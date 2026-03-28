Pochettino: 'Tôi không cố tình đẩy Messi sang cánh phải ở PSG'

Trên báo Pháp L'Équipe, HLV trưởng tuyển Mỹ Mauricio Pochettino chia sẻ về quãng thời gian dẫn dắt PSG, đáp trả những chỉ trích về việc ông từng không biết cách sử dụng đồng thời bộ ba Neymar, Lionel Messi và Kylian Mbappe.

HLV trưởng tuyển Mỹ Mauricio Pochettino trả lời phỏng vấn báo Pháp L'Équipe hôm 24/3/2026.

- Liệu tuyển Mỹ thực sự có cơ hội ở World Cup 2026?

- Trong bóng đá, logic hiếm khi tồn tại. Không có phương trình toán học nào có thể dự đoán trước kết quả. Vì lẽ đó, đây là môn thể thao đẹp nhất thế giới, bởi đôi khi nó rất bất công. Vấn đề không chỉ năng lực, mà còn là khả năng làm chủ các yếu tố cảm xúc. Đó là sự pha trộn thú vị giữa lý tính và sự phi lý. Với một tập thể chất lượng, tinh thần tốt và sự ủng hộ cuồng nhiệt từ khán giả nhà, chúng tôi hội tụ đủ mọi yếu tố để tạo nên nguồn năng lượng tích cực, nhằm tái lập kỳ tích mà Hàn Quốc năm 2002 hay Morocco năm 2022 từng làm được (cả hai đều lọt vào bán kết).

- Ông có nói chuyện với Hugo Lloris, học trò cũ của ông tại Tottenham, về sự phát triển của bóng đá Mỹ không?

- Tất nhiên rồi. Tôi vẫn giữ liên lạc với Lloris, một nhà vô địch và một nhân cách tuyệt vời. Cũng như Lionel Messi, cậu ấy đang góp phần thúc đẩy sự phát triển của giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Lloris giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về văn hóa Mỹ, một nền văn hóa khác biệt so với châu Âu mà chúng tôi cần phải thích nghi.

- Trước và trong kỳ World Cup 2026, với tư cách là HLV trưởng tuyển Mỹ, ông sẽ phải đối mặt với những câu hỏi ngoài chuyên môn, như về Donald Trump hay chính sách đối ngoại của Mỹ. Ông đã sẵn sàng trả lời chưa?

- Tôi sẵn sàng lắng nghe, nhưng chính trị không phải là nhiệm vụ của tôi. Tôi phản đối mọi hình thức bất công. Nhưng chúng ta cần tránh sự đạo đức giả hay mị dân. Vậy thì, với tư cách là một người của công chúng, tôi có thể đóng góp gì cho một thế giới tốt đẹp hơn? Không phải bằng những lời mị dân hay chỉ lên tiếng khi truyền thông trao cơ hội. Nếu tôi có thể hành động thầm lặng nơi hậu trường, nếu tôi có cơ hội tiếp cận những người có tầm ảnh hưởng để cải thiện tình hình thế giới, tôi sẽ làm vì đó là bản tính của tôi. Tuy nhiên, việc sử dụng một diễn đàn công cộng, cụ thể là từ tổ chức đang trả lương cho tôi là LĐBĐ Mỹ, để truyền bá tư tưởng cá nhân không phải là cách tiếp cận đúng đắn.

- Ông có yêu thích công việc của một HLV trưởng ĐTQG?

- Đây là một công việc rất khác biệt. Ban huấn luyện chúng tôi vốn quen với nhịp độ làm việc hàng ngày, quen với việc sống cùng nhau và đặc biệt là cần được quan sát cầu thủ mỗi ngày để thấu hiểu thế giới quan của họ và giúp đỡ họ. Giờ đây, phương pháp luận của chúng tôi phải thay đổi. Nhưng điều này cũng giúp chúng tôi trưởng thành hơn. Cái khó của mọi ban huấn luyện là truyền tải được tầm nhìn của mình, điều chỉnh nó cho phù hợp với những cầu thủ có triết lý khác nhau, nhận được sự đồng thuận từ mỗi cá nhân, rồi từ đó lan tỏa ra cả tập thể để tất cả 26 con người cùng chung một tầm nhìn.

- Ông có biết ai đã nói câu này không: "Chúng ta sống trong một thế giới mà về cơ bản chỉ có kết quả là quan trọng, nhưng cần phải biết quá trình có thể rất dài hơi"?

- (Suy nghĩ một lúc) Không!

- Chính là ông đó, trên báo L'Équipe ngày 27/10/2017. Với tư cách HLV trưởng đội tuyển, liệu kết quả có còn tác động lớn hơn nữa không?

- Đối với ai mới được? (Cười)

- Đối với công chúng. Và đối với chính một HLV, để ông ấy có thể "sống sót".

- Tôi tin kết quả là yếu tố then chốt. Bóng đá là môn thể thao mà bạn có thể đạt kết quả tốt dù không có cấu trúc vững chắc hay phương pháp huấn luyện bài bản. Bạn có thể nhấn mạnh vào chiến thuật nhưng đội bóng không phản ứng lại, hoặc bạn chẳng cần chiến thuật gì mà vẫn thắng. Bóng đá phong phú đến mức không có sự thật tuyệt đối. Ngày nay, tôi tin rằng kết quả ngày càng quan trọng, có lẽ hơn cả quá trình, hình thức hay phong cách. Nhưng điều đó không phủ nhận việc mỗi người phải tìm ra con đường riêng, phong cách riêng và những ý tưởng riêng cho mình.

- Ông có đồng tình với Carlo Ancelotti khi ông ấy cho rằng phong cách lối chơi không phụ thuộc vào HLV?

- Tôi sẽ không đi ngược lại ý kiến của Ancelotti đâu. (Mỉm cười)

- Vì sao? Nếu ông không đồng ý thì cũng có sao đâu?

- Bởi Ancelotti có kinh nghiệm quá đỗi phong phú. Quan niệm bóng đá của từng HLV bắt nguồn từ việc mỗi người cảm nhận bóng đá theo cách khác nhau. Mỗi người có tính cách và cá tính riêng. Đừng nên cố sao chép hay trở thành một ai đó khác. Hãy là chính mình. Một HLV luôn để lại dấu ấn của mình lên đội bóng, ngay cả khi không có những cầu thủ giỏi nhất hoặc những người phù hợp với tầm nhìn của mình. Đôi khi, khi mọi người nói: "Không, HLV giỏi nhất phải là người này hay người kia", tôi thường đáp lại rằng chúng ta cần dành sự tôn trọng cho những HLV đã trải qua mọi thăng trầm, dù có nhiều hay ít nguồn lực, những người đã phải vận dụng sự sáng tạo để in đậm dấu ấn cá nhân lên đội bóng của mình.

- Sau tất cả, đối với một HLV, nhiệm vụ khó khăn nhất chẳng phải là xây dựng một tập thể gắn kết hay sao?

- Đúng vậy. Và điều này thường rất khó để những người bên ngoài có thể thấu cảm. Công chúng nhìn vào một cầu thủ, thấy anh ta chơi hay và cho rằng anh ta nghiễm nhiên phải có suất đá chính. Nhưng cầu thủ đó có lẽ không phải là mảnh ghép mà đội bóng thực sự cần, không phải kiểu người biết truyền lửa và nâng tầm đồng đội. Đó là lý do tại sao năng lực phân tích của ban huấn luyện lại quan trọng đến thế. Nó giúp nhào nặn nên một tập thể biết cùng nhau chiến đấu, cùng nhau sinh hoạt, nơi mỗi cá nhân đều tìm thấy không gian riêng và tận hưởng từng khoảnh khắc. Bóng đá là môn thể thao mà nếu thiếu đi niềm vui, bạn rất khó có thể chạm vào những điều vĩ đại.

- Nghĩ về quãng thời gian tại PSG có khiến ông cảm thấy đau lòng?

- Tại sao lại đau lòng?

- Vì ông chỉ tại vị một năm rưỡi và bị loại ở bán kết Champions League 2020-2021.

- PSG trong tôi là một kỷ niệm đẹp. Có lẽ mọi người đã quên, nhưng khi nhìn nhận lại mọi thứ một cách khách quan: chúng tôi đến đây vào tháng 1/2021 giữa tâm dịch COVID, với danh sách bệnh binh dày đặc và một đội bóng đang đứng thứ ba tại Ligue 1. Đó không phải là điều kiện lý tưởng cho một ban huấn luyện mới tiếp quản. Thế nhưng, chúng tôi đã hạ gục Barca (thắng 4-1 lượt đi, hòa 1-1 lượt về ở vòng 1/8), vượt qua Bayern Munich nhờ luật bàn thắng sân khách (thắng 3-2 lượt đi, thua 0-1 lượt về ở vòng tứ kết) và tiến vào bán kết gặp Man City mà không có Mbappe ở lượt về (thua 1-2 lượt đi, thua 0-2 lượt về). Đội hình đã được thay máu vào mùa hè và chúng tôi đã chơi rất tốt sau đó.

Chúng tôi chỉ thiếu một chút "cú hích" của định mệnh tại Santiago Bernabeu trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2021-2022 (thua 1-3). Còn ở Parc des Princes lượt đi, chúng tôi đã đánh bại Real Madrid (1-0). Lượt về, chúng tôi dẫn trước cho đến phút 61, cho đến tình huống Karim Benzema phạm lỗi với Gianluigi Donnarumma. Vậy mà người ta vẫn bảo cách tiếp cận của HLV là tồi tệ sao? Cách tiếp cận trong suốt 90 phút tại Paris trước một đối thủ mà về sau vô địch là sai lầm ư? Tại Madrid, chúng tôi dẫn 1-0 và bàn thứ hai của Mbappe bị từ chối vì lỗi việt vị sít sao. Đội bóng đã chơi cực hay cho đến trước sai lầm của trọng tài. Sau đó chúng tôi chùn bước và thất bại.

- Đó chính là lý do làm thất bại này trở nên đau nhói...

- (Ngắt lời) Không. Tôi đã biết ngay khi tiếng còi mãn cuộc của trận lượt về đó vang lên rằng thời gian của tôi ở PSG đã kết thúc.

- Thật vậy sao?

- Đúng vậy. (Ngừng lại một chút) Tôi biết bởi vì tại PSG, mục tiêu tối thượng là vô địch Champions League, chứ không phải Ligue 1 hay Cup Quốc gia. Bạn cũng sẽ đồng ý rằng CLB lúc đó đang trong bối cảnh chính trị thể thao cực kỳ phức tạp. CĐV không hài lòng, các cuộc biểu tình nổ ra... Thiếu đi sự ổn định cần thiết để đạt được những mục tiêu lớn lao như Champions League. Nhưng giờ đây, tôi mừng khi thấy CLB đã có được sự ổn định về mặt thể thao, tạo ra sự kết nối trong mọi thành phần của đội bóng.

- Có thật là sau 6 tháng đầu tại PSG, Tottenham đã liên hệ để mời ông trở lại?

- Không chỉ Tottenham. Nhiều đội bóng lớn khác cũng vậy.

- Lúc đó ông có muốn rời Paris không?

- Sau 6 tháng đầu, tôi đã có một chút... nói sao nhỉ, với chuyện COVID và tình hình nội bộ, nó tạo ra sự bất ổn trên mọi phương diện. Đó là giai đoạn của những cuộc chuyển giao, những hoàn cảnh không thoải mái... (Suy nghĩ chọn từ) Những điều đó không mang lại cảm giác rằng chúng tôi có thể làm việc trong một môi trường ổn định như hiện tại. Tôi trân trọng trải nghiệm tại PSG, nhưng tôi cũng có những lựa chọn khác. Tôi đã trình bày với CLB, nhưng họ quyết định không lắng nghe bất kỳ đề nghị nào.

- Có cả Real nữa phải không?

- (Cười) PSG nói với tôi rằng họ có một dự án trung và dài hạn. Tôi có hợp đồng phải tôn trọng. Mọi thứ rất rõ ràng.

- Trận thua Real đó có đau hơn trận thua Man City không?

- Như nhau cả thôi! Nhưng chắc chắn một điều, thất bại tại Madrid là án tử cho hành trình của chúng tôi. (Cười) Ngày hôm đó, tôi cảm nhận rõ rằng chuyến phiêu lưu của mình đã đi đến hồi kết.

- Nhưng ngay từ khi ký hợp đồng với PSG, ông đã biết Champions League chính là "thước đo sinh tồn" rồi chứ?

- Đúng. Điều tôi không biết trước là con đường chúng tôi sẽ đi. Nhưng khi đặt bút ký, tất cả chúng tôi đều hiểu rằng mình sẽ bị phán xét dựa trên kết quả tại Champions League.

- Cảm xúc của ông thế nào khi PSG lên ngôi Champions League năm 2025?

- Rất hạnh phúc! Tôi biết CLB đã phải đấu tranh nhiều thế nào. Tôi có lẽ là một trong những người đầu tiên nhắn tin chúc mừng Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi. Tôi vẫn duy trì mối quan hệ rất tốt với ông ấy.

- Ông có nghĩ PSG cuối cùng đã hiểu rằng cần phải trao toàn quyền cho HLV trưởng?

- Có rất nhiều tham số. Điều chắc chắn là tôi đã thấy một HLV và một Giám đốc thể thao đồng nhất quan điểm. Luis Enrique và Luis Campos, cùng với Nasser, những người đại diện cho bộ mặt CLB, đã cho thấy sự đoàn kết. Các cầu thủ cảm nhận được điều đó. Và khi họ thấy Chủ tịch, các cổ đông, Giám đốc thể thao và HLV cùng nhìn về một hướng, con đường thẳng tắp sẽ mở ra.

- Ông từng dẫn dắt một PSG của những vì tinh tú, của Mbappe, Neymar và Messi. Giờ đây, họ có những cầu thủ giỏi nhưng không còn những siêu sao đúng nghĩa. Liệu có khó để lắp ghép một đội hình với quá nhiều ngôi sao không?

- Tôi tin là vẫn khả thi. Nếu chúng tôi được tiếp tục, tôi nghĩ mình sẽ có cơ hội đưa ra một số quyết định nhất định mà vẫn giữ chân được các ngôi sao. Chúng tôi đã ở rất gần đích đến.

- Vậy điều gì còn thiếu?

- Thời gian. Lấy Messi làm ví dụ. Tôi tin cậu ấy đã chơi hay hơn nhiều trong năm thứ hai tại PSG. Năm đầu tiên, cậu ấy cần thích nghi với môi trường mới sau khi rời Barca đúng năm COVID, việc đó rất khó khăn và chính cậu ấy từng thừa nhận. Tôi nghĩ ý tưởng kết hợp những siêu sao đó là một ý tưởng tốt.

- Vậy là hoàn toàn khả thi?

- Tôi nhấn mạnh lại, chúng tôi đã thiếu thời gian để xây dựng một cấu trúc đội hình vững chãi, hoặc khác biệt, dựa trên ba trụ cột lớn là Neymar, Mbappe, Messi. Nếu bạn muốn chơi với bộ ba tiền đạo này, bạn phải tính toán một hệ thống có thể bọc lót cho họ và cho phép họ tỏa sáng rực rỡ nhất ở vị trí sở trường. Vấn đề là với một cấu trúc vốn dĩ dễ tổn thương, chúng tôi phải tích hợp cả ba cầu thủ vốn cần một nền tảng hỗ trợ khác biệt. Ý tưởng của chúng tôi là gia cố hệ thống phòng ngự để bộ ba đó có thể hoàn toàn tập trung vào công việc sáng tạo.

- Sự xuất hiện của Donnarumma vào hè 2021 có thực sự giúp củng cố bộ khung đội hình PSG, nhất là khi Keylor Navas vừa mới gia hạn hợp đồng?

- Chủ đề này đã tốn không ít giấy mực của báo giới.

- Quá nhiều ư?

- Với Navas, người từng ba lần lên ngôi tại Champions League cùng Real, PSG vốn đã sở hữu thủ thành hay nhất thế giới. Cậu ấy là lựa chọn số một không thể bàn cãi. Thế rồi, CLB lại chiêu mộ thêm thủ thành thủ xuất sắc nhất Euro 2021 để tạo ra một cuộc cạnh tranh trực tiếp. Anh nói tôi nghe xem, đâu là cách tiếp cận tốt nhất để cả hai cùng hài lòng?

- Đến giờ ông đã tìm ra lời giải chưa?

- Cách chúng tôi đã làm là phương án đúng đắn nhất. Ngay cả Gianluigi Buffon cũng từng lên tiếng đồng ý với cách quản lý nhân sự này. Tất nhiên là không dễ, bởi khi người này bắt chính, người kia sẽ "mặt nặng mày nhẹ". Đó là tâm lý bình thường của cầu thủ. Nhưng chúng tôi buộc phải chia sẻ thời lượng thi đấu.

Thực tế, rất khó để tìm thấy sự công bằng tuyệt đối vì cả hai đều quá xuất sắc. Điều đó gây chia rẽ trong nội bộ, một phe ủng hộ Navas, phe còn lại chọn Donnarumma. Nhưng sau cùng, HLV là người phải đưa ra quyết định. Tôi nghĩ chúng tôi cũng chẳng được giúp ích gì từ những lời bình luận của giới chuyên gia. Chẳng hạn như trận gặp Marseille ngày 25/10/2021, Achraf Hakimi bị thẻ đỏ ngay đầu hiệp hai và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Thierry Henry, khi ấy đang bình luận cho đài Prime, nói rằng không hiểu tại sao tôi lại xếp Messi đá dạt cánh phải trong khi cậu ấy chơi hay hơn khi ở gần Neymar. Tôi xin đáp lại thế này, tôi và các cộng sự không hề cố ý đẩy Messi sang cánh phải trong hiệp hai. Đôi khi cầu thủ phải lùi về vị trí phòng ngự để hồi sức và tìm lại nhịp độ, và đó là trường hợp của Messi. Thế nhưng, khi một cựu cầu thủ tầm cỡ như Henry chỉ trích và đổ lỗi cho tôi, nó lập tức tạo nên một làn sóng dư luận. Người ta bắt đầu rêu rao: "HLV này không biết dùng Messi. Ông ta chẳng biết cách vận hành Mbappe". (Cười) Đó chính là kiểu nhận định thiếu trách nhiệm mà một số người trong giới bóng đá vẫn làm. Ở PSG, mục tiêu lý tưởng nhất để làm "vật tế thần" luôn là HLV.

- Những chỉ trích từ các cựu danh thủ như Henry có làm ông bực mình không?

- Không hẳn. Nhưng tôi nhớ mình từng nói thẳng với cậu ấy. Henry thực ra cũng đồng ý với tôi và hỏi ngược lại: "Vậy ông muốn tôi phải làm gì?". Tôi bảo: "Không! Đừng hỏi tôi phải làm gì, chỉ cần đừng nói những điều sai sự thật, vậy thôi". Đôi khi chính những điều đó khiến tôi tổn thương nhất.

Khi một HLV ký hợp đồng với PSG, đó là vì bề dày sự nghiệp của họ. Không ai ban phát đặc ân nào ở đây cả. Trong bóng đá, chẳng ai cho không ai cái gì. Với tôi, việc thiên hạ chê tôi xấu, béo hay gì đi nữa, tôi chẳng bận tâm. Nhưng tôi không chấp nhận sự dối trá. Thời điểm đó, chúng tôi đã phải nhận quá nhiều sự thiếu tôn trọng. Tôi xin nhắc lại, chúng tôi có đủ chuyên môn để xây dựng một cấu trúc vững chắc, tạo điều kiện cho Messi, Neymar và Mbappe tỏa sáng nhất. Nhưng cuối cùng, người ta đã quyết định dừng cuộc chơi với chúng tôi.

- Về sau, ông đã nhanh chóng tái xuất tại Chelsea. Liệu ở đó có tồn tại những vấn đề tương tự không?

- Hoàn toàn khác biệt. Khi chúng tôi đến vào tháng 6/2023, Chelsea là một dự án mang tính thử nghiệm với hàng loạt tân binh trẻ măng, chưa có kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh như Enzo Fernandez, Malo Gusto, Andrey Santos hay Mykhailo Mudryk. Mọi thứ đều biến động. Chúng tôi phải đối mặt với một đội hình bất ổn, khi cầu thủ nào cũng có thể rời đi hoặc ở lại.

Chúng tôi phải xây dựng lại mọi thứ từ con số không để tạo ra một tập thể đủ sức cạnh tranh. Mọi thứ càng tồi tệ hơn bởi phong độ chạm đáy trước đó, Chelsea đứng thứ 12 mùa trước và không thắng nổi trận nào tại Stamford Bridge kể từ tháng 3/2023. Trước đó, họ sa thải Thomas Tuchel rồi thuê Graham Potter, sa thải Potter rồi chọn Frank Lampard, rồi Lampard cũng rời đi. Và khi chúng tôi đến... (Trầm ngâm)

Cả giai đoạn tiền mùa giải, Kepa Arrizabalaga là người bắt chính, nhưng chỉ hai ngày trước trận mở màn gặp Liverpool, cậu ấy rời đi và Robert Sanchez cập bến. Axel Disasi cũng chỉ đến vào những ngày cuối do Wesley Fofana chấn thương. Trước đây, Chelsea thường mua những ngôi sao đã khẳng định được tên tuổi, nhưng giờ CLB bước vào một kỷ nguyên mới và chúng tôi đồng hành cùng sự thay đổi đó. Phải mất 6 tháng chúng tôi mới tìm được guồng quay ổn định. Nếu nhìn vào bảng xếp hạng giai đoạn lượt về, Chelsea đứng thứ 4. Chung cuộc, đội về đích thứ 6 và chỉ thua sát nút ở chung kết Cup Liên đoàn Anh.

- Ông có nhớ bóng đá Anh không?

- Tôi nhớ bầu không khí bóng đá tại Anh. Tôi yêu đất nước này, yêu văn hóa và đặc biệt là văn hóa bóng đá nơi đây. Với những ai có máu ganh đua, muốn thử thách và đo lường năng lực bản thân, đó là điểm đến lý tưởng. Ở đó, bạn luôn phải nỗ lực hết mức.

- Trong hơn một thập kỷ qua, ông đã làm việc với một Chủ tịch kiểu cũ như Daniel Levy tại Tottenham, một CLB thuộc sở hữu nhà nước tại PSG, một quỹ đầu tư tại Chelsea và giờ là HLV trưởng đội tuyển của quốc gia quyền lực nhất thế giới. Ở đâu áp lực là lớn nhất?

- Chúng tôi cũng giỏi đấy chứ, đúng không? (Cười) Thực ra, áp lực... tôi nghĩ quan trọng nhất là chúng tôi đã gặp được những con người tử tế. Chúng tôi đã có những thời khắc tuyệt vời và xây dựng được mối quan hệ đặc biệt với những người nắm giữ nguồn lực, những người cho phép chúng tôi làm công việc mình yêu thích, đó là huấn luyện các đội bóng.

Hoàng Thông dịch