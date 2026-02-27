PNJ thay tổng giám đốc

Ông Phan Quốc Công, sinh năm 1970, mới được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc PNJ, thay ông Lê Trí Thông mới từ nhiệm sau 8 năm giữ chức.

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tối 27/2 thông báo việc chuyển giao vị trí tổng giám đốc. Quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 3/4.

Ông Lê Trí Thông (bìa trái) từ nhiệm Tổng giám đốc PNJ và ông Phan Quốc Công là người kế nhiệm từ ngày 3/4. Ảnh: Phương Đông

Ông Lê Trí Thông từ nhiệm "theo nguyện vọng cá nhân và theo lộ trình hoạch định kế nhiệm đã được HĐQT chuẩn bị từ trước". Sau khi rời ghế tổng giám đốc, ông vẫn giữ chức Phó chủ tịch HĐQT tại đây để tập trung vào hoạch định chiến lược dài hạn.

Theo PNJ, ông Lê Trí Thông có kế hoạch phát triển sự nghiệp theo hướng trở thành nhà đầu tư tài chính và tái tạo doanh nghiệp nên mong muốn dành thời gian theo đuổi các cơ hội kinh doanh mới. Ông Thông đã trao đổi với HĐQT định hướng này từ năm 2024 và công ty đã chủ động xây dựng phương án chuyển giao kỹ lưỡng để đảm bảo vận hành ổn định.

Người kế nhiệm là ông Phan Quốc Công, có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị và điều hành doanh nghiệp. Ông có bằng Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (DBA), từng đảm nhiệm vị trí quản lý tại nhiều đơn vị như Tổng công ty Dệt may Việt Nam, Electrolux Việt Nam, SmithKline Beecham và Nestlé Việt Nam. Giai đoạn 2004-2014, ông được biết đến với biệt danh "cha đẻ" của dầu gội X-men khi sáng lập Công ty cổ phần Hàng gia dụng Quốc Tế (ICP).

Từ 2015 đến nay, ông Công chuyển hướng sang đầu tư và phát triển các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, đồng sáng lập hoặc thành viên HĐQT Saigon Food, Wakamono, Moonshot Biotech và One Solution Tech. Ông cũng từng là thành viên HĐQT tại PNJ, Thế Giới Di Động và Mekong Capital.

Theo PNJ, công ty chọn thời điểm này để chuyển giao vị trí tổng giám đốc khi đã đi qua giai đoạn nhiều biến động của ngành với kết quả kinh doanh khả quan. Năm ngoái, công ty ghi nhận lợi nhuận vượt 2.800 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

"Việc chuyển giao sẽ chính thức được thực hiện vào đầu quý II, sau khi kết thúc mùa cao điểm kinh doanh nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu quý I và duy trì sự ổn định trong toàn hệ thống", thông cáo báo chí tối 27/2 của PNJ viết.

Phương Đông - Tất Đạt