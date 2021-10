Pogba làm thủ lĩnh phòng thay đồ tuyển Pháp

ItalyGiữa trận chung kết Nations League hôm 10/10, tiền vệ 28 tuổi thể hiện vai trò thủ lĩnh bằng màn diễn thuyết trước các đồng đội.

Tây Ban Nha 1-2 Pháp

"Chúng ta phải chơi quyết liệt, bắt đầu từ hàng công. Mọi người đều phải tham gia. Chúng ta thu hồi bóng, rồi tấn công. Chúng ta phải di chuyển. Tây Ban Nha rất chất lượng, nhưng chúng ta cũng thế. Mỗi khi có bóng, chúng ta phải giữ và cố gây nguy hiểm cho họ. Trong hiệp hai, chúng ta phải chơi tốt và quyết liệt", Pogba nói với đồng đội trong giờ giải lao trận chung kết Nations League.

Khi đó, Pháp và Tây Ban Nha vừa kết thúc hiệp một với tỷ số 0-0.

Tây Ban Nha mở tỷ số ở phút 64 nhờ công Mikel Oyarzabal, nhưng không giữ được thành quả. Pháp chỉ mất hai phút để gỡ hoà, nhờ công Karim Benzema. Phút 80, Mbappe ghi bàn quyết định cho Pháp. Nhiều cầu thủ Tây Ban Nha khẳng định Mbappe đã rơi vào thế việt vị, nhưng trọng tài vẫn công nhận.

Pogba (giữa) đóng vai trò quan trọng cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ tuyển Pháp. Ảnh: Twitter.

Pogba, Mbappe và Benzema đều chơi đến hết trận chung kết. Họ giúp Pháp tấn công tốt với 10 lần dứt điểm, hơn Tây Ban Nha ba lần, dù chỉ kiểm soát bóng 40%.

Hình ảnh thủ lĩnh của Pogba ở tuyển Pháp khác xa so với chính anh trong màu áo Man Utd. Ở CLB, Pogba chưa bao giờ đốc thúc đồng đội trong phòng thay đồ hay trên sân. Tầm ảnh hưởng của tiền vệ 28 tuổi kém xa so với Bruno Fernandes, người gia nhập sân Old Trafford chưa đầy hai năm.

Cựu tiền vệ Roy Keane nhận xét: "Rõ ràng có sự khác biệt giữa Pogba ở đội tuyển và ở Man Utd. Với đội tuyển, Pogba đang chia sẻ trách nhiệm với những cầu thủ xung quanh. Ở Manchester, có thể cậu ấy bị cô lập quá nhiều và cảm thấy áp lực hơn".

Thanh Quý (theo Mirror)