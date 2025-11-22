PNJ tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ và thiên nhiên trong thiết kế mới

Với nguồn cảm hứng “rừng vàng, biển bạc” của Việt Nam, từ vẻ đẹp của rừng Cúc Phương, biển Phú Quốc, Vịnh Hạ Long đến Tràm Chim, Phong Nha - Kẻ Bàng, PNJ sáng tạo nên các thiết kế mới trong bộ sưu tập PNJ Masterpiece. Thương hiệu đã dày công tìm kiếm cảm hứng, trau chuốt từng đường nét phác thảo trên bản vẽ và chuyển hóa thành tác phẩm qua hàng giờ tập trung tạo tác để chạm khắc tỉ mỉ, kết hợp kim cương, đá quý. Song song, PNJ Masterpiece tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ hài hòa với thiên nhiên qua 6 thiết kế trang sức.
Sản phẩm đầu tiên là Sylvan Glory - khắc họa khu rừng nguyên sinh Cúc Phương. PNJ dùng màu của kim cương, đá Tourmaline xanh và đá Citrine vàng để khắc hoạ hình ảnh đàn bướm tung bay đặc trưng của điểm đến này, đồng thời, thể hiện vẻ kiên cường của người phụ nữ. Bộ trang sức có thiết kế dây cổ hai trong một, mặt dây có thể tháo rời để phối cùng kiểu dây chuyền khác.
Bộ trang sức thứ hai là Red Majesty Tràm Chim, dùng hình ảnh sếu đầu đỏ, loài chim quý hiếm mang vẻ đẹp thanh tao, làm chủ đạo. Thương hiệu khắc họa hình ảnh này dưới ánh sáng của kim cương, đá Citrine vàng và Ruby đỏ, thể hiện phong thái điềm đạm và sự quý phái của phái đẹp. Sản phẩm cũng có dây cổ thiết kế hai trong một, mặt dây có thể tháo rời biến hóa thành cài áo.
Hành trình tôn vinh di sản của PNJ tiếp tục đến với Vịnh Hạ Long, nơi dòng nước biển xanh thẳm uốn lượn giữa những dãy núi đá vôi, với thiết kế Curves of Wonder. Bộ trang sức mang họa tiết đá Tanzanite và Sapphire, sắp đặt như những vệt sáng phản chiếu trên mặt biển. Các đường cong lượn sóng trải dài tượng trưng cho dòng chảy không ngừng, biểu tượng người phụ nữ mạnh mẽ và uyển chuyển.
Thiết kế thứ tư trong bộ sưu tập là Golden Allure, được lấy cảm hứng từ khung cảnh hoàng hôn trên biển Phú Quốc. Với kiểu thiết kế uốn lượn như từng lớp sóng nối tiếp nhau, gợn nhẹ kết hợp các viên đá Citrine vàng óng ánh, sản phẩm thể hiện vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại, quyến rũ.
Với bộ trang sức Eternal Mystery, PNJ phản chiếu vẻ đẹp của Động Phong Nha, nơi những dải thạch nhũ rơi xuống qua hàng triệu năm. Thiết kế mô phỏng chuyển động của giọt thạch nhũ theo chiều rơi thẳng, như sự rơi chậm rãi của từng tia đá nhỏ. Ở trung tâm là viên Morganite hồng đào trong suốt, đại diện cho vẻ đẹp nội tâm của người phụ nữ, nổi bật giữa không gian trầm lặng.
Thiết kế cuối cùng trong bộ sưu tập là Vivid Charm, tái hiện vẻ đẹp của biển trời Nha Trang. Sản phẩm sở hữu những viên đá Topaz xanh, gợi nên vẻ đẹp làn nước biển xanh trong. Các chi tiết được đan xoắn như chuyển động mềm mại của đôi cánh chim yến. Qua bộ trang sức, PNJ gửi gắm lời ca ngợi “người phụ nữ có vẻ đẹp hiện đại và đầy sức sống trong từng khoảnh khắc”.
Qua từng thiết kế trong PNJ Masterpiece, thương hiệu muốn lan toả vẻ đẹp thiên nhiên và tôn vinh vẻ đẹp ẩn sâu trong tâm hồn người phụ nữ. Thông qua kỹ thuật chế tác thủ công kết hợp kim cương, đá quý, khóa Masterpiece khảm đá cùng số lượng giới hạn, PNJ giới thiệu bộ sưu tập như một gợi ý cho phái nữ hiện đại.
Thiên Minh
Ảnh: PNJ