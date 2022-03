Pogba mất trộm khi đang chơi trận Man Utd - Atletico

AnhTrộm đột nhập vào nhà Paul Pogba trong khi tiền vệ của Man Utd thi đấu ở lượt về vòng 1/8 Champions League tối 15/3.

Sự cố xảy ra vào thời điểm Pogba chơi những phút cuối trận Man Utd - Atletico trên sân Old Trafford. Hai con của tiền vệ người Pháp đang ngủ trong phòng.

Pogba vào sân từ ghế dự bị trong trận Man Utd - Atletico. Ảnh: Reuters.

"Đêm qua, cơn ác mộng tồi tệ nhất của gia đình đã đến khi ngôi nhà của chúng tôi bị đột nhập. Lúc đó, các con của chúng tôi đang ngủ trong phòng. Những tên trộm vào nhà chưa đầy 5 phút, nhưng trong khoảng thời gian đó, chúng đã lấy đi thứ quý giá hơn bất cứ thứ gì: cảm giác an toàn", Pogba chia sẻ trên mạng xã hội hôm 16/3. "Sự việc xảy ra vào những phút cuối cùng của trận đấu tối qua, khi bọn trộm biết chúng tôi vắng nhà. Vợ chồng tôi đã vội về mà không biết con mình có bình an hay không. Là một người cha, không có cảm giác nào tồi tệ hơn khi không ở bên cạnh bảo vệ các con. Tôi thực lòng hy vọng không ai phải cảm nhận những gì tôi đã cảm nhận tối qua. Chính vì lý do đó, tôi muốn đưa ra phần thưởng cho bất kỳ ai có manh mối giúp đỡ chúng tôi. Vui lòng gửi bất kỳ thông tin gì đến hộp thư Rewpogba@gmail.com".

Sau sự cố, Man Utd đã làm việc với Pogba để rà soát và củng cố an ninh. Cảnh sát địa phương đang điều tra vụ việc. Hiện, chưa rõ số tài sản mất trộm.

Pogba kết hôn với Zulay, người mẫu Bolivia, năm 2019. Hai người gặp nhau trước đó vài năm trong một chuyến du đấu của tiền vệ người Pháp. Gia đình Pogba hiện sống ở Manchester, nơi anh thi đấu từ năm 2016. Pogba chỉ còn hợp đồng với Man Utd đến tháng 6/2022.

Pogba và bà xã Zulay.

Sự cố của gia đình Pogba xảy ra chỉ vài tháng sau vụ đột nhập vào nhà riêng của một cầu thủ Man Utd khác, Victor Lindelof. Trong lúc trung vệ người Thụy Điển cùng Man Utd làm khách trên sân Brentford, vợ và hai con của anh đều ở nhà. Kẻ trộm rút đi mà không gây nguy hại về người.

Man Utd bị loại khỏi Champions League do thua chung cuộc thua Atletico 1-2. Họ nhiều khả năng lại trắng tay trên mọi đấu trường mùa này, do đã thua West Ham ở vòng ba Cup Liên đoàn và đội hạng Nhất Middlesbrough ở vòng bốn FA Cup. Pogba và các đồng đội đang đứng thứ năm Ngoại hạng Anh với 50 điểm sau 29 trận - ít hơn 20 điểm so với Man City, trong khi mùa giải chỉ còn chín vòng.

Thanh Quý (theo Instagram, Daily Mail)