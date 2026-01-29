PNJ triển khai 'Chuỗi tọa độ tích lộc xuyên Việt 2026'

Khách hàng có cơ hội nhận xe Mercedes-Benz, một năm bay Vietnam Airlines miễn phí và hàng nghìn phần quà khi tham gia "Chuỗi tọa độ tích lộc xuyên Việt 2026" của PNJ.

Mừng xuân Bính Ngọ, PNJ khởi động chương trình Chuỗi tọa độ tích lộc xuyên Việt 2026 trên toàn quốc, từ ngày 16/1 đến hết 26/2. Theo đại diện ban tổ chức, sự kiện được thiết kế như hành trình "tích tài lộc" - nơi mỗi món trang sức, quà tặng vàng trở thành lời chúc may mắn, truyền năng lượng tích cực trong năm mới.

Chương trình "Chuỗi tọa độ tích lộc xuyên Việt 2026" kéo dài từ ngày 16/1 đến 26/2. Ảnh: PNJ

Nổi bật là hoạt động Tích lũy mỗi ngày - 100% nhận quà xuân dành cho mọi cá nhân, áp dụng hình thức sưu tầm mảnh ghép. Theo đó, mỗi người chơi sẽ nhận lượt "tích lộc" để lấy các mảnh ghép khi đăng nhập mỗi ngày. Khách mua sắm tại PNJ được cộng thêm lượt "tích lộc" và tiếp cận các nhóm quà giá trị cao hơn.

Cơ cấu giải thưởng chia thành nhiều nhóm, lớn nhất là cơ hội sở hữu một xe Mercedes-Benz khi sưu tập đủ 9 mảnh ghép. Tiếp đến là một năm bay miễn phí cùng Vietnam Airlines, chuyến nghỉ dưỡng tại Amanoi hay sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng khi sưu tập đủ 6 mảnh ghép theo từng giai đoạn chương trình.

Ban tổ chức còn mang đến hàng chục nghìn phần quà mỗi ngày như: iPad A16, máy sấy tóc Dyson, iPhone 17, vali Samsonite, AirPods 4, trang sức PNJ, phiếu quà tặng...

Xe Mercedes-Benz là giải thưởng lớn nhất của chương trình. Ảnh: PNJ

Các nghệ sĩ khách mời Isaac, Bùi Công Nam và Anh Tú đồng hành với chương trình Chuỗi tọa độ tích lộc xuyên Việt 2026, tạo bầu không khí đón Tết sôi động.

Cụ thể, chương trình diễn ra tại Aeon Mall Long Biên (ngày 23-25/1), Aeon Mall Huế (31/1- 1/2), Aeon Tân An (7-8/2), GO! Ninh Thuận (13-14/2), Aeon Mall Bình Dương (21-26/2) và Vạn Hạnh Mall (21-26/2).

Mọi người có cơ hội hữu những bộ sưu tập mới nhất của PNJ dịp Tết 2026 và hàng nghìn ưu đãi, có thể chọn trang sức tô điểm diện mạo, tự thưởng bản thân và tặng người thân sau một năm nỗ lực. Ảnh: PNJ

"Qua chương trình, PNJ mong muốn đồng hành, trao gửi những món quà vàng ý nghĩa như lời trân quý cho hành trình đã qua và khởi đầu tốt đẹp phía trước, trọn vẹn tinh thần: Vui như Tết - Quý như vàng", đại diện thương hiệu nói thêm.

Đông Vệ