PNJ vào Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Nhà bán lẻ trang sức PNJ góp mặt trong bảng xếp hạng 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam, các chỉ tiêu tài chính quan trọng cải thiện đáng kể.

Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư công bố PNJ xếp thứ 6 (tăng ba bậc so với năm 2024), sáng 27/9. Danh sách "50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam" dựa trên dữ liệu giai đoạn 2021-2024 cùng loạt chỉ số then chốt gồm: tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất hoàn vốn trên vốn chủ sở hữu (ROE), hiệu suất cổ phiếu và vốn hóa thị trường.

Năm thứ chín liên tiếp PNJ góp mặt trong danh sách và các chỉ số quan trọng được cải thiện. Cụ thể, tăng trưởng doanh thu bình quân ba năm gần nhất (2022-2024) đạt 24,6%; ROE cán mốc 22.2 %; tỷ suất lợi nhuận cho nhà đầu tư là 44,7%.

Đại diện PNJ nhận chứng nhận từ ban tổ chức. Ảnh: Tuấn Vũ

Theo đại diện ban tổ chức, ba năm qua, kinh tế vĩ mô trong nước chịu ảnh hưởng bởi áp lực lạm phát toàn cầu, chi phí sản xuất leo thang và tỷ giá biến động mạnh. Dù vậy, nhiều doanh nghiệp cho thấy khả năng thích ứng, vươn lên mạnh mẽ nhờ chuẩn bị kỹ nội lực, khả năng tối ưu vận hành, tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.

PNJ được ghi nhận thực thi linh hoạt các chiến lược kinh doanh, vượt nhiều thách thức thị trường trang sức, nhất là "cơn bão kép" khan hiếm nguồn cung nguyên liệu và suy yếu sức mua.

Dù đối mặt loạt biến số khó lường, 6 tháng đầu năm nay, PNJ vẫn đạt doanh thu thuần 17.218 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.119 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 55,1%, 57,1% mục tiêu cả năm.

Đầu tháng 9, Brand Finance cho biết giá trị thương hiệu PNJ tăng gần 9% so với năm ngoái, lên 523 triệu USD và xếp thứ 9 trong top 10 thương hiệu mạnh nhất nước.

PNJ không ngừng đổi mới sáng tạo để tôn vinh vẻ đẹp của khách hàng. Ảnh: Tuấn Vũ

Là doanh nghiệp "đầu tàu" trong ngành bán lẻ trang sức và Lifestyle, năm ngoái, PNJ tăng trưởng doanh thu 14,1% và lợi nhuận sau thuế 7,3% so với cùng kỳ 2023, lần lượt đạt 37.823 tỷ đồng và 2.115 tỷ đồng - cao nhất lịch sử hoạt động.

"Duy trì thành tích ấn tượng này gần một thập niên cho thấy năng lực quản trị xuất sắc và khả năng thích ứng linh hoạt của ban lãnh đạo PNJ trước mọi biến động thị trường", đại diện ban tổ chức cho hay.

Đại diện PNJ chỉ ra ban lãnh đạo đơn vị cắt nghĩa cụm "kinh doanh hiệu quả" trên nhiều phương diện gồm: sản xuất, vận hành, đổi mới công nghệ, tiếp thị, tối ưu chi phí, quản trị rủi ro... Trong đó, yếu tố hiệu quả được ưu tiên hàng đầu khi công ty đưa ra quyết sách, đảm bảo kiến tạo giá trị lâu dài, bền vững cho cổ đông, khách hàng, người lao động lẫn cộng đồng.

Doanh nghiệp trình làng thương hiệu trang sức nam Mancode by PNJ. Ảnh: Tuấn Vũ

Trong tháp chiến lược 5 năm tới, PNJ đưa mảnh ghép "phát triển kinh doanh mới" vào vị trí trung tâm. Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư, đẩy mạnh lĩnh vực phụ trợ có tính cộng hưởng cao với ngành cốt lõi như công nghệ bán lẻ, sản phẩm tiêu dùng cao cấp... được xem là đòn bẩy mở rộng không gian tăng trưởng, đảm bảo hiệu quả kinh doanh dài hạn. Điển hình, thương hiệu Mancode by PNJ ra đời, hướng đến phân khúc khách nam vốn giàu tiềm năng.

Với mảng kinh doanh chủ lực hiện nay, doanh nghiệp liên tục cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm và trải nghiệm mua sắm nhằm đáp ứng thị hiếu không ngừng thay đổi. Công ty hút nhiều nhóm khách mới nhờ ứng dụng công nghệ cải thiện năng lực bán lẻ, danh mục hàng hóa cập nhật theo xu hướng thị trường, các chiến dịch tiếp thị và truyền thông sáng tạo.

Bên cạnh đó, đơn vị chuyển mình mạnh mẽ với sự ra đời của nhiều mô hình bán hàng và điểm bán mới. Tính đến giữa năm nay, doanh nghiệp có 428 cửa hàng tại 31 tỉnh, thành.

Theo cấp lãnh đạo, từ khi "nhấn nút tái tạo", đổi mới tư duy, doanh nghiệp không ngừng bứt phá và có thêm động lực chạm nhiều kỷ lục doanh số, lợi nhuận cùng sự công nhận của các tổ chức trong nước lẫn quốc tế.

"Chúng tôi tiếp tục tăng cấp tái tạo nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn với tầm nhìn của một nhà bán lẻ Lifestyle hàng đầu khu vực", đại diện PNJ nói thêm.

Đông Vệ