọng đến trách nhiệm xã hội. Doanh nghiệp đã triển khai nhiều hoạt động cộng đồng, như trao tặng tã và khăn ướt Wonder Baby cho các trung tâm bảo trợ trẻ em và bệnh viện nhi; tặng miễn phí quần nguyệt san Wonder Free cho nữ sinh và phụ nữ ở khu vực nông thôn; hỗ trợ tã người lớn Wonder Wear cho các viện dưỡng lão, bệnh viện điều dưỡng. Những hoạt động này không chỉ giúp thương hiệu gắn kết với cộng đồng, mà còn khẳng định triết lý kinh doanh bền vững: "Chăm sóc không chỉ là cung cấp sản phẩm, mà là đồng hành cùng từng khoảnh khắc đời sống".

Với nền tảng công nghệ tiên tiến, danh mục sản phẩm đa dạng và mạng lưới phân phối toàn diện, Point Grey đặt mục tiêu trở thành một trong những thương hiệu chăm sóc gia đình hàng đầu tại Việt Nam trong 5 năm tới. Doanh nghiệp kỳ vọng hợp tác chiến lược với DKSH sẽ rút ngắn hành trình này, đồng thời tạo ra những giá trị bền vững cho thị trường.

(Nguồn: Point Grey)