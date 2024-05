Pogba đóng phim

PhápSiêu sao tiền vệ đang chịu án doping Paul Pogba sẽ xuất hiện trong một bộ phim Pháp của đạo diễn Fabien Onteniente, đóng vai người giáo dục cho các cầu thủ trẻ.

Bộ phim Pogba tham gia diễn xuất là 4 Zéros. Tiền vệ người Pháp đã đến Rueil-Malmaison, ngoại ô phía Tây Paris, vào đầu tuần trước để quay một số cảnh.

Pogba được cho sẽ đóng vai là người hướng dẫn các cầu thủ trẻ và gây ấn tượng với đoàn làm phim bằng sự tự nhiên. "Pogba làm mọi người ngạc nhiên vì sự tự nhiên và giản dị", một thành viên của đoàn làm phim nói với Le Parisien. "Pogba đánh giá cao trải nghiệm này một cách rõ ràng và nói rằng đã sẵn sàng".

Pogba (phải) trao đổi với đoàn làm phim 4 Zeros. Ảnh: Le Parisien

Báo Pháp cũng đăng tải một số hình ảnh của Pogba trên phim trường cùng đạo diễn Onteniente - người bắt đầu sự nghiệp điện ảnh bằng việc viết phim ngắn, trong đó có Le Parroquet des Iles được đề cử cho giải Cesar năm 1984.

4 Zéros kể về Kidane, một thanh niên người Comorian - quốc gia ở đông Phi - rời bỏ gia đình để vượt Địa Trung Hải. Được phát hiện trong thử thách "Lucarne d'Évry" của Manu, con trai của một chủ nhà hàng đang gặp khó khăn với hy vọng khám phá ra Kylian Mbappe mới, Kidane sẽ nhanh chóng được các nhà tuyển trạch thèm muốn.

"Đó là câu chuyện thành công của một đứa trẻ mơ ước trở thành ngôi sao PSG", nhà làm phim, người đồng viết kịch bản với Antoine Fourlon, đồng biên kịch của "Chasse gardee" tiết lộ.

Vai chính Kidane do Mamadou Haidara, 19 tuổi, đóng. Dàn diễn viên góp mặt trong phim còn có Isabelle Nanty, Gerard Lanvin, Didier Bourdon, Jean-Claude Darmon, nữ ca sĩ Shy'm hay rapper Kaaris. Nhiều khách mời được công bố, trong đó có cựu HLV Rolland Courbis và Guy Roux. Việc quay phim dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 14/5 tại Corsica.

Pogba mới trở lại Juventus từ hè 2022, theo hợp đồng chuyển nhượng tự do từ Man Utd. Do chấn thương, tiền vệ 31 tuổi mới chỉ chơi 10 trận mùa trước và hai trận mùa này cho "Lão Bà".

Pogba hướng dẫn các cầu thủ trẻ trong một phân cảnh của phim. Ảnh: Le Parisien

Tháng Hai, Tòa án chống doping Italy kết án cấm thi đấu bốn năm với Pogba sau vụ dùng chất cấm để thi đấu tại Serie A hồi tháng 8/2023. Tiền vệ 31 tuổi đã kháng cáo và vẫn thuộc biên chế Juventus, do CLB thành Turin chưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của anh.

Sinh năm 1993, Pogba được xem là một tài năng trong thế hệ. Khi 16 tuổi, anh gia nhập học viện Man Utd từ Le Havre và bắt đầu gây tiếng vang khi đá cả hai lượt chung kết năm 2011 gặp Sheffield United, giúp Man Utd lần thứ mười đoạt Youth Cup - giải đấu do LĐBĐ Anh (FA) tổ chức cho các cầu thủ dưới 18 tuổi. Mùa tiếp theo, Pogba ra mắt đội một dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson, trong trận thắng 3-0 trên sân Leeds United tại Cup Liên đoàn Anh.

Tuy nhiên, do không thể cạnh tranh được vị trí ở sân Old Trafford, hè 2012 Pogba ra đi theo dạng tự do tới Juventus. Thực tế, đội bóng Italy phải trả cho Man Utd số tiền gần 2,5 triệu USD phí đào tạo. Trong bốn năm tại Turin, Pogba tiến bộ vượt bậc, ghi 28 bàn qua 124 trận, giúp Juventus giành bốn chức vô địch Serie A, hai Cup Italy, hai Siêu Cup Italy và á quân Champions League năm 2015. Tại Euro 2016, Pogba cùng tuyển Pháp đi tới trận đấu cuối cùng trên sân nhà, thua Bồ Đào Nha 0-1.

Năm 2016, Man Utd chi số tiền kỷ lục 131 triệu USD đưa Pogba trở lại sân Old Trafford, phá kỷ lục 111 triệu USD mà Real trả cho Tottenham năm 2013 để có Gareth Bale. Qua sáu năm qua, tiền vệ Pháp ghi 39 và kiến tạo 51 bàn, cùng Man Utd đoạt Siêu Cup Anh, Cup Liên đoàn và Europa League mùa 2016-2017, dưới thời Jose Mourinho.

Nhưng giai đoạn cuối, mối quan hệ của anh với đội bóng căng thẳng. Hè 2022, Pogba chia tay Man Utd để trở lại Juventus theo dạng tự do. Anh chỉ nhận 8,5 triệu USD tiền lương mỗi mùa tại Juventus, kém hơn một nửa khi thi đấu tại Old Trafford.

Năm 2018, Pogba là trụ cột giúp tuyển Pháp giành World Cup. Trong trận chung kết thắng Croatia 4-2, chính anh góp bàn nâng tỷ số lên 3-1 mang tính bước ngoặt. Tổng cộng, anh chơi 91 trận và ghi 11 bàn cho Pháp. Ngoài chức vô địch World Cup 2018, Pogba còn giúp đội tuyển giành Nations League 2021 và vào chung kết Euro 2016.

Hồng Duy