PNJ vào top 'Công ty tốt nhất để làm việc ở Đông Nam Á'

PNJ vào top "Top 100 công ty tốt nhất để làm việc ở Đông Nam Á 2025" do Fortune lần đầu tiên công bố, sáng 2/12.

Danh sách Fortune 100 Best Companies to Work for Southeast Asia 2025 được thực hiện bởi Fortune và Great Place To Work - tổ chức toàn cầu về văn hóa doanh nghiệp. Khác với nhiều giải thưởng khác, quy trình đánh giá của Fortune chú trọng vào phản hồi thực tế từ chính người lao động thông qua khảo sát, kết hợp đánh giá chuyên sâu về văn hóa doanh nghiệp, chiến lược nhân sự của các công ty.

Theo Fortune, việc công bố Top 100 này nhằm ba mục đích quan trọng: công nhận những chiến lược nhân sự xuất sắc đang được triển khai trong khu vực; thúc đẩy và giới thiệu văn hóa doanh nghiệp tích cực đến cộng đồng. Đồng thời, tổ chức muốn truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp khác trong việc xây dựng môi trường làm việc bền vững.

Danh sách vinh danh 100 tổ chức có môi trường làm việc xuất sắc tại 10 quốc gia Đông Nam Á, gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Các doanh nghiệp được xem xét trải dài từ nhóm niêm yết, tư nhân, doanh nghiệp nhà nước đến tập đoàn đa quốc gia hoạt động.

Việc xếp hạng được xác định dựa trên hai thành phần chính: khảo sát Trust Index - phản ánh trải nghiệm thực tế của nhân viên và báo cáo Culture Brief - đánh giá chiến lược văn hóa doanh nghiệp. Phần lớn điểm số được quyết định bởi tiếng nói của người lao động, đảm bảo chỉ những nơi làm việc thực sự vượt trội mới được vinh danh. Trong đó, PNJ là nhà bán lẻ trang sức và lifestyle duy nhất tại Việt Nam được xướng tên.

Đội ngũ nhân sự của công ty đang trao đổi công việc. Ảnh: Gia Thịnh

Theo đại diện công ty, việc trải qua quy trình thẩm định chặt chẽ để được vinh danh thể hiện đơn vị tạo dựng được niềm tin và sự gắn kết từ đội ngũ, chính sách nhân sự mang lại giá trị thiết thực.

Điều này có ý nghĩa trong bối cảnh thị trường lao động khu vực nhiều cạnh tranh, việc thu hút và giữ chân nhân tài không chỉ phụ thuộc vào phúc lợi mà đòi hỏi môi trường làm việc phù hợp. Tại PNJ, thời gian qua đơn vị liên tục đổi mới chiến lược nhân sự thông qua các sáng kiến về tuyển dụng, đào tạo nhân tài, chính sách thăng tiến rõ ràng và minh bạch, tạo không gian để mỗi cá nhân phát huy tối đa tiềm năng. "Nền tảng này giúp chúng tôi tăng trưởng bền vững", đại diện PNJ cho biết.

9 tháng đầu năm nay, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 25.353 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.610 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 20,8%, tăng so với mức 16,7% cùng kỳ năm 2024.

PNJ kiến tạo nhiều không gian cho đội ngũ nhân sự sáng tạo ý tưởng mới. Ảnh: Gia Thịnh

Trong năm nay, công ty tổ chức nhiều chương trình nhằm nâng tầm kỹ năng cho đội ngũ gần 9.000 nhân sự chất lượng cao trên toàn quốc. Đơn cử, PNJ xây dựng không gian Trạm sáng - nơi nuôi dưỡng tư duy sáng tạo và văn hóa học tập liên tục. Các buổi Town hall meeting - cuộc họp toàn thể trong doanh nghiệp, với những màn đối thoại thẳng thắn, minh bạch giữa ban lãnh đạo và nhân viên, tạo nên không gian giao tiếp đa chiều hiệu quả.

Đặc biệt, chuỗi chương trình Pitstop và Ngày hội văn hóa còn đóng vai trò then chốt trong việc giữ lửa bản sắc cũng như gắn kết đội ngũ. Song song, công ty đầu tư mạnh vào các chương trình truyền cảm hứng như The Retail Talk - Chia sẻ về ngành bán lẻ, Campus Connection (Kết nối với sinh viên tại các trường đại học danh tiếng) và chuỗi câu chuyện "PNJer The Series"...

Trang sức PNJ được nhiều khách hàng lựa chọn. Ảnh: Gia Thịnh

Qua hơn 37 năm hoạt động với sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp cho con người và cuộc sống, PNJ hướng tới tạo thay đổi tích cực trong hệ sinh thái nguồn nhân lực. Từ những ngày đầu sáng lập, đơn vị song hành sự phát triển của kinh tế TP HCM. Trải qua nhiều cột mốc lịch sử, doanh nghiệp hướng tới "sân chơi" quốc tế với đội ngũ quản lý trẻ cùng lực lượng lao động mới - thế hệ làm chủ công nghệ, tư duy sáng tạo.

Theo đơn vị, sự đa dạng thế hệ này góp phần tăng cường nội lực cho công ty. Thế hệ tiên phong mang đến bề dày kinh nghiệm, sự thấu hiểu thị trường và những giá trị cốt lõi được đúc kết qua thời gian. Song song, đội ngũ trẻ đóng góp tầm nhìn mới, khả năng thích ứng nhanh với công nghệ số, xu hướng quốc tế và những ý tưởng đột phá.

PNJ ra mắt thương hiệu nam trang Mancode by PNJ. Ảnh: Gia Thịnh

Trước khi vào "Top 100 công ty tốt nhất để làm việc ở Đông Nam Á 2025", hồi tháng 6/2025, công ty hai lần liên tiếp vào danh sách Fortune 500 Đông Nam Á dựa trên doanh thu và tốc độ tăng trưởng bền vững. Mới đây, đơn vị còn nằm trong Top 10 thương hiệu Việt Nam mạnh nhất năm 2025, với giá trị thương hiệu đạt 523 triệu USD, tăng gần 9% so với năm ngoái theo đánh giá của Brand Finance.

Hoàng Đan