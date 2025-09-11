PNJ vào Top 10 thương hiệu Việt Nam mạnh nhất 2025

Brand Finance định giá thương hiệu PNJ đạt 523 triệu USD, tăng gần 9% so với năm ngoái và xếp thứ 9 trong Top 10 Thương hiệu Việt Nam mạnh nhất.

Theo bảng xếp hạng vừa công bố của Brand Finance - tổ chức định giá toàn cầu có trụ sở tại Anh, giá trị PNJ liên tục tăng qua các năm. Hiện doanh nghiệp đứng thứ 9 trong danh sách 10 thương hiệu Việt Nam mạnh nhất năm 2025 và dẫn đầu lĩnh vực bán lẻ trang sức. Công ty cũng chiếm vị trí 19 trong 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, tăng 2 bậc so với 2024.

Top 10 thương hiệu Việt Nam mạnh nhất 2025. Ảnh: Brand Finance

Brand Finance công bố bảng xếp hạng thường niên sau quá trình thu thập dữ liệu, đánh giá và phân tích các hoạt động xây dựng thương hiệu kéo dài từ đầu năm. Tổ chức xác định giá trị từ chỉ số sức mạnh thương hiệu (BSI) và sức ảnh hưởng thương hiệu.

Theo đó, chỉ số BSI dựa trên ba yếu tố gồm: mức độ đầu tư vào tiếp thị để tạo lòng trung thành với thương hiệu; nhận thức của các bên liên quan về thương hiệu; hiệu suất kinh doanh.

Mỗi thương hiệu được ấn định chỉ số BSI trên thang điểm tối đa 100 và quy đổi xếp hạng tối đa AAA+, tương tự xếp hạng tín dụng. Năm nay, PNJ đạt 88,5 điểm chỉ số BSI (tăng 13,8 điểm), xếp hạng sức mạnh thương hiệu từ AA+ lên AAA.

Theo đại diện Brand Finance, giá trị PNJ tăng liên tiếp hơn 10 năm qua. Giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất là ba năm trở lại đây, trong đó 2022 là 367 triệu USD, hiện đạt 523 triệu USD, tức tăng gần 43%.

Từ nhiều năm trước, ban lãnh đạo chú trọng hoạt động làm giàu tài sản như một phần trong chiến lược tái tạo toàn diện, đổi mới cách nghĩ và cách làm để chuyển mình mạnh mẽ từ nhà sản xuất kim hoàn truyền thống thành nhà bán lẻ Lifestyle. Trong quá trình ấy, nhiều nhãn hàng thể hiện phong cách sống, cá tính lần lượt ra đời như Style by PNJ, Mancode...

PNJ nâng cấp không gian và trải nghiệm mua sắm để kết nối khách hàng. Ảnh: Việt Hùng

Doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ để mở rộng quy mô chuỗi bán lẻ, cải thiện hiệu quả vận hành và nâng cấp trải nghiệm khách hàng. Đơn vị đa dạng hóa danh mục đầu tư, phát triển các lĩnh vực phụ trợ có tính cộng hưởng cao với hoạt động kinh doanh cốt lõi như sản phẩm tiêu dùng cao cấp, thời trang dành cho nam giới...

Năm 2024, PNJ đạt 37.823 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 2.113 tỷ đồng, mức kỷ lục trong lịch sử hoạt động, đồng thời nộp ngân sách nhà nước hơn 2.100 tỷ đồng, dẫn đầu khối doanh nghiệp bán lẻ.

Sáu tháng đầu năm nay, đơn vị ghi nhận 17.218 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế 1.115 tỷ đồng. Doanh thu bán lẻ duy trì mức tăng trưởng tích cực 5,5% so với cùng kỳ.

Biên lợi nhuận gộp trung bình sáu tháng đầu năm đạt 21,4%, tăng so với mức 16,4% cùng kỳ 2024, chủ yếu nhờ sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu. Cụ thể, tỷ trọng doanh thu từ trang sức bán lẻ đạt 66,4%, tăng mạnh 16,9% so với mức 49,5% ở sáu tháng cùng kỳ.

Công ty liên tục gia tăng sự hiện diện, mức độ gợi nhớ thương hiệu và tương tác với người tiêu dùng bằng cách mở rộng mạng lưới cửa hàng. Tính đến cuối tháng 6, doanh nghiệp có 428 cửa hàng trên 34 tỉnh, thành.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp trình làng nhiều bộ sưu tập mới, đa dạng danh mục sản phẩm may đo riêng cho từng phân khúc, tùy theo nhu cầu, phong cách hay sở thích. Doanh nghiệp đẩy mạnh nâng cấp không gian và trải nghiệm mua sắm để gắn kết khách hàng cũ, thu hút thêm nhóm khách mới.

Một cảnh trong chiến dịch "Có nhau, mình cưới!". Ảnh: PNJ

Ban lãnh đạo nhận định PNJ hiện không thuần túy là thương hiệu mang tính thương mại, mà đã và đang đồng hành, đồng cảm với tiến bộ xã hội, đề cao vẻ đẹp con người, cuộc sống. Các chiến dịch Hành trình trang sức xuyên Việt, Có nhau, mình cưới! góp phần lan tỏa cảm hứng làm đẹp mỗi ngày, đồng thời tái định nghĩa thông điệp về hôn nhân.

"Thời gian tới, chúng tôi nỗ lực hướng đến thương hiệu tỷ USD, thông qua mối liên kết cùng sự cộng hưởng giữa các thương hiệu trong hệ sinh thái. Chiến lược đến 2030, tập thể kiên định mục tiêu duy trì vị thế hệ thống bán lẻ Lifestyle lớn nhất cả nước và vươn tầm thế giới", đại diện PNJ nói thêm.

Đông Vệ