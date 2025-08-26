PNJ tham gia triển lãm thành tựu đất nước dịp 80 năm Quốc khánh

PNJ là mảnh ghép trong bức tranh "Khởi nghiệp kiến quốc" - tôn vinh thương hiệu quốc gia và doanh nghiệp đầu ngành, tại triển lãm nhân 80 năm Quốc Khánh.

Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là hoạt động trọng điểm dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kéo dài từ ngày 28/8 đến 5/9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội).

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) là một trong số ít đại diện ngành bán lẻ trang sức góp mặt tại triển lãm thành tựu đất nước, gian hàng được bố trí tại phân khu "Khởi nghiệp kiến quốc". Theo đại diện ban tổ chức, nơi đây quy tụ các thương hiệu quốc gia và doanh nghiệp đầu ngành, có sản phẩm - dịch vụ tiêu biểu, mang tính tiên phong, đại diện cho loạt sáng kiến, phát minh mang tầm khu vực lẫn quốc tế.

Khu vực trưng bày của PNJ tại triển lãm A80. Ảnh: Sơn Tùng

Theo đó, PNJ sẽ trưng bày nhiều bộ sưu tập nổi bật như Trầu cau, Lá ngọc cành vàng, Cột mốc vàng son, Vương xà trấn bảo, Mạnh mẽ vươn tầm... Đại diện doanh nghiệp cho biết loạt sản phẩm lồng ghép yếu tố lịch sử, văn hóa nhằm tôn vinh giá trị truyền thống, niềm tự hào dân tộc.

"Góp mặt tại triển lãm mang tầm vóc quốc gia vừa là niềm tự hào, vừa là lời khẳng định cho vị thế vững vàng và cam kết của chúng tôi trong việc đóng góp vào sự phồn thịnh của riêng ngành bán lẻ lẫn nền kinh tế", đại diện PNJ nói.

Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, do Thường trực Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành phối hợp tổ chức. Sự kiện giới thiệu thành tựu nổi bật suốt 80 năm kiến thiết đất nước trên nhiều lĩnh vực gồm: an ninh quốc phòng, công nghiệp - công nghệ, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa...

Bên cạnh không gian trưng bày của Bộ, ngành và 34 địa phương, triển lãm quy tụ hơn 200 doanh nghiệp tiêu biểu. Các đơn vị cùng "vẽ" bức tranh rực rỡ về kinh tế Việt Nam qua 80 năm cùng khát vọng vươn mình trong tương lai.

Sau 37 năm hoạt động, PNJ dần vượt khỏi khuôn khổ doanh nghiệp địa phương đơn thuần, tiến đến thương hiệu quốc gia vươn tầm quốc tế, nhất là trong lĩnh vực kim hoàn.

Trong bối cảnh ngành kim hoàn còn chưa hình thành thị trường đúng nghĩa, năm 1988, PNJ ra mắt cửa hàng vàng bạc. Gần bốn thập niên, đơn vị tiên phong đầu tư công nghệ sản xuất, chủ động mở rộng thị trường và đa dạng danh mục sản phẩm.

Quyết định cổ phần hóa năm 2004 là bước chuyển mình mang tính bước ngoặt, giúp PNJ "lột xác" từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty tư nhân để vận hành linh hoạt hơn.

Năm 2018 chứng kiến cột mốc quan trọng của doanh nghiệp khi bổ nhiệm ông Lê Trí Thông làm tổng giám đốc, đánh dấu quá trình chuyển giao thế hệ và tái định vị chiến lược. Từ đây, đơn vị dần chuyển đổi mô hình kinh doanh: từ nhà sản xuất truyền thống sang hệ thống bán lẻ Lifestyle lớn nhất nước và vươn ra thế giới.

Chiến lược mới phát huy hiệu quả trên nhiều phương diện, từ kinh doanh đến quản trị. Cụ thể, từ 2019, đơn vị gia nhập câu lạc bộ doanh nghiệp "lợi nhuận nghìn tỷ". Năm ngoái, công ty ghi nhận doanh thu 37.823, lợi nhuận sau thuế 2.113 tỷ đồng - kỷ lục trong lịch sử hoạt động, đồng thời nộp ngân sách hơn 2.100 tỷ đồng, dẫn đầu khối doanh nghiệp bán lẻ.

Giá trị thương hiệu tăng 10 lần trong thập niên qua, cán mốc 480 triệu USD. Ảnh: Việt Hùng

PNJ cũng niêm yết trên thị trường chứng khoán với giá trị vốn hóa gần 1,1 tỷ USD. Giá trị thương hiệu tăng 10 lần trong thập niên qua, cán mốc 480 triệu USD.

Không chỉ tạo giá trị kinh tế, 37 năm qua, PNJ còn đề cao hoạt động xã hội. Công ty áp dụng toàn diện, hài hòa ba trụ cột trong chiến lược phát triển bền vững gồm: bảo vệ môi trường (Environment), chăm lo trách nhiệm xã hội (Social), áp dụng các chuẩn mực quản trị tiên tiến (Governance).

Cụ thể, doanh nghiệp cùng chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao phúc lợi và thúc đẩy phát triển bền vững. Các dự án như Giấc Mơ Lọ Lem, Nối vòng tay ấm, Siêu thị mini 0 đồng, Nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam, Gia đình trẻ hạnh phúc... phần nào giúp mọi người cải thiện chất lượng cuộc sống, theo đuổi ước mơ.

Những năm qua, PNJ nhận giải thưởng lớn trong nước lẫn quốc tế gồm: Thương hiệu quốc gia, Top 10 doanh nghiệp bền vững (CSI) 9 năm liên tiếp, Doanh nghiệp niêm yết phi tài chính có vốn hóa lớn được nhà đầu tư yêu thích nhất 2024, đồng thời góp mặt ở Fortune Southeast Asia 500, Forbes hay JWA...

Đông Vệ