PNJ tặng HLV Kim Sang Sik huy chương từ 33 chỉ vàng 24K

PNJ và báo Tuổi Trẻ tặng HLV Kim Sang Sik huy chương phiên bản giới hạn chế tác từ vàng 24K, với 33 chỉ, trị giá hơn nửa tỷ đồng.

Lễ trao huy chương diễn ra tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), sáng 24/12. Đầu chương trình, ban tổ chức nhắc lại quy định của SEA Games 33, nước chủ nhà chỉ trao 23 huy chương vàng cho đội vô địch, chia đều cho 23 cầu thủ. HLV trưởng cùng các thành viên ban huấn luyện không nhận huy chương như các giải đấu khác.

Để tri ân đóng góp của HLV Kim Sang Sik, báo Tuổi Trẻ, PNJ và nhãn hàng ARTA by PNJ cùng lên ý tưởng, chế tác món quà đặc biệt. Theo đó, huy chương phiên bản giới hạn được chế tác hoàn toàn từ vàng 24K, trọng lượng 33 chỉ. Con số 33 đánh dấu kỳ SEA Games lần 33 - nơi HLV Kim Sang Sik ghi dấu ấn chiến thuật, dẫn dắt các "chiến binh sao Vàng" bước lên ngôi vị cao nhất.

Đại diện PNJ và báo Tuổi Trẻ trao huy chương 33 chỉ vàng 24K cho HLV Kim Sang Sik. Ảnh: Nam Trần

Tại sự kiện, ông Nguyễn Khoa Hồng Thành, Giám đốc cao cấp marketing kiêm Giám đốc Truyền thông - Đối ngoại PNJ, cho biết đơn vị và thương hiệu ARTA by PNJ nói riêng hy vọng món quà sẽ trở thành nguồn động viên lớn, đánh dấu kỷ nguyên thành công mới của bóng đá Việt, đồng thời tôn vinh cống hiến của HLV Kim Sang Sik.

"Món nghệ phẩm kết tinh từ lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc. Các nghệ nhân của chúng tôi dồn toàn bộ tâm huyết tạo nên món quà tri ân sâu sắc này", ông Hồng Thành nói thêm.

Cầm trên tay chiếc huy chương đặc biệt, ông Kim nhấn mạnh: "Sự ủng hộ, động viên của quý vị cùng người hâm mộ giúp tôi và bóng đá Việt đạt thành tích như hôm nay. Tôi cảm ơn và rất xúc động".

Trong vai trò HLV trưởng, ông Kim Sang Sik cùng tuyển U22 Việt Nam giành HCV tại SEA Games 33. Cũng trong năm nay, ông cùng các học trò vô địch U23 Đông Nam Á và ASEAN Cup.

Tiếp đó, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng cảm ơn báo Tuổi Trẻ, PNJ vì luôn đồng hành, ủng hộ bóng đá nước nhà. Theo ông, món quà dành cho HLV Kim không chỉ có giá trị về vật chất mà còn mang nhiều ý nghĩa khác. Ông Tuấn kỳ vọng ở những kỳ SEA Games kế tiếp, HLV gốc Hàn có cơ hội nhận thêm những tấm huy chương bằng vàng "nặng hơn nữa".

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (phải) và Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú (trái) tặng áo đấu có chữ ký của các tuyển thủ Việt Nam cho đại diện PNJ cùng báo Tuổi Trẻ. Ảnh: Nam Trần

Nói về chiếc huy chương từ 33 chỉ vàng 24K, đại diện nhãn hàng ARTA by PNJ nhấn mạnh đây là tác phẩm nghệ thuật chứa nhiều thông điệp. Bề mặt huy chương khắc Quốc kỳ Việt Nam - Hàn Quốc, tôn vinh mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia và sự gắn kết thầy Hàn - trò Việt.

Bên cạnh đó, nghệ nhân tạo nét chấm phá thú vị bằng biểu tượng trái bóng tròn và chiếc nón lá truyền thống, thể hiện tình yêu bóng đá cháy bỏng nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.

Để truyền tải "tinh thần Việt Nam bất khuất", nghệ nhân còn lồng ghép cây tre - biểu trưng cho khí phách, sự kiên cường của người Việt vào tặng phẩm, gợi nhắc lại những màn lội ngược dòng ngoạn mục, vươn lên mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh của đội tuyển dưới thời ông Kim.

Hình ảnh cung điện Hoàng gia Hàn Quốc và Quốc hoa (mugunghwa) nước này được khắc chạm, lồng ghép vào huy chương. Theo đại diện thương hiệu, chi tiết này nhằm tri ân quê hương HLV Kim Sang Sik cùng nền bóng đá Hàn đã đồng hành, hỗ trợ các cấp tuyển Việt Nam đoạt nhiều chiến tích đáng nhớ.

Đại diện PNJ, nhãn hàng ARTA by PNJ và HLV Kim Sang Sik chụp lưu niệm cùng huy chương. Ảnh: Nam Trần

ARTA by PNJ trực thuộc nhà bán lẻ trang sức và Lifestyle PNJ, đề cao tầm nhìn "thương hiệu nghệ phẩm nâng tầm giao tế" - nơi mỗi tác phẩm không chỉ trao tặng, mà còn là dấu ấn kết nối, tri ân những mối quan hệ quan trọng.

Sự kiện trao huy chương có sự góp mặt của nhiều nhân vật có tiếng gồm: ông Hoàng Nguyên - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ; Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn; Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú; ông Nguyễn Chí Kiên - Giám đốc cao cấp nguồn nhân lực PNJ; bà Phạm Thúy Dung - Giám đốc chi nhánh PNJ miền Bắc...

