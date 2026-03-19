Poco X8 Pro Max - cấu hình mạnh, pin 8.500 mAh

Giữa khoảng thời gian hàng loạt điện thoại cao cấp đổ bộ thị trường Việt Nam như Galaxy S26 Ultra, Oppo Find N6, Poco X8 Pro Max là mẫu smartphone hiếm hoi năm ở phân khúc cận cao cấp. Model này cũng được mệnh danh là "sát thủ điện thoại cao cấp" (flagship killer) với cấu hình mạnh, nhiều trang bị cao cấp nhưng ở mức giá thấp hơn đáng kể. X8 Pro Max thực chất là mẫu Xiaomi Redmi Turbo 5 Max ra mắt cuối tháng 1 nhưng chỉ bán tại thị trường nội địa Trung Quốc.
Đây cũng là lần đầu tiên Poco có dòng máy với hậu tố "Pro Max" tương tự điện thoại Apple và từ dòng X8, series X cũng sẽ chỉ còn hai phiên bản là Pro và Max. Ngoài cấu hình mạnh mẽ tương tự điện thoại cao cấp, năm nay Poco còn nhấn mạnh thêm vào yếu tố dung lượng pin để lấy lòng người dùng. Tuy nhiên, hãng vẫn cắt giảm một số tính năng giải trí, đặc biệt là hệ thống camera để cân bằng chi phí sản xuất.
Như thường lệ, điểm mạnh nhất trên Poco X8 Pro Max là cấu hình. Máy trang bị chip xử lý mới nhất của MediaTek là Dimensity 9500s sản xuất trên tiến trình 3 nm của TSMC với 29 tỷ bóng bán dẫn, tích hợp GPU Immortalis-G925 cùng bộ nhớ LPDDR5X và chuẩn lưu trữ UFS 4.1 tốc độ cao. Đây là chip cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Snapdragon 8 Elite từ Qualcomm.
Kết quả thực tế khi đo kiểm hiệu năng bằng AnTuTu Benchmark, máy đạt hơn 2,744 triệu điểm, 2.677 điểm đơn lõi và 8.534 điểm đa lõi với Geekbench 6. Những con số này tương đương hoặc cao hơn các máy dùng Snapdragon 8 Elite, nhưng thấp hơn một chút so với Snapdragon 8 Elite Gen 5 và Dimensity 9500. Trong tầm giá 15 triệu đồng, máy không có đối thủ khi xét đến hiệu năng, thậm chí tương đương các máy trên 20 triệu đồng.
Cấu hình mạnh giúp máy chạy mượt các game nặng hiện nay hoặc fps cao với các game phổ biến. Có hai phiên bản bán tại Việt Nam và đều có bộ nhớ 12 GB RAM LPDDR5X bốn kênh tốc độ cao 9600 Mb/giây và chip lưu trữ UFS 4.1 tốc độ cao. Hai tùy chọn bộ nhớ là 256 và 512 GB, bản được thử nghiệm có bộ nhớ 512 GB.
Để tăng cường trải nghiệm chơi game, máy có hệ thống loa stereo hỗ trợ Dolby Atmos cho chất âm khá tốt, bass đanh, thể hiện tiếng súng hay các hoạt cảnh hành động ấn tượng. Việc sử dụng thiết kế vỏ nhôm sẽ khiến tay người cảm nhận nhanh khi máy nóng lên nếu chơi game thời gian dài. Tuy nhiên, cảm giác này không khó chịu và máy tản nhiệt nhanh hơn với vỏ nhôm và hệ thống tản nhiệt mới Poco 3D IceLoop, ưu việt hơn so với Poco 3D Dual-layer trên mẫu X8 Pro.
Ngoài vi xử lý, ưu điểm lớn tiếp theo của Poco X8 Pro Max là dung lượng pin 8.500 mAh, lớn nhất từ trước đến nay trên điện thoại Poco và cũng là lớn nhất tại Việt Nam hiện tại. Con số này thấp hơn một chút so với mức 9.000 mAh của phiên bản nội địa Trung Quốc là Xiaomi Redmi Turbo 5 Max. Máy sử dụng công nghệ pin silicon-carbon nhưng vẫn cho độ mỏng tổng thể điện thoại là 8,2 mm, mỏng hơn iPhone 17 Pro Max là 8,8 mm.
Với pin cao hơn khoảng 30% so với các mẫu điện thoại đối thủ, điện thoại mới của Poco có thể sử dụng tốt trong hai ngày hoặc một ngày đầy đủ ở cường độ sử dụng cao, chủ yếu chơi game. Máy cũng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Xiaomi HyperCharge 100 W và sạc ngược cho thiết bị khác với công suất 27 W.
Bù trừ cho cấu hình mạnh mẽ vượt trội, hệ thống camera của Poco X8 Pro Max "đuối" so với các đối thủ. Ở tầm giá 15 triệu đồng nhưng máy chỉ có hệ thống camera kép với camera chính 50 megapixel Light Fusion 600 hỗ trợ chống rung quang học OIS và camera góc siêu rộng 8 megapixel. Sự thiếu hụt ống tele khiến các bức hình chụp chân dung, chụp xa thiếu linh hoạt. Khả năng quay video của máy là 4K tốc độ tối đa 60 hình/giây và Full HD tối đa 960 hình/giây.
Màn hình là mảnh ghép tiếp theo giúp hoàn thiện trải nghiệm chơi game tốt trên Poco X8 Pro Max. Máy sử dụng tấm nền AMOLED kích thước lớn 6,83 inch, độ phân giải 1,5K và tần số quét 120 Hz hiển thị các cảnh chuyển động, hiệu ứng trong game mượt mà. Màu sắc của màn hình này cũng được cân chỉnh nhẹ nhàng, không quá rực cũng như độ sáng cao giúp 2.000 nit (độ sáng điểm tối đa 3.500 nit) giúp máy có thể sử dụng khá tốt ngoài trời.
Thiết bị cũng hỗ trợ HDR10+, Dolby Vision, công nghệ PWM dimming tần số 3840 Hz, giúp giảm hiện tượng nhấp nháy, góp phần bảo vệ mắt khi sử dụng trong thời gian dài.
Poco X8 Pro bán tại Việt Nam với hai phiên bản dung lượng 256 GB và 512 GB cùng có RAM 12 GB với giá từ 17 và 18 triệu đồng tương ứng. Tuy nhiên, giá thực mua trong những tuần đầu tiên sẽ rẻ hơn 2 triệu đồng, còn từ 15 và 16 triệu đồng. Người dùng có các lựa chọn màu sắc là đen, trắng và xanh dương.
Hãng cũng có dòng rẻ hơn là Poco X8 Pro với cấu hình thấp hơn là chip Dimensity 8500-Ultra, pin 6.500 mAh, màn hình 6,59 inch có giá từ 9,5 triệu đồng với các màu lựa chọn là đen, trắng, xanh bạc hà. Model là có RAM 8 hoặc 12 GB, bộ nhớ 256 hoặc 512 GB.
So với phiên bản bán tại châu Âu, bản bán tại Việt Nam có tặng kèm củ sạc nhanh 100 W hỗ trợ công suất sạc tối đa của máy. Bên cạnh đó là ốp silicon dày cùng màu với máy, hướng dẫn sử dụng và cáp một đầu USB-C, một đầu USB-A loại 6A hỗ trợ dòng cao cho sạc nhanh.
