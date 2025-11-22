PNJ tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ và thiên nhiên trong thiết kế mới

Với nguồn cảm hứng “rừng vàng, biển bạc” của Việt Nam, từ vẻ đẹp của rừng Cúc Phương, biển Phú Quốc, Vịnh Hạ Long đến Tràm Chim, Phong Nha - Kẻ Bàng, PNJ sáng tạo nên các thiết kế mới trong bộ sưu tập PNJ Masterpiece. Thương hiệu đã dày công tìm kiếm cảm hứng, trau chuốt từng đường nét phác thảo trên bản vẽ và chuyển hóa thành tác phẩm qua hàng giờ tập trung tạo tác để chạm khắc tỉ mỉ, kết hợp kim cương, đá quý. Song song, PNJ Masterpiece tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ hài hòa với thiên nhiên qua 6 thiết kế trang sức.

Sản phẩm đầu tiên là Sylvan Glory - khắc họa khu rừng nguyên sinh Cúc Phương. PNJ dùng màu của kim cương, đá Tourmaline xanh và đá Citrine vàng để khắc hoạ hình ảnh đàn bướm tung bay đặc trưng của điểm đến này, đồng thời, thể hiện vẻ kiên cường của người phụ nữ. Bộ trang sức có thiết kế dây cổ hai trong một, mặt dây có thể tháo rời để phối cùng kiểu dây chuyền khác.