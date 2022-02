PNJ tung loạt sản phẩm Thần Tài 2022

Năm nay, PNJ lần đầu ra mắt quà tặng 6 miếng vàng cao cấp phiên bản giới hạn "Xuân an khang" với thiết kế lấy cảm hứng từ chim én, mang ý nghĩa "Yến Quy Xuân Đáo Vạn Lộc Lai" - hình ảnh cánh én chao lượn trên bầu trời ngày xuân mang ý nghĩa may mắn cho một năm an yên và tài lộc ngập tràn. Sản phẩm phù hợp làm quà tặng hoặc sưu tầm.