Poco X8 Pro Max - cấu hình mạnh, pin 8.500 mAh

Giữa khoảng thời gian hàng loạt điện thoại cao cấp đổ bộ thị trường Việt Nam như Galaxy S26 Ultra, Oppo Find N6, Poco X8 Pro Max là mẫu smartphone hiếm hoi năm ở phân khúc cận cao cấp. Model này cũng được mệnh danh là "sát thủ điện thoại cao cấp" (flagship killer) với cấu hình mạnh, nhiều trang bị cao cấp nhưng ở mức giá thấp hơn đáng kể. X8 Pro Max thực chất là mẫu Xiaomi Redmi Turbo 5 Max ra mắt cuối tháng 1 nhưng chỉ bán tại thị trường nội địa Trung Quốc.

Đây cũng là lần đầu tiên Poco có dòng máy với hậu tố "Pro Max" tương tự điện thoại Apple và từ dòng X8, series X cũng sẽ chỉ còn hai phiên bản là Pro và Max. Ngoài cấu hình mạnh mẽ tương tự điện thoại cao cấp, năm nay Poco còn nhấn mạnh thêm vào yếu tố dung lượng pin để lấy lòng người dùng. Tuy nhiên, hãng vẫn cắt giảm một số tính năng giải trí, đặc biệt là hệ thống camera để cân bằng chi phí sản xuất.