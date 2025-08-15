PNJArt ra mắt tặng phẩm Bánh Nguyện Ước Vàng

PNJArt ra mắt Bánh Nguyện Ước Vàng trong bộ sưu tập Cột Mốc Vàng Son nhằm mang đến gợi ý quà tặng cho dịp sinh nhật, kỷ niệm…

Bánh Nguyện Ước Vàng mô phỏng chiếc bánh kem và ánh nến, biểu tượng cho niềm vui và những lời chúc tốt lành. Đây là một trong những sản phẩm nổi bật thuộc bộ sưu tập Cột Mốc Vàng Son, mang thông điệp ghi dấu các mốc son trong hành trình cuộc sống.

Bánh Nguyện Ước Vàng trong bộ sưu tập Cột Mốc Vàng Son của PNJArt. Ảnh: PNJ

Đại diện thương hiệu chia sẻ, ý tưởng cho tặng phẩm này xuất phát từ quan niệm sinh nhật là khoảnh khắc đặc biệt với người được chúc mừng, cũng là dịp để những người thân yêu thể hiện tình cảm. Theo đó, tặng phẩm Bánh Nguyện Ước Vàng được thiết kế để làm món quà chứa đựng thông điệp ý nghĩa riêng, khiến người nhận cảm thấy được trân trọng và cảm động.

Theo đó, Bánh Nguyện Ước Vàng được chế tác từ chất liệu vàng 24K nguyên chất với hai tầng bánh và tám họa tiết tinh xảo. Mỗi họa tiết đại diện cho một điều ước tốt đẹp: sức khỏe, bình an, thành công, thịnh vượng, niềm vui, hạnh phúc, yêu thương và viên mãn. Sản phẩm đặt trong hộp quà cao cấp, giữ nét trang nhã để khéo léo gửi trao thành ý.

Sinh nhật là một trong những cột mốc đầy thiêng liêng để chúc mừng người thân yêu, để nói lời cảm ơn và lưu giữ những khoảnh khắc quý giá bên nhau. Vì vậy, PNJArt giới thiệu các thiết kế tặng phẩm mang dấu ấn riêng biệt như Bánh Nguyện Ước Vàng trong bộ sưu tập Cột Mốc Vàng Son. Sự kết hợp giữa hình thức, biểu tượng ý nghĩa và giá trị thực có thể giúp người tặng gửi trao lời chúc tốt đẹp đến những người thân yêu.

Thiên Minh