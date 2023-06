Pogba: 'Tôi như già đi 10 tuổi trong bảy tháng qua'

Trên báo Pháp Views, tiền vệ Paul Pogba kể về những lần chuyển màu áo từ Man Utd sang Juventus, và cách anh vượt qua mùa giải ác mộng vì chấn thương vừa qua.

"Khi rời Manchester lần đầu, tôi còn trẻ. Và khi bạn còn trẻ, bạn muốn chứng tỏ điều gì đó", Pogba nói. "Tôi tới Juventus và đó là thử thách lớn. Nhưng ngay lập tức tôi thấy tình yêu của người hâm mộ và CLB. Tôi thực sự thích cách họ làm việc và học hỏi được rất nhiều điều. Tôi trở lại Manchester vì chưa hoàn thành công việc ở đó. Tôi muốn thi đấu cho đội một và đã đạt mục tiêu. Chúng tôi không vô địch Ngoại hạng Anh, nhưng đoạt nhiều danh hiệu mà CLB không giành được trong thời gian dài".

Pogba mừng cup Europa League với Man Utd năm 2017. Anh hài lòng vì những thành công đạt được khi trở lại với "Quỷ Đỏ" sau một thời gian sang Juventus để trưởng thành. Ảnh: Reuters

Sinh năm 1993, Pogba được xem là một tài năng trong thế hệ. Khi 16 tuổi, anh gia nhập học viện Man Utd từ Le Havre và bắt đầu gây tiếng vang khi đá cả hai lượt chung kết năm 2011 gặp Sheffield United, giúp Man Utd lần thứ mười đoạt Youth Cup - giải đấu do LĐBĐ Anh (FA) tổ chức cho các cầu thủ dưới 18 tuổi. Mùa tiếp theo, Pogba ra mắt đội một dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson, trong trận thắng 3-0 trên sân Leeds United tại Cup Liên đoàn Anh.

Tuy nhiên, do không thể cạnh tranh được vị trí ở sân Old Trafford, hè 2012 Pogba ra đi theo dạng tự do tới Juventus. Thực tế, đội bóng Italy phải trả cho Man Utd số tiền gần 2,5 triệu USD phí đào tạo. Trong bốn năm tại Turin, Pogba tiến bộ vượt bậc, ghi 28 bàn qua 124 trận, giúp Juventus giành bốn chức vô địch Serie A, hai Cup Italy, hai Siêu Cup Italy và á quân Champions League năm 2015. Tại Euro 2016, Pogba cùng tuyển Pháp đi tới trận đấu cuối cùng trên sân nhà, thua Bồ Đào Nha 0-1.

Năm 2016, Man Utd chi số tiền kỷ lục 131 triệu USD đưa Pogba trở lại sân Old Trafford, phá kỷ lục 111 triệu USD mà Real trả cho Tottenham năm 2013 để có Gareth Bale. Qua sáu năm qua, tiền vệ Pháp ghi 39 và kiến tạo 51 bàn, cùng Man Utd đoạt Siêu Cup Anh, Cup Liên đoàn và Europa League mùa 2016-2017, dưới thời Jose Mourinho.

Nhưng giai đoạn cuối, mối quan hệ của anh với đội bóng căng thẳng. Hè 2022, Pogba chia tay Man Utd để trở lại Juventus theo dạng tự do. Anh chỉ nhận 8,5 triệu USD tiền lương mỗi mùa tại Juventus, kém hơn một nửa khi thi đấu tại Old Trafford.

Pogba cho biết anh không nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ Man Utd như tại Juventus, và trở lại Turin để tìm lại tình yêu với bóng đá. "Tại sao tôi trở lại Juventus? Bởi đó là CLB giúp tôi thúc đẩy bản thân", tiền vệ 30 tuổi bày tỏ. "Và tôi nhận được tình yêu từ người hâm mộ cũng như CLB, điều tôi không nhận được ở Manchester. Tôi khá ngạc nhiên khi trở lại Anh, ngay sau vụ chuyển nhượng, tôi đã bị gắn mác tiêu cực. Điều đó khá buồn".

Dù vậy, Pogba khẳng định yêu cả Man Utd lẫn Juventus, khi đây là hai CLB giúp anh trưởng thành. "Có thể tôi đã đến những CLB khác, nhưng chính trái tim tôi đã chọn Man Utd và Juventus. Và thường thì tôi làm theo những gì trái tim mách bảo", anh nói.

Trở lại Juventus với nhiều kỳ vọng, nhưng Pogba thực tế trải qua mùa giải tệ nhất từ đầu sự nghiệp. Anh chấn thương sụn chêm gối phải trong giai đoạn tiền mùa giải, phải phẫu thuật, lỡ World Cup 2022 và chỉ trở lại vào tháng 2/2023. Sau vài lần vào sân từ ghế dự bị, tiền vệ Pháp lại chấn thương cơ trong một buổi tập và ngồi ngoài một tháng. Tới tháng 5, Pogba kết thúc sớm mùa giải do vấn đề gân kheo. Tổng cộng, anh chỉ có một kiến tạo qua 10 trận trên mọi đấu trường, với 161 phút trên sân.

Pogba nằm sau sau một tình huống bị vào bóng ở Europa League mùa vừa qua. Ảnh: AFP

"Mùa giải vừa qua có lẽ là mùa khó khăn nhất sự nghiệp, tôi như già đi 10 tuổi trong bảy tháng qua", Pogba nói thêm. Theo tiền vệ 30 tuổi, vấn đề tinh thần là nguyên nhân chính khiến anh liên tục chấn thương, nhưng xem đây là những giai đoạn và bài kiểm tra để bản thân trưởng thành vượt bậc, học hỏi được nhiều điều về cuộc sống, những gì quan trọng.

Khi được hỏi về những chỉ trích về phong cách hào nhoáng, những màn tiệc tùng và chú trọng về ngoại hình với các kiểu tóc mới, Pogba đáp: "Tôi nghĩ nhiều hơn về những chỉ trích tích cực, bởi sẽ luôn có chỉ trích tiêu cực. Tôi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp bởi lối chơi riêng của mình, và chính thứ bóng đá đó đã đưa tôi tới vị trí hiện tại. Tôi nghĩ nhiều hơn về những người cảm thấy vui và thích xem tôi thi đấu, hơn là những người chỉ trích tôi. Tôi biết khi nào mình đá tốt, hay đá không tốt. Sự tận hưởng sẽ luôn bắt nguồn từ tôi và đó là lý do tại sao tôi chơi bóng. Đó cũng là lý do tại sao, tôi nghĩ, mọi người đến xem các trận đấu".

Hồng Duy