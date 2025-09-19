PNJ triển khai 'Chuỗi tọa độ - Ưu đãi trang sức' tháng 9

PNJ lần đầu ra mắt "Chuỗi tọa độ - Ưu đãi trang sức", đưa đặc quyền khuyến mãi đến cửa hàng chọn lọc toàn quốc trong tháng 9.

"Chuỗi tọa độ - Ưu đãi trang sức" diễn ra ngày 6-28/9, mở đầu là chương trình "Cơ hội sở hữu một đồng vàng kỷ niệm 24K Lý Ngư Vọng Nguyệt", dành cho người tiêu dùng có tổng giá trị hóa đơn cao nhất tại mỗi cửa hàng. Theo đại diện thương hiệu, món quà có thiết kế tinh xảo, thay lời chúc viên mãn, may mắn và thịnh vượng của PNJ đến những khách hàng đã đồng hành thời gian qua.

Tiếp đó, chương trình "Ưu đãi chọn lọc lên đến 40%" là cơ hội để khách hàng sở hữu các mẫu trang sức cao cấp, vừa tô điểm vẻ ngoài, vừa giá trị bền lâu theo năm tháng.

PNJ triển khai chương trình "Chuỗi tọa độ - Ưu đãi trang sức". Ảnh: PNJ

Tiếp thêm cảm hứng mua sắm và làm đẹp, thương hiệu gửi tặng "Ưu đãi VIP Day" dành riêng cho khách hàng thân thiết của PNJ. Cụ thể, chương trình diễn ra trong ba đợt (ngày 13-14/9, 20-21/9 và 27-28/9) với đặc quyền sau: giảm thêm 1,5% trên chính sách VIP khi mua trang sức kim cương và kim cương rời; giảm thêm 1% trên chính sách VIP khi mua các dòng còn lại.

PNJ còn tặng trang sức bạc, hợp kim cao cấp đến một triệu đồng khi mua từ hai sản phẩm trang sức ECZ, CZ.

Cơ hội nhận quà tặng trang sức khi mua sắm tại cửa hàng. Ảnh: PNJ

Mua sắm tại các cửa hàng PNJ trong tháng 9 này, mọi khách hàng được ưu đãi đến 12% khi mua từ hai sản phẩm. Cụ thể:

Sắm từ hai sản phẩm thuộc trang sức vàng, platinum hay đồng hồ (không bao gồm CZ, ECZ), bạn nhận ưu đãi 8% và mã giảm hai triệu đồng. Khách được tặng quà trang sức đến một triệu đồng khi hóa đơn có một trang sức kim cương trị giá từ 20 triệu đồng.

Mua trang sức bạc, hợp kim cao cấp từ hai sản phẩm được ưu đãi 12% và mã giảm 200.000 đồng.

Bên cạnh ưu đãi, "Chuỗi tọa độ - Ưu đãi trang sức" giới thiệu nhiều bộ sưu tập, thiết kế trang sức trong không gian sang trọng, giúp người tiêu dùng có trải nghiệm mua sắm cao cấp.

Nhẫn Family Infinity lấy cảm hứng từ biểu tượng vô cực và hình ảnh nút thắt ở giữa. Ảnh: PNJ

Hòa vào không khí trung thu, PNJ còn triển khai chuỗi hoạt động văn hóa truyền thống. Vào các ngày 27-28/9 và 4-5/10, tại một số cửa hàng chọn lọc, khách hàng có cơ hội tham gia workshop làm lồng đèn gỗ dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân. Hoạt động giúp mọi người cùng gia đình lưu giữ kỷ niệm ấm áp mùa trăng rằm.

"Ban tổ chức sẽ tặng lồng đèn trung thu cho khách có phát sinh hóa đơn mua sắm tại PNJ trong thời gian này, như món quà gắn kết yêu thương", đại diện doanh nghiệp nói thêm.

Đông Vệ